Рулетики с сыром – популярная и любимая многими закуска. Это беспроигрышный вариант для любого застолья. А для того, чтобы сделать её более пикантной, предлагаю добавить в начинку немного корейской моркови.
- 1 ноября 2023, 19:43
- 1138
Рулетики с сыром и морковью
Ингредиенты для «Рулетики с сыром и морковью»:
- Сыр плавленый — 4 ломт.
- Яйцо куриное (вкрутую) — 2 шт
- Морковь (по-корейски) — 20 г
- Майонез — 1 ст. л.
- Карбонад (в/к или ветчина) — 150 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
679.4 ккал
|
белки
57.6 г
|
жиры
48.2 г
|
углеводы
2.6 г
|100 г блюда
|ккал
178.8 ккал
|белки
15.2 г
|жиры
12.7 г
|углеводы
0.7 г
Рецепт «Рулетики с сыром и морковью»:
-
Морковь по-корейски мелко нарезать.
-
Выложить её в салатницу.
-
Отварные яйца очистить и натереть на крупной тёрке.
-
Выложить их к моркови.
-
Для приготовления этой закуски я взяла плавленый сыр "Сливочный" от ТМ Хохланд. Он вкусный и нежный.
-
Треугольнички сыра также выложить в салатницу.
-
Добавить ложку майонеза.
-
И размять все вилкой.
-
На каждый ломтик карбонада выложить примерно начинку и аккуратно свернуть.
-
До подачи держите их в холодильнике.
Комментарии и отзывы
15 часов назад Мама Механика #
Хочу уточнить - 20 шт моркови это сколько?
Не верю, что считали кусочки
3 ноября Аллочка-уралочка #
3 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
2 ноября ИРепка #
2 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
2 ноября мисс #
2 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
1 ноября МурКатеринка #
2 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
1 ноября yugai ludmila65 #
2 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
2 ноября yugai ludmila65 #
1 ноября Людмила НК #
1 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
1 ноября Okoolina #
1 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
Благодарю!
1 ноября nelliundco #
1 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
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