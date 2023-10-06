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  • 6 октября 2023, 9:54
  • 6854

Закусочный рулет из сельди

Рецепт: Закусочный рулет из сельди

Селёдка в праздники на наших столах это классика от которой мы, наверное, уже никуда не уйдём)) Предлагаю вам попробовать нежнейший, тающий во рту (в прямом смысле)) рулет из сельди, с добавлением сливочного сыра и сливочного масла. Сливочно-сливочно))

Категория: Закуски Закусочные рулеты Рыбные рулеты

Ингредиенты для «Закусочный рулет из сельди»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2063 ккал 		белки
164.7 г 		жиры
155.4 г 		углеводы
2.7 г
100 г блюда
ккал
248.6 ккал		 белки
19.8 г		 жиры
18.7 г		 углеводы
0.3 г

Рецепт «Закусочный рулет из сельди»:

  • Всё готовится очень просто и очень быстро.
    Масло и сыр нам предварительно нужно достать из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры.

  • Разминаем масло и сыр вилкой, добавляем укроп и перец, разминаем ещё раз хорошо.
    Сельдь очищаем и отделяем филе от костей.

  • Режем крупными кусочками, добавляем горчицу, перемешиваем.

  • После чего добавляем сливочную массу и тщательно перемешиваем прямо рукой.
    Выкладываем на плёнку рулетом и плотно закручиваем.

  • Убираем в морозильную камеру до полной заморозки. Можно это сделать много заранее и потом просто достать перед празничным столом.

  • Рулет вкусен сразу же после извлечения из морозилки, поэтому я бы не советовала его оставлять надолго на столе.

  • Он прекрасно режится острым ножом, не ломается и получается тонкими слайсами, которые в прямом смысле тают во рту)))

  • Поэтому, я бы нарезала и оставила на тарелке в морозилке, доставала бы сразу перед подачей.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Hochland. Званый обед На обед На праздничный стол На ужин

Теги: праздник закуска обед ужин

Вкусы: соленый сливочный пикантный

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Закусочный рулет из сельди
Рецепт: Закусочный рулет из сельди

Селёдка в праздники на наших столах это классика от которой мы, наверное, уже никуда не уйдём)) Предлагаю вам попробовать нежнейший, тающий во рту (в прямом смысле)) рулет из сельди, с добавлением сливочного сыра и сливочного масла. Сливочно-сливочно))

Ингредиенты для «Закусочный рулет из сельди»:
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Комментарии и отзывы

Здравствуйте! Я не поняла: селёдка солёная или нет используется? Сыра 3 шт написано. Это 3 кусочка из коробки или 3 коробки?
Солёная, конечно же)) Три треугольничка.
Да. Да. Да.......Спасибо!
спасибо))
В КК. Быстро, просто и , не сомневаюсь, что вкусно
С благодарностью
Прекрасная закуска!
С благодарностью
Приготовила ,вкус необычный ,но вкусно ,съесли сразу ,моим гостям понравилось.
Очень приятно, что понравился рецепт)) Спасибо, что воспользовались.
Обязательно сделаю. Селёдку чистить не люблю, куплю сразу филе. Утром с булочкой да со сладким чайком, самое То будет ! Спасибо .
На здоровье))
Да, конечно же можно упростить себе жизнь, купив филе))
Благодарю и собираюсь сделать его, как можно быстрее.
Спасибо за визит, надеюсь рецепт придётся по вкусу)
Благодарю!
Ольга, оригинальная вкусная закуска!
И вкусная)))
Красиво и аппетитно!
Благодарю
Оригинально и очень аппетитно !
Спасибо)))
Оригинальный рулет! И несомненно вкусный!
Спасибо большое
Интересный рулет!
Благодарю)
очень вкусно! Красиво и аппетитно!
Спасибо большое))
Класс! Делается быстро, и без теста-лаваша-муки. Обожаю такие рецепты! И для перекуса пойдет, и для праздничного стола. У меня почему-то за праздничным столом всегда быстрее улетают именно закуски, канапе и бутерброды, чем многослойные жирные салаты.
Спасибо за внимание
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