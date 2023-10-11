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  • 11 октября 2023, 18:27
  • 3771

Перцы с сыром

Рецепт: Перцы с сыром

Вкусная закуска для будней и праздников.

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Перцы с сыром»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
600.1 ккал 		белки
38.3 г 		жиры
41.2 г 		углеводы
16.3 г
100 г блюда
ккал
93.8 ккал		 белки
6 г		 жиры
6.4 г		 углеводы
2.5 г

Рецепт «Перцы с сыром»:

  • Зелень и карбонад мелко нарезать.
    Сыр натереть на мелкой тёрке.
    Маленькие перчики разрезать на половинку и очистить от семян и перегородок. Если есть мини-перцы – используйте их.

  • Для этого рецепта я взяла творожный сыр ТМ Хохланд.
    Сыр необходимо предварительно согреть до комнатной температуры.

  • Выложить сыр в глубокую миску, добавить к нему измельчённую зелень и нарезанное мясо, хорошо всё перемешать.

  • Наполнить половинки перцев сырной смесью и выложить их в форму для запекания.

  • Сверху посыпать тёртым сыром.
    Поставить форму в духовку, разогретую до 180°С, и запекать до готовности, ~20 минут.

  • Чтобы сыр подрумянился, можно в конце включить гриль.

Ещё обращаю ваше внимание, что в рецепте используются маленькие перчики. Если они у вас жестковаты, то можно предварительно их пробланшировать.
Пробуйте в тёплом и холодном виде, нам нравится и так, и этак. Можно приготовить закуску накануне, а перед подачей разогреть, вкус не страдает.

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Званый обед На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения На ужин : На закуску

Теги: обед ужин закуска

Вкусы: сырный овощной приятный перечный

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Перцы с сыром
Рецепт: Перцы с сыром

Вкусная закуска для будней и праздников.

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Комментарии и отзывы

извините,дочь напечатала пока я готовила) Перцы вкусные получились.Спасибо)
Ответ для liz135
Как классно, Леночка, что сезон перца еще продолжается.
И не говори, Аллочка! Я его очень люблю, так что пока радуемся))
перчики с сыром - просто отлично!
Согласна
Мы вообще те еще сыроеды
очень аппетитно
Спасибо, Светик!
Лена, без сомнения вкусно!
Благодарю, Катя!
Леночка, перчики красавчики!
Спасибо большое, Людочка!
Леночка, вкусная и нарядная закуска!
Благодарю, Ириша!
Вкусная и красивая закуска!
Благодарю!
Это вкусно Люблю фаршированные перчики
Большое спасибо!
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