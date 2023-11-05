Предлагаю ваших гостей удивить слоёным салатиком. Тем, кто любит куриную печень, он явно придётся по вкусу. Сочетание продуктов сбалансировано. Сытно, сырно, аппетитно.
- 5 ноября 2023, 4:36
- 6610
Салат из печени с сырным майонезом
Ингредиенты для «Салат из печени с сырным майонезом»:
- Сыр плавленый (Плавленный сыр HOCHLAND сливочный) — 60 г
- Печень куриная — 200 г
- Яйцо куриное (вареное) — 2 шт
- Огурец маринованный — 2 шт
- Капуста пекинская — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Майонез — 4 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Укроп — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1363.5 ккал
|
белки
74.8 г
|
жиры
110.7 г
|
углеводы
19.9 г
|Порции
|ккал
340.9 ккал
|белки
18.7 г
|жиры
27.7 г
|углеводы
5 г
|100 г блюда
|ккал
140.6 ккал
|белки
7.7 г
|жиры
11.4 г
|углеводы
2.1 г
Рецепт «Салат из печени с сырным майонезом»:
-
Куриную печень моем, заливаем холодной водой, доводим до кипения, снимаем пену, солим, варим 15 минут. Оставляем остывать в бульоне. Далее печень вынимаем из бульона.
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Для приготовления салата готовим сырный майонез. Берём майонез и плавленный сливочный сыр, У меня - HOCHLAND.
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Разминаем сыр вилкой и перемешиваем с майонезом. Не страшно, если у вас останутся кусочки сыра в майонезе. Это не изменит ни вкус, ни внешний вид салата.
-
Заранее кубиками режем лук и обжариваем до золотистости на растительном масле. Оставляем остыть.
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Тонко шинкуем пекинскую капусту.
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Берём сервировочное кольцо. У меня - небольшое, готовила полнормы. Ставим кольцо на блюдо (тарелку). Пекинскую капусту смешиваем с ложкой сырного майонеза, не мнём. Кладём нижним слоем. Посыпаем солью и перцем. Учтите, что сыр и майонез солёные.
-
Следующим слоем кладём жареный лук. Этот слой не смазываем, лук и так в масле.
-
На лук кладём тёртое яйцо. Я измельчила с помощью яйцерезки. Смазываем сырным майонезом.
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Огурцы трём или режем тонкой соломкой, отжимаем, кладём следующим слоем. Смазываем сырным майонезом.
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Завершающим слоем кладём натёртую куриную печень. Слегка прижимаем салат толкушкой. Смазываем майонезом. Ставим в холодильник пропитаться. Сразу скажу, да, нижний слой слегка потечёт. При подаче вытрите бумажным полотенцем.
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Готовый салат перед подачей достаём из кольца. Украшаем рубленным укропом. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
позавчера mnemosina #
позавчера мисс # (автор рецепта)
позавчера diana175 #
Никто не пробовал?
Салатик хорош. Надо взять на заметочку.
позавчера мисс # (автор рецепта)
позавчера diana175 #
Я делаю без яиц. На молоке или жидкости из под консервированного горошка. Недавно, даже, из под консервированной фасоли. Один к двум с подсолнечным маслом.
позавчера мисс # (автор рецепта)
6 ноября VikulinaS #
позавчера мисс # (автор рецепта)
5 ноября МурКатеринка #
6 ноября мисс # (автор рецепта)
5 ноября nelliundco #
6 ноября мисс # (автор рецепта)
5 ноября Лорхен #
6 ноября мисс # (автор рецепта)
5 ноября СкарлеттО #
6 ноября мисс # (автор рецепта)
5 ноября Silverina1 #
5 ноября мисс # (автор рецепта)
5 ноября yugai ludmila65 #
5 ноября мисс # (автор рецепта)
5 ноября Людмила НК #
5 ноября мисс # (автор рецепта)
5 ноября ИРепка #
5 ноября мисс # (автор рецепта)
5 ноября Okoolina #
5 ноября мисс # (автор рецепта)
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