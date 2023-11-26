Скоро, скоро Новый год, самый любимый и долгожданный зимний праздник! Наступающий 2024 год – год Дракона. Каждый год я готовлю салаты в виде символа - хозяина наступающего года. В этом году хочу чтобы дракон был добрым и прирученным. За основу взяла персонажа из знаменитого мультфильма - милого и доброго Громмеля. Дракоша, символ наступающего года – особенный персонаж. Больше всего он любит яркие краски и эффектные вкусовые сочетания.
- 26 ноября 2023, 14:09
- 6130
Салат "Приручить дракона 2024"
Ингредиенты для «Салат "Приручить дракона 2024"»:
Для салата
- Морковь — 2 шт
- Изюм — 1 горст.
- Окорочок куриный — 1 шт
- Орехи грецкие — 1 горст.
- Яйцо куриное — 3 шт
- Соль — 0,5 ч. л.
- Перец черный (Молотый) — 1 щепот.
- Банан — 1 шт
Для заправки
- Яйцо куриное — 1 шт
- Масло оливковое — 0,5 стак.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Перец черный (Молотый) — 1 щепот.
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Сыр плавленый (Hochland) — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1642.5 ккал
|
белки
135.6 г
|
жиры
89.4 г
|
углеводы
76.4 г
|Порции
|ккал
273.8 ккал
|белки
22.6 г
|жиры
14.9 г
|углеводы
12.7 г
|100 г блюда
|ккал
153.5 ккал
|белки
12.7 г
|жиры
8.4 г
|углеводы
7.1 г
Рецепт «Салат "Приручить дракона 2024"»:
-
Готовлю продукты.
Заранее отвариваю крупный куриный окорочок в подсоленной воде.
Отвариваю яйца и морковь.
Отварные яйца разбираю на белки и желтки. Оставляю часть яичных белков для оформления, остальное натираю на терке.
Морковь натираю на мелкой терке.
Изюм заливаю горячей водой на пару минут, после чего просушиваю и соединяю с тертой морковью.
Банан нарезаю кружочками. Чтобы не потемнел, сбрызгиваю ломтики соком лимона.
-
Охлажденный вареный окорочок освобождаю от кожи и костей. Мясо мелко нарезаю. По вкусу мясо подсаливаю и добавляю черный молотый перец.
-
Орехи измельчаю с помощью ножа.
-
Для соуса в высокую емкость помещаю сырое яйцо, горчицу, соль, черный молотый перец, сок лимона, оливковое масло и взбиваю погружным блендером до густой белой эмульсии.
-
Добавляю в домашний майонез 2 ст. л. плавленного сливочного сыра Hochland и взбиваю соус еще 30 секунд.
-
Для приготовления салата готовы все компоненты.
Круглое блюдо прокладываю пищевой пленкой.
Салат выкладываю слоями.
Первый слой половина моркови с изюмом. Перед тем как выложить слой, добавляю в начинку сырный соус и перемешиваю.
-
Вторым слоем распределяю отварное мясо, смешанное с частью сырного соуса.
-
Следующим слоем выкладываю натертые на терке и смешанные с соусом яичные белки.
Слой из банановых ломтиков.
-
Поверх бананов распределяю слой грецких орехов и оставшуюся морковь с изюмом.
Накрываю салат свободными краями пищевой пленки и ставлю в холодильник для пропитывания.
-
Перед подачей, достаю блюдо с салатом из холодильника. Края пленки снимаю и переворачиваю блюдо с салатом на плоскую тарелку. Удаляю пищевую пленку.
Оформляю мордочку дракона. Нижнюю часть оформляю натертыми на терке яичными желтками. Верхнюю часть оформляю измельченным грецким орехом.
-
Крыльями у дракоши служат листья салата. А глаза и острые зубки вырезаю из отложенного яичного белка.
Веки и зрачки оформляю из водорослей нори.
Как думаете получилось у меня приручить дракона?
Как думаете какой дракоша более реалистичный?
Комментарии и отзывы
вчера в 17:41 лялич #
1 декабря tatyanaparhimovitch #
Морковь сырая или вареная?
1 декабря gapcalova # (автор рецепта)
1 декабря tatyanaparhimovitch #
Благодарю за внимание
1 декабря Cita #
А орехи прогревать на сковороде или сырым порубить?
1 декабря gapcalova # (автор рецепта)
27 ноября yugai ludmila65 #
28 ноября gapcalova # (автор рецепта)
27 ноября Tatanj #
27 ноября leontina-2014 #
27 ноября januarysmith #
27 ноября OlgaBerdsk #
27 ноября МурКатеринка #
27 ноября Silverina1 #
27 ноября мисс #
27 ноября gapcalova # (автор рецепта)
26 ноября milovar luck #
27 ноября gapcalova # (автор рецепта)
26 ноября Ксения026 #
27 ноября gapcalova # (автор рецепта)
26 ноября vishenvi #
27 ноября gapcalova # (автор рецепта)
26 ноября Лорхен #
26 ноября Murynda #
26 ноября gapcalova # (автор рецепта)
26 ноября Murynda #
26 ноября ogiway #
26 ноября gapcalova # (автор рецепта)
26 ноября ogiway #
26 ноября Okoolina #
26 ноября gapcalova # (автор рецепта)
26 ноября СкарлеттО #
26 ноября gapcalova # (автор рецепта)
26 ноября Мария По #
26 ноября gapcalova # (автор рецепта)
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