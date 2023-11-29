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  • 29 ноября 2023, 8:49
  • 3020

Тёплый пирог с тыквой и сыром

Рецепт: Тёплый пирог с тыквой и сыром

Вкуснейший пирог для любителей тыквы. Если нравятся простые и быстрые блюда - берите на заметку. По мотивам рецепта Юлии Высоцкой с моими небольшими дополнениями.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Тёплый пирог с тыквой и сыром»:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2881.9 ккал 		белки
77.2 г 		жиры
163.4 г 		углеводы
285.8 г
Порции
ккал
480.3 ккал		 белки
12.9 г		 жиры
27.2 г		 углеводы
47.6 г
100 г блюда
ккал
234.3 ккал		 белки
6.3 г		 жиры
13.3 г		 углеводы
23.2 г

Рецепт «Тёплый пирог с тыквой и сыром»:

  • Нарежьте тыкву на кусочки и запеките 20 минут в духовке. Затем очистите от шкурки.

  • Сырные треугольнички нарежьте пополам.
    Луковицу пожарьте на смеси оливкового и сливочного масла до золотистости.

  • Раскатайте пласт теста, выложите тонкие ломтики тыквы слегка внахлёст. Присолите по вкусу.

  • Дальше слой жареного лука.
    Приправьте по вкусу специями. У меня душистый перец и сушёные итальянские травы.

  • Дальше слой сыра.

  • Сверху положите второй пласт раскатанного теста. Залепите края. Сделайте надрезы ножом, чтобы пар выходил.

  • Смажьте пирог яйцом или молоком.
    Отправьте в разогретую до 220 градусов духовку.

  • Выпекайте 12-15 минут.

Подавайте тёплым.


Нежный с хрустящими краями. Начинка сладковатая благодаря тыкве и сливочному сыру.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Сытный ужин На обед На ужин

Теги: ужин духовка гости чаепитие

Вкусы: тыквенный сырный

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Тёплый пирог с тыквой и сыром
Рецепт: Тёплый пирог с тыквой и сыром

Вкуснейший пирог для любителей тыквы. Если нравятся простые и быстрые блюда - берите на заметку. По мотивам рецепта Юлии Высоцкой с моими небольшими дополнениями.

Ингредиенты для «Тёплый пирог с тыквой и сыром»:

Комментарии и отзывы

Маша, какой красивый и вкусный пирожок!
спасибо!
Мария, очень аппетитный пирог!
Спасибо, Ирина
Понравился рецепт.Обязательно приготовлю, тыквы у меня много
Замечательный пирожок!
Спасибо большое
Аппетитно!
Спасибо
Очень аппетитно
Спасибо, Светлана
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