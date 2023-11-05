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  • 5 ноября 2023, 4:36
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Салат из печени с сырным майонезом

Рецепт: Салат из печени с сырным майонезом

Предлагаю ваших гостей удивить слоёным салатиком. Тем, кто любит куриную печень, он явно придётся по вкусу. Сочетание продуктов сбалансировано. Сытно, сырно, аппетитно.

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из субпродуктов птицы

Ингредиенты для «Салат из печени с сырным майонезом»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1363.5 ккал 		белки
74.8 г 		жиры
110.7 г 		углеводы
19.9 г
Порции
ккал
340.9 ккал		 белки
18.7 г		 жиры
27.7 г		 углеводы
5 г
100 г блюда
ккал
140.6 ккал		 белки
7.7 г		 жиры
11.4 г		 углеводы
2.1 г

Рецепт «Салат из печени с сырным майонезом»:

  • Куриную печень моем, заливаем холодной водой, доводим до кипения, снимаем пену, солим, варим 15 минут. Оставляем остывать в бульоне. Далее печень вынимаем из бульона.

  • Для приготовления салата готовим сырный майонез. Берём майонез и плавленный сливочный сыр, У меня - HOCHLAND.

  • Разминаем сыр вилкой и перемешиваем с майонезом. Не страшно, если у вас останутся кусочки сыра в майонезе. Это не изменит ни вкус, ни внешний вид салата.

  • Заранее кубиками режем лук и обжариваем до золотистости на растительном масле. Оставляем остыть.

  • Тонко шинкуем пекинскую капусту.

  • Берём сервировочное кольцо. У меня - небольшое, готовила полнормы. Ставим кольцо на блюдо (тарелку). Пекинскую капусту смешиваем с ложкой сырного майонеза, не мнём. Кладём нижним слоем. Посыпаем солью и перцем. Учтите, что сыр и майонез солёные.

  • Следующим слоем кладём жареный лук. Этот слой не смазываем, лук и так в масле.

  • На лук кладём тёртое яйцо. Я измельчила с помощью яйцерезки. Смазываем сырным майонезом.

  • Огурцы трём или режем тонкой соломкой, отжимаем, кладём следующим слоем. Смазываем сырным майонезом.

  • Завершающим слоем кладём натёртую куриную печень. Слегка прижимаем салат толкушкой. Смазываем майонезом. Ставим в холодильник пропитаться. Сразу скажу, да, нижний слой слегка потечёт. При подаче вытрите бумажным полотенцем.

  • Готовый салат перед подачей достаём из кольца. Украшаем рубленным укропом. Приятного аппетита!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Званый обед На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На закуску

Теги: обед ужин закуска салат праздник праздничный

Вкусы: печеночный сырный овощной свежий насыщенный яичный

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Салат из печени с сырным майонезом
Рецепт: Салат из печени с сырным майонезом

Предлагаю ваших гостей удивить слоёным салатиком. Тем, кто любит куриную печень, он явно придётся по вкусу. Сочетание продуктов сбалансировано. Сытно, сырно, аппетитно.

Ингредиенты для «Салат из печени с сырным майонезом»:
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Комментарии и отзывы

Взяла на заметку, буду готовить в прадники. Люблю салаты с печенкой! Спасибо за идею!
Спасибо
Майонез делаю сама. Видимо, при приготовлении майонеза можно добавить и сливочный сыр.
Никто не пробовал?
Салатик хорош. Надо взять на заметочку.
Я сама хотела сделать майонез домашний с сыром. Там всё просто. Пробивается одновременно всё блендером. Но я все боюсь сальмонеллы.
А при чем сальмонелла?
Я делаю без яиц. На молоке или жидкости из под консервированного горошка. Недавно, даже, из под консервированной фасоли. Один к двум с подсолнечным маслом.
Понятно.
Замечательный салатик!!
Чудесный салатик!
Интересный салат , а я почему - то давно не готовила слоёные салаты .
Отличный салат!
Аппетитные салат!
Отличный салат!
Спасибо
Интересный салат, праздничный. Мне нравится тоже заправка с добавлением сыра.
Спасибо
Шикарный салат!
Спасибо
Светочка, очень аппетитный салат! Подача красивая
Спасибо
очень вкусный салатик!!!
Спасибо
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