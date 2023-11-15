Я очень люблю салаты типа «мешанина»: они красиво смотрятся на столе, видно из каких ингредиентов приготовлен салат, не раскисают, так как размешиваются только перед употреблением. Представляю вам один из вариантов таких салатов – салат «Тайна Амстердама». Почему такое название не скажу, его рецепт мне любезно предоставила моя соседка, а вот про вкус расскажу. Язык, ветчина и яйца придают салату сытность, свежие помидоры и огурец – свежесть, репчатый лук и чеснок – пикантность, а заправка из творожного сыра – нежность. Очень вкусный салат! Рекомендую к сытному ужину, званному обеду, да и на любой праздник.
- 15 ноября 2023, 6:05
- 4207
Салат «Тайна Амстердама»
Ингредиенты для «Салат «Тайна Амстердама»»:
Для салата
- Язык говяжий (отварной) — 100 г
- Ветчина — 100 г
- Помидоры черри — 10 шт
- Огурец (свежий) — 100 г
- Лук репчатый (небольшого размера) — 1 шт
- Яйцо куриное (вареное) — 2 шт
Для заправки
- Сыр творожный (ТМ Hochland) — 3 ст. л.
- Майонез — 1 ст. л.
- Сметана — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Чеснок (маленьких) — 2 зуб.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1030.8 ккал
|
белки
52.9 г
|
жиры
74.8 г
|
углеводы
36.5 г
|Порции
|ккал
257.7 ккал
|белки
13.2 г
|жиры
18.7 г
|углеводы
9.1 г
|100 г блюда
|ккал
127.3 ккал
|белки
6.5 г
|жиры
9.2 г
|углеводы
4.5 г
Рецепт «Салат «Тайна Амстердама»»:
-
Отварной язык порезать полосками. Полоски языка уложить на блюдо кучкой.
-
Огурцы помыть, обсушить, нарезать соломкой. Нарезанные соломкой огурцы сложить кучкой около нарезанного полосками языка.
-
Яйца тоже нарезать соломкой и уложить кучкой около нарезанного полосками языка.
-
Ветчину порезать соломкой длиной как был нарезан отварной язык и выложить кучкой на блюдо около яиц.
-
Помидоры – черри помыть, обсушить, разрезать на половинки. Выложить половинки помидор кучкой на блюдо около нарезанных соломкой огурцов.
-
Репчатый лук помыть, сполоснуть холодной водой, нарезать тонкими полукольцами, которые выложить кучкой около половинок помидор – черри.
! В принципе последовательность выкладки ингредиентов не имеет большого значения, их можно выкладывать в любом порядке, по вашему вкусу.
-
Приготовить заправку для салата. Для этого в емкость выложить необходимое количество творожного сыра ТМ Hochland.
-
В емкость с творожным сыром добавить майонез, сметану, натертый на мелкой терке, посолить, приправить по вкусу и хорошо вымешать до однородной массы.
-
Выложить приготовленную заправку в середину блюда с разложенными по кругу ингредиентами для салата.
-
Подать салат «Тайна Амстердама» на стол.
-
Перед употреблением салат перемешать.
Разложить салат порционно на тарелки.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
14 часов назад dlatehktopishet #
8 часов назад Лорхен # (автор рецепта)
вчера в 8:39 venjegaa #
вчера в 11:30 Лорхен # (автор рецепта)
Спасибо за Ваше мнение!
3 минуты назад elenaozerova #
позавчера Алекс Табашник #
позавчера Лорхен # (автор рецепта)
позавчера Алекс Табашник #
позавчера Viktulia #
позавчера Лорхен # (автор рецепта)
Да, чеснок!
15 ноября yugai ludmila65 #
а я вспомнила , как однажды, в 90-е , приготовила подобный салат . А муж, как всегда , помогая мне, всё перемешал ещё до сервировки стола...
15 ноября Лорхен # (автор рецепта)
15 ноября yugai ludmila65 #
15 ноября Лорхен # (автор рецепта)
15 ноября СкарлеттО #
15 ноября Лорхен # (автор рецепта)
15 ноября carbof62 #
15 ноября Лорхен # (автор рецепта)
15 ноября МурКатеринка #
15 ноября Лорхен # (автор рецепта)
15 ноября Людмила НК #
15 ноября Лорхен # (автор рецепта)
15 ноября Silverina1 #
15 ноября Лорхен # (автор рецепта)
15 ноября ИРепка #
15 ноября Лорхен # (автор рецепта)
15 ноября мисс #
15 ноября Лорхен # (автор рецепта)
15 ноября мисс #
15 ноября Лорхен # (автор рецепта)
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