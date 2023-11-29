Вкуснейший пирог для любителей тыквы. Если нравятся простые и быстрые блюда - берите на заметку. По мотивам рецепта Юлии Высоцкой с моими небольшими дополнениями.
- 29 ноября 2023, 8:49
- 3020
Тёплый пирог с тыквой и сыром
Ингредиенты для «Тёплый пирог с тыквой и сыром»:
- Тесто слоеное бездрожжевое — 500 г
- Сыр плавленый — 140 г
- Тыква — 500 г
- Соль — по вкусу
- Перец душистый — 1 шт
- Пряности (итальянские травы) — по вкусу
- Лук репчатый — 1 шт
- Масло оливковое — 1 ст. л.
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2881.9 ккал
|
белки
77.2 г
|
жиры
163.4 г
|
углеводы
285.8 г
|Порции
|ккал
480.3 ккал
|белки
12.9 г
|жиры
27.2 г
|углеводы
47.6 г
|100 г блюда
|ккал
234.3 ккал
|белки
6.3 г
|жиры
13.3 г
|углеводы
23.2 г
Рецепт «Тёплый пирог с тыквой и сыром»:
-
Нарежьте тыкву на кусочки и запеките 20 минут в духовке. Затем очистите от шкурки.
-
Сырные треугольнички нарежьте пополам.
Луковицу пожарьте на смеси оливкового и сливочного масла до золотистости.
-
Раскатайте пласт теста, выложите тонкие ломтики тыквы слегка внахлёст. Присолите по вкусу.
-
Дальше слой жареного лука.
Приправьте по вкусу специями. У меня душистый перец и сушёные итальянские травы.
-
Дальше слой сыра.
-
Сверху положите второй пласт раскатанного теста. Залепите края. Сделайте надрезы ножом, чтобы пар выходил.
-
Смажьте пирог яйцом или молоком.
Отправьте в разогретую до 220 градусов духовку.
-
Выпекайте 12-15 минут.
Нежный с хрустящими краями. Начинка сладковатая благодаря тыкве и сливочному сыру.
Комментарии и отзывы
вчера в 16:57 МурКатеринка #
вчера в 13:09 ssnegireva44 #
вчера в 6:56 ИРепка #
вчера в 9:38 leontina-2014 # (автор рецепта)
позавчера lyubovkropotkin #
вчера в 9:38 leontina-2014 # (автор рецепта)
позавчера Tatanj #
позавчера leontina-2014 # (автор рецепта)
позавчера alekstr #
позавчера leontina-2014 # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера leontina-2014 # (автор рецепта)
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