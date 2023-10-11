Вкусная закуска для будней и праздников.
- 11 октября 2023, 18:27
- 3771
Перцы с сыром
Ингредиенты для «Перцы с сыром»:
- Перец сладкий (маленький) — 4 шт
- Сыр творожный — 120 г
- Карбонад (варёно-копчёный) — 50 г
- Сыр полутвердый — 50 г
- Зелень (рубленая) — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
600.1 ккал
|
белки
38.3 г
|
жиры
41.2 г
|
углеводы
16.3 г
|100 г блюда
|ккал
93.8 ккал
|белки
6 г
|жиры
6.4 г
|углеводы
2.5 г
Рецепт «Перцы с сыром»:
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Зелень и карбонад мелко нарезать.
Сыр натереть на мелкой тёрке.
Маленькие перчики разрезать на половинку и очистить от семян и перегородок. Если есть мини-перцы – используйте их.
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Для этого рецепта я взяла творожный сыр ТМ Хохланд.
Сыр необходимо предварительно согреть до комнатной температуры.
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Выложить сыр в глубокую миску, добавить к нему измельчённую зелень и нарезанное мясо, хорошо всё перемешать.
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Наполнить половинки перцев сырной смесью и выложить их в форму для запекания.
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Сверху посыпать тёртым сыром.
Поставить форму в духовку, разогретую до 180°С, и запекать до готовности, ~20 минут.
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Чтобы сыр подрумянился, можно в конце включить гриль.
Пробуйте в тёплом и холодном виде, нам нравится и так, и этак. Можно приготовить закуску накануне, а перед подачей разогреть, вкус не страдает.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
16 октября liz135 #
16 октября liz135 #
17 октября Silverina1 # (автор рецепта)
13 октября Аллочка-уралочка #
13 октября Silverina1 # (автор рецепта)
12 октября Okoolina #
12 октября Silverina1 # (автор рецепта)
Мы вообще те еще сыроеды
12 октября мисс #
12 октября Silverina1 # (автор рецепта)
11 октября МурКатеринка #
12 октября Silverina1 # (автор рецепта)
11 октября Людмила НК #
12 октября Silverina1 # (автор рецепта)
11 октября ИРепка #
12 октября Silverina1 # (автор рецепта)
11 октября Лорхен #
11 октября Silverina1 # (автор рецепта)
11 октября Olga_Alexandrovna_B #
11 октября Silverina1 # (автор рецепта)
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