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  • 29 ноября 2023, 0:14
  • 3743

Сливочная гречка с курицей в духовке

Рецепт: Сливочная гречка с курицей в духовке

Предлагаю очень вкусное и сытное блюдо из курицы, гречки, овощей и плавленого сыра. Идеально подходит к обеду или ужину для всей семьи. Гречка, пропитанная соком курицы и сливочным сыром, это безусловно вкусно. Сыр ТМ Hochland придаст готовому блюду совершенно новое звучание. Угощайтесь!

Категория: Горячие блюда Блюда из круп

Ингредиенты для «Сливочная гречка с курицей в духовке»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1932 ккал 		белки
177.3 г 		жиры
69.3 г 		углеводы
148.8 г
100 г блюда
ккал
110.4 ккал		 белки
10.1 г		 жиры
4 г		 углеводы
8.5 г

Рецепт «Сливочная гречка с курицей в духовке»:

  • Куриное филе промыть, мелко нарезать.

  • Гречневую крупу тщательно промыть, добавить к куриному филе.

  • Лук почистить, помыть, нарезать кубиками. Переложить в сковороду, смазанную растительным маслом.

  • Перец помыть, очистить от семян, мелко нарезать кубиками.

  • Обжаривать овощи до золотистости лука. Затем добавить сливочный плавленый сыр.

  • Готовить 1-2 мин, постоянно помешивая, пока сыр не расплавится.

  • Переложить содержимое сковороды в миску с куриным филе и гречкой, тщательно перемешать.

  • Переложить всё в форму для запекания.

  • В горячую воду (450 мл.) добавить соль и специи, перемешать.

  • Вылить воду в форму, аккуратно перемешать, чтобы вода равномерно распределилась. Отправь в духовку, заранее разогретую до 190 гр., на 20 мин.

  • Затем вынуть форму, распределить помидоры черри и посыпать сыром, натертым на мелкой тёрке. Отправить снова в духовку ещё на 20 мин.

Готовое блюдо подаём к столу!







Приятного аппетита!!!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На полдник / На ужин Конкурсные рецепты : Hochland. Сытный ужин На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе горячее обед ужин

Вкусы: гречневый куриный сливочный сырный

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Сливочная гречка с курицей в духовке
Рецепт: Сливочная гречка с курицей в духовке

Предлагаю очень вкусное и сытное блюдо из курицы, гречки, овощей и плавленого сыра. Идеально подходит к обеду или ужину для всей семьи. Гречка, пропитанная соком курицы и сливочным сыром, это безусловно вкусно. Сыр ТМ Hochland придаст готовому блюду совершенно новое звучание. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Сливочная гречка с курицей в духовке»:

Комментарии и отзывы

Очень вкусное сочетание и замечательная идея!
Всё понравилось!
Аппетитно, вкусно и делать быстро и "два в одном". Отличный рецепт.
Катюша, огромное спасибо!
Катюша,блюдо смотрится сказочно-красиво и аппетитно! Спасибо за рецепт!
Поздравляю с Рецептом Дня,дорогая!
Вкусно, обожаю такие блюда.
Да, я тоже люблю Спасибо, Людмила, что заглянули
Спасибо, Людмила, что заглянули
, три конкурса , особо не было возможности пройти по всем рецептам, сейчас загляну ко всем .
Рекомендую! Получилось очень вкусно!
Да чего же аппетитно!
Катя, очень вкусное блюдо!
Инна, благодарю сердечно!
Катюш, это вкусно... верю... Поздравляю с РД!
Да, Наташенька, вкусно Спасибо большое за внимание и поздравление!
Красивая подача
Большое спасибо!
Ознозначно надо готовить!
Лариса, готовьте на здоровье!
Приготовила! Правда, со своими изменениями: добавила грибы, исключила сладкий перец. Получилось очень вкусно! До этого готовила гречку с плавленым сыром "Птичье молоко", а с обавлением курочки и грибов - новое звучание! Спасибо за идею!
Лариса, я очень рада, что рецепт пригодился Спасибо большое за внимание!
Очень интересная гречка, Катюша!
Аллочка, спасибо большое!
Поздравляю с Рецептом дня, Катюша! Не знаю, стала ли ты Поваренком дня, не стала у меня отображаться эта функция.
Аллочка, спасибо большое за поздравление! Да, у меня тоже не видно уже Поваренка дня давно...
Катюша, замечательное блюдо!
Танюша, спасибо большое!
Катериночка, чудесное блюдо! Вкусно!
Ирочка, спасибо большущее!
Очень аппетитное, сытное и нарядное блюдо!
Оля, благодарю за приятные слова!
Красивое блюдо получилось
Лена, спасибо большое!
Интересный вариант приготовления гречки
Спасибочки!
Сытно и очень аппетитно
Света, спасибо большое!
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