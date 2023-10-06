Селёдка в праздники на наших столах это классика от которой мы, наверное, уже никуда не уйдём)) Предлагаю вам попробовать нежнейший, тающий во рту (в прямом смысле)) рулет из сельди, с добавлением сливочного сыра и сливочного масла. Сливочно-сливочно))
- 6 октября 2023, 9:54
- 6854
Закусочный рулет из сельди
Ингредиенты для «Закусочный рулет из сельди»:
- Сельдь — 1 шт
- Сыр плавленый (ТМ "Hochland") — 3 шт
- Масло сливочное — 50 г
- Укроп — по вкусу
- Горчица (зерненая) — 1 ч. л.
- Перец чили (молотый) — по вкусу
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2063 ккал
|
белки
164.7 г
|
жиры
155.4 г
|
углеводы
2.7 г
|100 г блюда
|ккал
248.6 ккал
|белки
19.8 г
|жиры
18.7 г
|углеводы
0.3 г
Рецепт «Закусочный рулет из сельди»:
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Всё готовится очень просто и очень быстро.
Масло и сыр нам предварительно нужно достать из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры.
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Разминаем масло и сыр вилкой, добавляем укроп и перец, разминаем ещё раз хорошо.
Сельдь очищаем и отделяем филе от костей.
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Режем крупными кусочками, добавляем горчицу, перемешиваем.
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После чего добавляем сливочную массу и тщательно перемешиваем прямо рукой.
Выкладываем на плёнку рулетом и плотно закручиваем.
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Убираем в морозильную камеру до полной заморозки. Можно это сделать много заранее и потом просто достать перед празничным столом.
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Рулет вкусен сразу же после извлечения из морозилки, поэтому я бы не советовала его оставлять надолго на столе.
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Он прекрасно режится острым ножом, не ломается и получается тонкими слайсами, которые в прямом смысле тают во рту)))
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Поэтому, я бы нарезала и оставила на тарелке в морозилке, доставала бы сразу перед подачей.
Комментарии и отзывы
вчера в 16:05 Svet Polina #
вчера в 17:40 Жужа-48 # (автор рецепта)
вчера в 15:38 ssnegireva44 #
вчера в 17:40 Жужа-48 # (автор рецепта)
27 октября gorschkovaov #
27 октября Жужа-48 # (автор рецепта)
11 октября Kuss #
11 октября Жужа-48 # (автор рецепта)
10 октября Галина Бурдина #
10 октября Жужа-48 # (автор рецепта)
10 октября Лидия Лысанова #
10 октября Жужа-48 # (автор рецепта)
Да, конечно же можно упростить себе жизнь, купив филе))
8 октября Lycia1 #
8 октября Жужа-48 # (автор рецепта)
7 октября Алекс Табашник #
7 октября Жужа-48 # (автор рецепта)
7 октября Алекс Табашник #
7 октября ИРепка #
7 октября Жужа-48 # (автор рецепта)
7 октября мисс #
7 октября Жужа-48 # (автор рецепта)
6 октября nelliundco #
7 октября Жужа-48 # (автор рецепта)
6 октября Ксения026 #
7 октября Жужа-48 # (автор рецепта)
6 октября СкарлеттО #
7 октября Жужа-48 # (автор рецепта)
6 октября Okoolina #
7 октября Жужа-48 # (автор рецепта)
6 октября Mishutkovna #
7 октября Жужа-48 # (автор рецепта)
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