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  • 1 ноября 2023, 19:43
  • 1138

Рулетики с сыром и морковью

Рецепт: Рулетики с сыром и морковью

Рулетики с сыром – популярная и любимая многими закуска. Это беспроигрышный вариант для любого застолья. А для того, чтобы сделать её более пикантной, предлагаю добавить в начинку немного корейской моркови.

Категория: Закуски Закуски с копченостями

Ингредиенты для «Рулетики с сыром и морковью»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
679.4 ккал 		белки
57.6 г 		жиры
48.2 г 		углеводы
2.6 г
100 г блюда
ккал
178.8 ккал		 белки
15.2 г		 жиры
12.7 г		 углеводы
0.7 г

Рецепт «Рулетики с сыром и морковью»:

  • Морковь по-корейски мелко нарезать.

  • Выложить её в салатницу.

  • Отварные яйца очистить и натереть на крупной тёрке.

  • Выложить их к моркови.

  • Для приготовления этой закуски я взяла плавленый сыр "Сливочный" от ТМ Хохланд. Он вкусный и нежный.

  • Треугольнички сыра также выложить в салатницу.

  • Добавить ложку майонеза.

  • И размять все вилкой.

  • На каждый ломтик карбонада выложить примерно начинку и аккуратно свернуть.

  • До подачи держите их в холодильнике.

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Званый обед На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения / Новый год На ужин : На закуску

Теги: обед ужин закуска праздник

Вкусы: пикантный сырный яичный

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Рулетики с сыром и морковью
Рецепт: Рулетики с сыром и морковью

Рулетики с сыром – популярная и любимая многими закуска. Это беспроигрышный вариант для любого застолья. А для того, чтобы сделать её более пикантной, предлагаю добавить в начинку немного корейской моркови.

Ингредиенты для «Рулетики с сыром и морковью»:
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Комментарии и отзывы

Добрый день! Нравится идея, забираю
Хочу уточнить - 20 шт моркови это сколько?
Не верю, что считали кусочки
Мне очень нравится такая подача! Вкусно, Леночка!
Аллочка, спасибо большое!
Леночка, вкусная очень закуска!
Спасибо, Ириша!
Классная закуска
Беспроигрышная, ага
Эффектная, вкусная закуска на раз-два!
Да, быстро и вкусно
Вкусные рулетики, праздник украсят, тарелка опустеет первой.
Запросто)) Делала на роботу на др, съели моментально
Конечно, такая красота и вкуснятина!
Классная закусочка!!!
Благодарю!
симпатичные! Вкусные и аппетитные!
Хоть под рюмочку, хоть под чаёк
Благодарю!
Отличные закусочные рулетики !
Спасибо, Нелличка!
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