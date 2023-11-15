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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/180338/]Салат «Тайна Амстердама»[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/180338/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2023nov/14/05/3090551_74679-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Салаты -> Салаты из мяса -> Салаты из ветчины Я очень люблю салаты типа «мешанина»: они красиво смотрятся на столе, видно из каких ингредиентов приготовлен салат, не раскисают, так как размешиваются только перед употреблением. Представляю вам один из вариантов таких салатов – салат «Тайна Амстердама». Почему такое название не скажу, его рецепт мне любезно предоставила моя соседка, а вот про вкус расскажу. Язык, ветчина и яйца придают салату сытность, свежие помидоры и огурец – свежесть, репчатый лук и чеснок – пикантность, а заправка из творожного сыра – нежность. Очень вкусный салат! Рекомендую к сытному ужину, званному обеду, да и на любой праздник. Ингредиенты: Язык говяжий, Ветчина, Помидоры черри, Огурец, Лук репчатый, Яйцо куриное, Сыр творожный, Майонез, Сметана, Соль, Перец черный, Чеснок. Тэги: гости, ужин, обед, салат, закуска.