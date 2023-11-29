Очень вкусный десерт! По вкусу похож на всем известный торт "Наполеон". Благодаря крему с творожным сыром ТМHochland, он получился нежным, мягким, творожно-сливочным. Готовится такой торт очень просто, заглядывайте.
- 29 ноября 2023, 10:35
- 3384
Ленивый торт "Наполеон"
Ингредиенты для «Ленивый торт "Наполеон"»:
- Тесто слоеное бездрожжевое — 500 г
- Сыр творожный (ТМ Hochland (в рукаве)) — 120 г
- Молоко сгущенное — 4...6 ст. л.
- Масло сливочное — 80 г
- Ванилин — 1 пакет.
- Орехи грецкие — 1 горст.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3605.4 ккал
|
белки
61.1 г
|
жиры
234.6 г
|
углеводы
311 г
|100 г блюда
|ккал
429.2 ккал
|белки
7.3 г
|жиры
27.9 г
|углеводы
37 г
Рецепт «Ленивый торт "Наполеон"»:
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Слоёное тесто разморозить и аккуратно нарезать на маленькие квадратики, размером, примерно, 2-2,5 см.
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Запечь их в духовке, при температуре 190 градусов, до золотистого цвета. Оставить остыть.
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Приготовить крем для десерта.
Смешать мягкое сливочное масло со сгущёнкой. Взбить венчиком до однородности.
От количества сгущенки зависит сладость тортика, поэтому кладите на свой вкус. У меня умеренно сладкий десерт.
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Добавить ванилин и творожный крем-чиз ТМ Hochland.
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Взбить крем до пышности.
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Горсть слоеных квадратиков оставить для посыпки. Часть разобрать на слои-"чешуйки".
В крем положить горсть измельченных грецких орехов, запечённые кусочки слоёного теста и аккуратно перемешать.
Советую сразу не все кусочки класть в крем. Смотрите по консистенции массы, чтобы не было суховато. Ведь слоёное тесто хорошо впитывает крем. У меня осталось немного.
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Подходящую форму (у меня разъёмная) застелить пищевой плёнкой и выложить сладкую массу. Отправить в холодильник на несколько часов (на ночь) пропитаться.
У меня форма диаметром 12 см, высота 5см.
-
Оставшиеся кусочки запечённого теста раскрошить и обсыпать со всех сторон.
Тортик готов! Очень вкусно, нежно, сочно. А ещё быстро и просто.
Комментарии и отзывы
вчера в 17:00 МурКатеринка #
вчера в 19:31 UNU # (автор рецепта)
вчера в 6:50 ИРепка #
вчера в 9:24 UNU # (автор рецепта)
вчера в 0:01 elenbogus #
вчера в 9:23 UNU # (автор рецепта)
позавчера elenbogus #
позавчера UNU # (автор рецепта)
позавчера специалист # (модератор)
позавчера UNU # (автор рецепта)
вчера в 9:04 специалист # (модератор)
позавчера мисс #
позавчера UNU # (автор рецепта)
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