Обычно пельмени отваривают и подают со сметаной или сливочным маслом. Для разнообразия я предлагаю приготовить запеченные пельмени в сырно-сметанном соусе, которые получаются намного вкуснее. К соусу добавим обжаренный лук и свежую петрушку. Очень простое, но вкусное и сытное блюдо для всей семьи. Угощайтесь!
- 22 ноября 2023, 0:13
- 5177
Запеченные пельмени в сырно-сметанном соусе
Ингредиенты для «Запеченные пельмени в сырно-сметанном соусе»:
- Пельмени — 400 г
- Соль — 1 ч. л.
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 1 зуб.
- Масло сливочное — 30 г
- Сыр плавленый (сливочный ТМ Hochland) — 180 г
- Сметана — 100 г
- Вода — 100 мл
- Петрушка — 1/4 пуч.
- Сыр полутвердый — 30 г
- Масло оливковое — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2293.4 ккал
|
белки
105.9 г
|
жиры
147 г
|
углеводы
138.7 г
|100 г блюда
|ккал
224.8 ккал
|белки
10.4 г
|жиры
14.4 г
|углеводы
13.6 г
Рецепт «Запеченные пельмени в сырно-сметанном соусе»:
-
Лук почистить, помыть, мелко нарезать или измельчить в блендере.
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Петрушку промыть, мелко нарезать.
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В сковороду переложить измельченный лук, чеснок, натертый на мелкой тёрке и сливочное масло.
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Вскипятить воду, добавить 1 ч. л. соли и бросить в неё пельмени (у меня с говядиной). Дождаться пока вода снова закипит, после этого варить пельмешки 5 минут.
-
Пока варятся пельмени, обжарить лук с чесноком до золотистости, добавить сливочный плавленый сыр, сметану и 100 мл. воды.
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Готовить на среднем огне, непрерывно помешивая, пока сыр не расплавится и получится однородная масса. Затем снять сковороду с огня, добавить петрушку, перемешать.
-
Пельмени откинуть на дуршлаг, переложить в форму для запекания, смазанную оливковым или растительным маслом.
-
Сверху выложить соус, аккуратно перемешать пельмени.
-
Посыпать сверху сыром, натертым на мелкой тёрке. Готовить в духовке, заранее разогретой до 200 гр., 15-20 мин.
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
25 ноября Vishnja #
25 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
24 ноября gapcalova #
24 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
23 ноября 0703ovvLyusya #
23 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
22 ноября jannasimf #
23 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
22 ноября Silverina1 #
22 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
22 ноября СкарлеттО #
22 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
22 ноября Сурик #
22 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
22 ноября inna_2107 #
22 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
22 ноября Аллочка-уралочка #
22 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
22 ноября ИРепка #
22 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
22 ноября Okoolina #
22 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
22 ноября мисс #
22 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
22 ноября мисс #
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