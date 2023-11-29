Предлагаю очень вкусное и сытное блюдо из курицы, гречки, овощей и плавленого сыра. Идеально подходит к обеду или ужину для всей семьи. Гречка, пропитанная соком курицы и сливочным сыром, это безусловно вкусно. Сыр ТМ Hochland придаст готовому блюду совершенно новое звучание. Угощайтесь!
- 29 ноября 2023, 0:14
- 3743
Сливочная гречка с курицей в духовке
Ингредиенты для «Сливочная гречка с курицей в духовке»:
- Крупа гречневая — 180 г
- Филе куриное — 400 г
- Перец сладкий — 1 шт
- Лук репчатый — 1-2 шт
- Сыр плавленый — 200 г
- Вода (горячая) — 450 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Специи (прованские травы) — 1 ч. л.
- Сыр твердый — 40 г
- Помидоры черри — 13-14 шт
- Масло растительное — 2 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1932 ккал
|
белки
177.3 г
|
жиры
69.3 г
|
углеводы
148.8 г
|100 г блюда
|ккал
110.4 ккал
|белки
10.1 г
|жиры
4 г
|углеводы
8.5 г
Рецепт «Сливочная гречка с курицей в духовке»:
-
Куриное филе промыть, мелко нарезать.
-
Гречневую крупу тщательно промыть, добавить к куриному филе.
-
Лук почистить, помыть, нарезать кубиками. Переложить в сковороду, смазанную растительным маслом.
-
Перец помыть, очистить от семян, мелко нарезать кубиками.
-
Обжаривать овощи до золотистости лука. Затем добавить сливочный плавленый сыр.
-
Готовить 1-2 мин, постоянно помешивая, пока сыр не расплавится.
-
Переложить содержимое сковороды в миску с куриным филе и гречкой, тщательно перемешать.
-
Переложить всё в форму для запекания.
-
В горячую воду (450 мл.) добавить соль и специи, перемешать.
-
Вылить воду в форму, аккуратно перемешать, чтобы вода равномерно распределилась. Отправь в духовку, заранее разогретую до 190 гр., на 20 мин.
-
Затем вынуть форму, распределить помидоры черри и посыпать сыром, натертым на мелкой тёрке. Отправить снова в духовку ещё на 20 мин.
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
1 час назад Евгения 1976 # (модератор)
Всё понравилось!
Аппетитно, вкусно и делать быстро и "два в одном". Отличный рецепт.
Катюша, огромное спасибо!
вчера в 23:52 Т-пушка #
Поздравляю с Рецептом Дня,дорогая!
вчера в 21:34 yugai ludmila65 #
вчера в 21:46 МурКатеринка # (автор рецепта)
5 часов назад yugai ludmila65 #
вчера в 18:11 Лорхен #
вчера в 21:45 МурКатеринка # (автор рецепта)
вчера в 17:13 inna_2107 #
вчера в 17:49 МурКатеринка # (автор рецепта)
вчера в 11:23 ariel7777 #
вчера в 17:48 МурКатеринка # (автор рецепта)
вчера в 11:21 mirzayevaparvana1970 #
вчера в 17:15 МурКатеринка # (автор рецепта)
вчера в 7:39 Лорхен #
вчера в 7:55 МурКатеринка # (автор рецепта)
вчера в 18:10 Лорхен #
вчера в 21:45 МурКатеринка # (автор рецепта)
вчера в 1:23 Аллочка-уралочка #
вчера в 7:54 МурКатеринка # (автор рецепта)
вчера в 17:12 Аллочка-уралочка #
вчера в 17:50 МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера Tatanj #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера ИРепка #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера СкарлеттО #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера Silverina1 #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера gapcalova #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: