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  • 29 октября 2023, 13:39
  • 1369

Запеканка с куриной печенью

Рецепт: Запеканка с куриной печенью

Нежная и простая в приготовлении запеканка прекрасно подойдет на ужин даже для тех, кто следит за фигурой

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из субпродуктов птицы

Ингредиенты для «Запеканка с куриной печенью»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1428.3 ккал 		белки
140 г 		жиры
92 г 		углеводы
7.3 г
Порции
ккал
178.5 ккал		 белки
17.5 г		 жиры
11.5 г		 углеводы
0.9 г
100 г блюда
ккал
158.7 ккал		 белки
15.6 г		 жиры
10.2 г		 углеводы
0.8 г

Рецепт «Запеканка с куриной печенью»:

  • Печень нарезать небольшими кусочками и обжарить около 5-7 минут. Для более диетического варианта, можно отварить в течение 10 минут. 1 яйцо сварить.

  • Смешать 3 яйца, молоко, плавленый сыр, добавить соль, специи по вкусу

  • Смешать печень, нарезанное кубиками вареное яйцо, соль, специи.

  • Выложить получившуюся смесь в форму, смазанную маслом. Залить яичной заливкой. Запекать около 20-25 минут при 180 градусах. Жидкости почти не должно быть

  • Когда жидкости почти не останется, посыпать тертым сыром и запекать еще 5-10 минут

  • Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Сытный ужин На обед : На второе На ужин : На горячее Специальное питание : Для диеты

Теги: обед ужин второе горячее

Вкусы: печеночный яичный сырный сливочный молочный

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Запеканка с куриной печенью
Рецепт: Запеканка с куриной печенью

Нежная и простая в приготовлении запеканка прекрасно подойдет на ужин даже для тех, кто следит за фигурой

Ингредиенты для «Запеканка с куриной печенью»:
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Комментарии и отзывы

А ведь интересно получится. Надо будет попробовать приготовить. Рецепт для верности распечатаю, чтобы не потерять в уже довольно толстой КК!
Очень интересная запеканка!
Спасибо за тёплые слова
Лилия, отличная запеканка!
Благодарю! Готовьте на здоровье
Отличная идея с печенью в запеканке! Надо пробовать!
Рада, что Вам понравилось! Готовьте скорее
Не часто готовлю что-то из печени, так как муж ее не любит есть. Может в этой запеканке и не заметит ее
Долго собиралась сделать этот рецепт
Да, бывает рецепт ждет, ждет своего часа, а тут раз, и кто-то выкладывает . Точно надо готовить, тем более, что получается очень вкусно
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