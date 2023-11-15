Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 15 ноября 2023, 6:05
  • 4207

Салат «Тайна Амстердама»

Рецепт: Салат «Тайна Амстердама»

Я очень люблю салаты типа «мешанина»: они красиво смотрятся на столе, видно из каких ингредиентов приготовлен салат, не раскисают, так как размешиваются только перед употреблением. Представляю вам один из вариантов таких салатов – салат «Тайна Амстердама». Почему такое название не скажу, его рецепт мне любезно предоставила моя соседка, а вот про вкус расскажу. Язык, ветчина и яйца придают салату сытность, свежие помидоры и огурец – свежесть, репчатый лук и чеснок – пикантность, а заправка из творожного сыра – нежность. Очень вкусный салат! Рекомендую к сытному ужину, званному обеду, да и на любой праздник.

Категория: Салаты Салаты из мяса Салаты из ветчины

Ингредиенты для «Салат «Тайна Амстердама»»:

Для салата

Для заправки

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1030.8 ккал 		белки
52.9 г 		жиры
74.8 г 		углеводы
36.5 г
Порции
ккал
257.7 ккал		 белки
13.2 г		 жиры
18.7 г		 углеводы
9.1 г
100 г блюда
ккал
127.3 ккал		 белки
6.5 г		 жиры
9.2 г		 углеводы
4.5 г

Рецепт «Салат «Тайна Амстердама»»:

  • Отварной язык порезать полосками. Полоски языка уложить на блюдо кучкой.

  • Огурцы помыть, обсушить, нарезать соломкой. Нарезанные соломкой огурцы сложить кучкой около нарезанного полосками языка.

  • Яйца тоже нарезать соломкой и уложить кучкой около нарезанного полосками языка.

  • Ветчину порезать соломкой длиной как был нарезан отварной язык и выложить кучкой на блюдо около яиц.

  • Помидоры – черри помыть, обсушить, разрезать на половинки. Выложить половинки помидор кучкой на блюдо около нарезанных соломкой огурцов.

  • Репчатый лук помыть, сполоснуть холодной водой, нарезать тонкими полукольцами, которые выложить кучкой около половинок помидор – черри.

    ! В принципе последовательность выкладки ингредиентов не имеет большого значения, их можно выкладывать в любом порядке, по вашему вкусу.

  • Приготовить заправку для салата. Для этого в емкость выложить необходимое количество творожного сыра ТМ Hochland.

  • В емкость с творожным сыром добавить майонез, сметану, натертый на мелкой терке, посолить, приправить по вкусу и хорошо вымешать до однородной массы.

  • Выложить приготовленную заправку в середину блюда с разложенными по кругу ингредиентами для салата.

  • Подать салат «Тайна Амстердама» на стол.

  • Перед употреблением салат перемешать.
    Разложить салат порционно на тарелки.
    Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Сытный ужин На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: гости ужин обед салат закуска

Вкусы: мясной сырный овощной яичный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Салат «Тайна Амстердама»
Рецепт: Салат «Тайна Амстердама»

Я очень люблю салаты типа «мешанина»: они красиво смотрятся на столе, видно из каких ингредиентов приготовлен салат, не раскисают, так как размешиваются только перед употреблением. Представляю вам один из вариантов таких салатов – салат «Тайна Амстердама». Почему такое название не скажу, его рецепт мне любезно предоставила моя соседка, а вот про вкус расскажу. Язык, ветчина и яйца придают салату сытность, свежие помидоры и огурец – свежесть, репчатый лук и чеснок – пикантность, а заправка из творожного сыра – нежность. Очень вкусный салат! Рекомендую к сытному ужину, званному обеду, да и на любой праздник.

Ингредиенты для «Салат «Тайна Амстердама»»:
Меню с заботой о близких
Рецепт: Бутерброд Рижский
Бутерброд Рижский
Рецепт: Чизкейк Сыр & Груша
Чизкейк "Сыр & Груша"

Комментарии и отзывы

Понравилось, беру себе! Спасибо автору)))
Спасибо!
Я не утверждаю, у всех вкусы разные, но на мой вкус и моей семьи, яйца и помидоры не совместимы, тем более в салате. Извините

Спасибо за Ваше мнение!
Ответ для venjegaa
яйца, помидоры, немного заправки... это очень вкусно, но не в таком салате, там уже каша-малаша
Спасибо!
Обязательно попробую.Позже.
Лариса, салат отличный ! Благодарю заодно за напоминание об этом типе салатов. Про заправку у вас: .... натертый на мелкой терке, - что ? чеснок ? подправьте в рецептике плиз
Спасибо!
Да, чеснок!
Салатик вкусный !
а я вспомнила , как однажды, в 90-е , приготовила подобный салат . А муж, как всегда , помогая мне, всё перемешал ещё до сервировки стола...
Интересный случай Спасибо, что поделилась!
Да,
Интересный случай
, было дело , он и сейчас всегда на подхвате.
Аппетитная тарелочка!
Благодарю
понимаю ни кто не готовил, отзывов нет
Рецепт только утром опубликован, еще не успели
Отличный салат!
Спасибо!
Лариса, салат на все 100!!!
Спасибо!
Замечательный салат, красиво смотрится!
Спасибо!
Лариса, красиво смотрится салат, и ингредиенты вкусные. А я раньше считала, что такие салаты из серии "Собери сам": каждый берет, что хочет, и смешивает у себя в тарелке.
Рада, что салат понравился, спасибо!
Тоже люблю такие салатики, мама называла "Цветик-семицветик", потом называли "Козёл в огороде", и т.д. Тоже недавно была идея сделать подобный салат. Рецепт с другими ингредиентами, может и сделаю)
Буду ждать твой вариант!
Ничего не успеваю на все конкурсы есть. Хорошо, Индилайт закончился. Я же одна живу. Был Юбилей, неделя прошла, а я всё не могу доесть, что наготовила.
Да, есть такое дело
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Меню с заботой о близких
Рецепт: Творожная паста с тыквой для бутербродов
Творожная паста с тыквой для бутербродов
Рецепт: Суп-пюре из баклажанов с сыром
Суп-пюре из баклажанов с сыром
Рецепт: Картофельный гратен с сыром и беконом
Картофельный гратен с сыром и беконом