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  • 26 ноября 2023, 14:09
  • 6130

Салат "Приручить дракона 2024"

Рецепт: Салат Приручить дракона 2024

Скоро, скоро Новый год, самый любимый и долгожданный зимний праздник! Наступающий 2024 год – год Дракона. Каждый год я готовлю салаты в виде символа - хозяина наступающего года. В этом году хочу чтобы дракон был добрым и прирученным. За основу взяла персонажа из знаменитого мультфильма - милого и доброго Громмеля. Дракоша, символ наступающего года – особенный персонаж. Больше всего он любит яркие краски и эффектные вкусовые сочетания.

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат "Приручить дракона 2024"»:

Для салата

Для заправки

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1642.5 ккал 		белки
135.6 г 		жиры
89.4 г 		углеводы
76.4 г
Порции
ккал
273.8 ккал		 белки
22.6 г		 жиры
14.9 г		 углеводы
12.7 г
100 г блюда
ккал
153.5 ккал		 белки
12.7 г		 жиры
8.4 г		 углеводы
7.1 г

Рецепт «Салат "Приручить дракона 2024"»:

  • Готовлю продукты.
    Заранее отвариваю крупный куриный окорочок в подсоленной воде.
    Отвариваю яйца и морковь.
    Отварные яйца разбираю на белки и желтки. Оставляю часть яичных белков для оформления, остальное натираю на терке.
    Морковь натираю на мелкой терке.
    Изюм заливаю горячей водой на пару минут, после чего просушиваю и соединяю с тертой морковью.
    Банан нарезаю кружочками. Чтобы не потемнел, сбрызгиваю ломтики соком лимона.

  • Охлажденный вареный окорочок освобождаю от кожи и костей. Мясо мелко нарезаю. По вкусу мясо подсаливаю и добавляю черный молотый перец.

  • Орехи измельчаю с помощью ножа.

  • Для соуса в высокую емкость помещаю сырое яйцо, горчицу, соль, черный молотый перец, сок лимона, оливковое масло и взбиваю погружным блендером до густой белой эмульсии.

  • Добавляю в домашний майонез 2 ст. л. плавленного сливочного сыра Hochland и взбиваю соус еще 30 секунд.

  • Для приготовления салата готовы все компоненты.
    Круглое блюдо прокладываю пищевой пленкой.
    Салат выкладываю слоями.
    Первый слой половина моркови с изюмом. Перед тем как выложить слой, добавляю в начинку сырный соус и перемешиваю.

  • Вторым слоем распределяю отварное мясо, смешанное с частью сырного соуса.

  • Следующим слоем выкладываю натертые на терке и смешанные с соусом яичные белки.
    Слой из банановых ломтиков.

  • Поверх бананов распределяю слой грецких орехов и оставшуюся морковь с изюмом.
    Накрываю салат свободными краями пищевой пленки и ставлю в холодильник для пропитывания.

  • Перед подачей, достаю блюдо с салатом из холодильника. Края пленки снимаю и переворачиваю блюдо с салатом на плоскую тарелку. Удаляю пищевую пленку.
    Оформляю мордочку дракона. Нижнюю часть оформляю натертыми на терке яичными желтками. Верхнюю часть оформляю измельченным грецким орехом.

  • Крыльями у дракоши служат листья салата. А глаза и острые зубки вырезаю из отложенного яичного белка.
    Веки и зрачки оформляю из водорослей нори.
    Как думаете получилось у меня приручить дракона?

Более простой вариант оформления глаз из кружочков банана



Как думаете какой дракоша более реалистичный?


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Званый обед На обед На праздничный стол : Новый год На ужин

Теги: праздничный гости салат закуска

Вкусы: сливочный сырный необычный мясной овощной оригинальный пикантный

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Салат "Приручить дракона 2024"
Рецепт: Салат Приручить дракона 2024

Скоро, скоро Новый год, самый любимый и долгожданный зимний праздник! Наступающий 2024 год – год Дракона. Каждый год я готовлю салаты в виде символа - хозяина наступающего года. В этом году хочу чтобы дракон был добрым и прирученным. За основу взяла персонажа из знаменитого мультфильма - милого и доброго Громмеля. Дракоша, символ наступающего года – особенный персонаж. Больше всего он любит яркие краски и эффектные вкусовые сочетания.

Ингредиенты для «Салат "Приручить дракона 2024"»:

Комментарии и отзывы

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Ну какой же он хорошенький
Спасибо за рецепт.
Морковь сырая или вареная?
Морковь вареная. В 1 пункте прописано
Простите, пропустила.
Благодарю за внимание
Отличный салат, а оформление супер! Спасибо за идею.
А орехи прогревать на сковороде или сырым порубить?
Я всегда когда чищу орехи, проказливую их и храню в стеклянной емкости.
Прикольный Дракоша, как в салате бананы ощущаются ? , я никогда не встречала , а очень интересно.
Бананы сладость придают, в паре с изюмом. Сочетание для любителей « сладкое/ соленое». из за мягкой кремовой текстуры ощущаются как соус.
Интересная идея!
Классный дракоша
Мамочка, какая прелесть!!!!
Оформление супер! Да и салатик интерсный!
Смотрела такой мультик, оформление просто класс, очень похож
Вроде мультяшный такой дракон есть? Если да, то очень похож) Симпатично получилось!
Люблю тематические салаты на НГ, хотя много противников на сайте. Меня пару лет назад аж запозорили.
Каждый имеет право на свое мнение и выбор. Возможно кто то возьмет идею на заметку
Невероятно здорово получилось
Спасибо
Суперская подача салата!
Не знаю на счёт банана в составе, НО, подача потрясающая!
Любителям сочетаний сладкое /соленое понравится. Тематически оформить можно любой слоеный салат
Прикольный!
Идея просто прекрасная! Очень хочу приготовить на НГ, так как старший сын очень любил этот мультик и сериал. Так как мои в салате не будут есть некоторые ингредиенты, основу придется переделать "под себя", ну а оформление, конечно же, Ваше)
С удовольствием буду ждать ваш отчет, интересно какой дракоша у вас получится
Обязательно)Спасибо за идею)
Ух ты, какой лапусик! Прелесть! И салат интересный! А Громмель, как по мне, последний прям как с экрана!
спасибо
Красавчик каков!
спасибо
Какой аппетитный салат!
Оля, спасибо
Какой милаха Я таким не занимаюсь, но праздничный стол явно украсит такой персонаж
Иногда люблю заморочиться
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