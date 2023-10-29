Нежная и простая в приготовлении запеканка прекрасно подойдет на ужин даже для тех, кто следит за фигурой
- 29 октября 2023, 13:39
- 1369
Запеканка с куриной печенью
Ингредиенты для «Запеканка с куриной печенью»:
- Печень куриная — 500 г
- Яйцо куриное — 4 шт
- Молоко — 80 мл
- Сыр плавленый — 40 г
- Сыр твердый — 50 г
- Соль — по вкусу
- Специи — по вкусу
- Масло растительное (для жарки и смазывания формы)
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1428.3 ккал
|
белки
140 г
|
жиры
92 г
|
углеводы
7.3 г
|Порции
|ккал
178.5 ккал
|белки
17.5 г
|жиры
11.5 г
|углеводы
0.9 г
|100 г блюда
|ккал
158.7 ккал
|белки
15.6 г
|жиры
10.2 г
|углеводы
0.8 г
Рецепт «Запеканка с куриной печенью»:
-
Печень нарезать небольшими кусочками и обжарить около 5-7 минут. Для более диетического варианта, можно отварить в течение 10 минут. 1 яйцо сварить.
-
Смешать 3 яйца, молоко, плавленый сыр, добавить соль, специи по вкусу
-
Смешать печень, нарезанное кубиками вареное яйцо, соль, специи.
-
Выложить получившуюся смесь в форму, смазанную маслом. Залить яичной заливкой. Запекать около 20-25 минут при 180 градусах. Жидкости почти не должно быть
-
Когда жидкости почти не останется, посыпать тертым сыром и запекать еще 5-10 минут
-
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
1 час назад акчуч #
2 ноября МурКатеринка #
2 ноября milovar luck # (автор рецепта)
29 октября ИРепка #
29 октября milovar luck # (автор рецепта)
29 октября Olga_Alexandrovna_B #
29 октября milovar luck # (автор рецепта)
30 октября Olga_Alexandrovna_B #
29 октября мисс #
29 октября milovar luck # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: