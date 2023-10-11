Перцы с сыром

Зелень и карбонад мелко нарезать. Сыр натереть на мелкой тёрке. Маленькие перчики разрезать на половинку и очистить от семян и перегородок. Если есть мини-перцы – используйте их.

Ещё обращаю ваше внимание, что в рецепте используются маленькие перчики. Если они у вас жестковаты, то можно предварительно их пробланшировать.Пробуйте в тёплом и холодном виде, нам нравится и так, и этак. Можно приготовить закуску накануне, а перед подачей разогреть, вкус не страдает.Приятного аппетита!