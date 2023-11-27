Думаю, многие слышали выражение- "Раз в сутки суп должен быть в желудке!". А так же "Первое, второе, и компот". Первое- это суп. Лично я предпочитаю есть суп именно на ужин. Вечером часто хочется чего-то легкого, а зимой горячего. И тут жидкая еда идеальна. Тыквенный суп с плавленым сыром Hochland- отличный сытный ужин. Минимум ингредиентов, легко готовить, согревает.
- 27 ноября 2023, 13:31
- 3479
Тыквенный суп с плавленым сыром
Ингредиенты для «Тыквенный суп с плавленым сыром»:
- Тыква — 400 г
- Морковь (средняя) — 1 шт
- Лук репчатый (крупная) — 1 шт
- Масло сливочное — 30 г
- Бульон — 600 мл
- Сыр плавленый (Hochland сливочный) — 200 г
- Специи — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1161.6 ккал
|
белки
102.8 г
|
жиры
66 г
|
углеводы
49.9 г
|Порции
|ккал
290.4 ккал
|белки
25.7 г
|жиры
16.5 г
|углеводы
12.5 г
|100 г блюда
|ккал
83.6 ккал
|белки
7.4 г
|жиры
4.7 г
|углеводы
3.6 г
Рецепт «Тыквенный суп с плавленым сыром»:
-
Подготовить необходимые ингредиенты. У меня в морозилке всегда есть овощной бульон. Есть и тыква, обычно тоже уже очищенная.
-
Лук, морковь и тыкву нарезать средними кусочками произвольной формы.
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Обжарить на сливочном масле до легкой корочки.
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Добавить бульон. Можно и просто воду.
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Добавить специи. У меня это имбирь, кориандр, мускатный орех, соль и черный перец.
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Выложить ванночку плавленого сыра Hochland сливочный 200 гр.
-
Пробить блендером до однородности. Дать покипеть минут 10.
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Перед подачей можно посыпать тыквенными семечками или сухариками.
Комментарии и отзывы
позавчера tato1956 #
позавчера ГАЛИНА8 #
29 ноября Махомяк #
Не знала, что только хохланд согревает, правда 🙈😅
28 ноября мисс #
28 ноября januarysmith # (автор рецепта)
27 ноября Okoolina #
27 ноября leontina-2014 #
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