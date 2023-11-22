Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 22 ноября 2023, 0:13
  • 5177

Запеченные пельмени в сырно-сметанном соусе

Рецепт: Запеченные пельмени в сырно-сметанном соусе

Обычно пельмени отваривают и подают со сметаной или сливочным маслом. Для разнообразия я предлагаю приготовить запеченные пельмени в сырно-сметанном соусе, которые получаются намного вкуснее. К соусу добавим обжаренный лук и свежую петрушку. Очень простое, но вкусное и сытное блюдо для всей семьи. Угощайтесь!

Категория: Горячие блюда Мучные блюда Пельмени, манты, хинкали

Ингредиенты для «Запеченные пельмени в сырно-сметанном соусе»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2293.4 ккал 		белки
105.9 г 		жиры
147 г 		углеводы
138.7 г
100 г блюда
ккал
224.8 ккал		 белки
10.4 г		 жиры
14.4 г		 углеводы
13.6 г

Рецепт «Запеченные пельмени в сырно-сметанном соусе»:

  • Лук почистить, помыть, мелко нарезать или измельчить в блендере.

  • Петрушку промыть, мелко нарезать.

  • В сковороду переложить измельченный лук, чеснок, натертый на мелкой тёрке и сливочное масло.

  • Вскипятить воду, добавить 1 ч. л. соли и бросить в неё пельмени (у меня с говядиной). Дождаться пока вода снова закипит, после этого варить пельмешки 5 минут.

  • Пока варятся пельмени, обжарить лук с чесноком до золотистости, добавить сливочный плавленый сыр, сметану и 100 мл. воды.

  • Готовить на среднем огне, непрерывно помешивая, пока сыр не расплавится и получится однородная масса. Затем снять сковороду с огня, добавить петрушку, перемешать.

  • Пельмени откинуть на дуршлаг, переложить в форму для запекания, смазанную оливковым или растительным маслом.

  • Сверху выложить соус, аккуратно перемешать пельмени.

  • Посыпать сверху сыром, натертым на мелкой тёрке. Готовить в духовке, заранее разогретой до 200 гр., 15-20 мин.

Готовое блюдо подаём к столу



Приятного аппетита!!!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На полдник / На ужин Конкурсные рецепты : Hochland. Сытный ужин На обед : На второе На полдник На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе горячее обед ужин

Вкусы: мясной сырный сливочный чесночный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Запеченные пельмени в сырно-сметанном соусе
Рецепт: Запеченные пельмени в сырно-сметанном соусе

Обычно пельмени отваривают и подают со сметаной или сливочным маслом. Для разнообразия я предлагаю приготовить запеченные пельмени в сырно-сметанном соусе, которые получаются намного вкуснее. К соусу добавим обжаренный лук и свежую петрушку. Очень простое, но вкусное и сытное блюдо для всей семьи. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Запеченные пельмени в сырно-сметанном соусе»:

Комментарии и отзывы

Катюша, какой аппетитный способ приготовления пельменей!
Любочка, спасибо большое за внимание!
О--о-о-о, любимое блюдо моего сына, он готовит запеченные пельмешки лучше всех в нашей семье. Покажу ему Катя, твой рецепт
Буду рада, если рецепт пригодится!
Это шедеврАльно… Хочу-хочу-хочу!!! Спасибо, Катюша, за прекрасную идею
И вам спасибо большое за приятные слова!
Аппетитные пельмешки, Катюша!
Жанночка, спасибо большое!
Как же это вкусно!
Лена, благодарю!
Вкусное и сытное блюдо, Катя! Кто ж от пельмешек откажется, да еще в таком соусе
Оля, спасибо большое! Да, очень вкусно получилось!
Катюша, очень вкусно! Даже и не сомневаюсь!
Людочка, очень приятно!
Очень аппетитно и вкусно!
Большущее спасибо!
Ах, пельмешки, объеденье !
Это точно! Спасибо большое!
Катериночка, вкусно и выглядит эффектно. С благодарностью сохраню рецепт
Ирочка, забирай на здоровье! Очень вкусно!
Вкусно и очень аппетитно!
Спасибо большое!
Ах, жаль, мне нельзя. В обед можно только 9 штук и больше ничего. А разве этим наешься? Ооочень аппетитные фото. Удачи! Дело к финишу. Я уже 25 сделала.
Ну ничего, здоровье важнее Спасибо большое за внимание! А я 20 положенных сделала, готовлю просто так уже, не могу остановиться
Я тоже в конкурсы втягиваюсь. Без них скучно. Уже жду Новогодние.
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список