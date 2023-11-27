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  • 27 ноября 2023, 13:31
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Тыквенный суп с плавленым сыром

Рецепт: Тыквенный суп с плавленым сыром

Думаю, многие слышали выражение- "Раз в сутки суп должен быть в желудке!". А так же "Первое, второе, и компот". Первое- это суп. Лично я предпочитаю есть суп именно на ужин. Вечером часто хочется чего-то легкого, а зимой горячего. И тут жидкая еда идеальна. Тыквенный суп с плавленым сыром Hochland- отличный сытный ужин. Минимум ингредиентов, легко готовить, согревает.

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Суп-пюре

Ингредиенты для «Тыквенный суп с плавленым сыром»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1161.6 ккал 		белки
102.8 г 		жиры
66 г 		углеводы
49.9 г
Порции
ккал
290.4 ккал		 белки
25.7 г		 жиры
16.5 г		 углеводы
12.5 г
100 г блюда
ккал
83.6 ккал		 белки
7.4 г		 жиры
4.7 г		 углеводы
3.6 г

Рецепт «Тыквенный суп с плавленым сыром»:

  • Подготовить необходимые ингредиенты. У меня в морозилке всегда есть овощной бульон. Есть и тыква, обычно тоже уже очищенная.

  • Лук, морковь и тыкву нарезать средними кусочками произвольной формы.

  • Обжарить на сливочном масле до легкой корочки.

  • Добавить бульон. Можно и просто воду.

  • Добавить специи. У меня это имбирь, кориандр, мускатный орех, соль и черный перец.

  • Выложить ванночку плавленого сыра Hochland сливочный 200 гр.

  • Пробить блендером до однородности. Дать покипеть минут 10.

  • Перед подачей можно посыпать тыквенными семечками или сухариками.

Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Hochland. Сытный ужин На обед : На первое На ужин : На горячее

Теги: первое горячее

Вкусы: тыквенный сливочный пикантный

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Тыквенный суп с плавленым сыром
Рецепт: Тыквенный суп с плавленым сыром

Думаю, многие слышали выражение- "Раз в сутки суп должен быть в желудке!". А так же "Первое, второе, и компот". Первое- это суп. Лично я предпочитаю есть суп именно на ужин. Вечером часто хочется чего-то легкого, а зимой горячего. И тут жидкая еда идеальна. Тыквенный суп с плавленым сыром Hochland- отличный сытный ужин. Минимум ингредиентов, легко готовить, согревает.

Ингредиенты для «Тыквенный суп с плавленым сыром»:

Комментарии и отзывы

Готовлю такой супчик, только сыра уходит существенно меньше, три пластинки сыра Хохланд с грибами. Я почему то всегда беру сыр в пластинках для бутербродов, или для горячих блюд. Нам по жирности достаточно. 200 грамм как то многовато, особенно при повышенном холестерине.
вкусно!!!
Очень вкусный суп, тоже готовлю такой много лет.
Не знала, что только хохланд согревает, правда 🙈😅
Такие солнечные осенние фото, хотя у нас уже зима - вчера снегом завалило. Мамочка привезла рецепт подобного супа из Китая, лет 25 назад, у нас до границы 25 км, было время мамочка ездила каждую неделю, хотя её нет уже 13 лет. Это было очень необычно, я тогда не оценила. А она могла есть супы/борщи 5 раз в день. Сейчас я тоже варю подобные супы. Конечно, вкусно и полезно. У нас тыква дорогая, 120 руб. Своей нет, наводнением всё смыло. А недавно мне сватья привезла мешок.
Кстати, у нас тыква в магазине тоже сейчас примерно столько же. Пока есть свои.
классный супчик! Аппетитно!
Шикарный супчик
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