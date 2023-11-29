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  • 29 ноября 2023, 10:35
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Ленивый торт "Наполеон"

Рецепт: Ленивый торт Наполеон

Очень вкусный десерт! По вкусу похож на всем известный торт "Наполеон". Благодаря крему с творожным сыром ТМHochland, он получился нежным, мягким, творожно-сливочным. Готовится такой торт очень просто, заглядывайте.

Категория: Десерты Торты Слоеный торт

Ингредиенты для «Ленивый торт "Наполеон"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3605.4 ккал 		белки
61.1 г 		жиры
234.6 г 		углеводы
311 г
100 г блюда
ккал
429.2 ккал		 белки
7.3 г		 жиры
27.9 г		 углеводы
37 г

Рецепт «Ленивый торт "Наполеон"»:

  • Слоёное тесто разморозить и аккуратно нарезать на маленькие квадратики, размером, примерно, 2-2,5 см.

  • Запечь их в духовке, при температуре 190 градусов, до золотистого цвета. Оставить остыть.

  • Приготовить крем для десерта.
    Смешать мягкое сливочное масло со сгущёнкой. Взбить венчиком до однородности.
    От количества сгущенки зависит сладость тортика, поэтому кладите на свой вкус. У меня умеренно сладкий десерт.

  • Добавить ванилин и творожный крем-чиз ТМ Hochland.

  • Взбить крем до пышности.

  • Горсть слоеных квадратиков оставить для посыпки. Часть разобрать на слои-"чешуйки".
    В крем положить горсть измельченных грецких орехов, запечённые кусочки слоёного теста и аккуратно перемешать.
    Советую сразу не все кусочки класть в крем. Смотрите по консистенции массы, чтобы не было суховато. Ведь слоёное тесто хорошо впитывает крем. У меня осталось немного.

  • Подходящую форму (у меня разъёмная) застелить пищевой плёнкой и выложить сладкую массу. Отправить в холодильник на несколько часов (на ночь) пропитаться.
    У меня форма диаметром 12 см, высота 5см.

  • Оставшиеся кусочки запечённого теста раскрошить и обсыпать со всех сторон.
    Тортик готов! Очень вкусно, нежно, сочно. А ещё быстро и просто.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Hochland. Десерты На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт детям праздник быстро торт

Вкусы: сливочный сладкий ванильный

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Ленивый торт "Наполеон"
Рецепт: Ленивый торт Наполеон

Очень вкусный десерт! По вкусу похож на всем известный торт "Наполеон". Благодаря крему с творожным сыром ТМHochland, он получился нежным, мягким, творожно-сливочным. Готовится такой торт очень просто, заглядывайте.

Ингредиенты для «Ленивый торт "Наполеон"»:

Комментарии и отзывы

Чудесный тортик! Надо попробовать!
Спасибо! Обязательно попробуй.
Надежда! Прекрасный торт! "Наполеон" очень люблю. А Ваш вариант ленивого торта мне очень понравился С благодарностью беру рецепт
Спасибо! Надеюсь, понравится.
Приготовила! Это действительно очень вкусно и очень просто. И это тот самый Наполеон, его вкус ничуть не страдает от способа и ленивости сборки Повсеместно советуемый "наполеон" из лаваша в сравнение не идет. Очень к месту орешки, их немного поджарила. Посыпку сделала сразу, в процессе сборки торта, отодвигая лопаткой массу от краев формы. За 1 час в морозилке торт стабилизировался. Поэтому был сьеден быстро Еще раз благодарю автора за крутейший рецепт Наполеона "гости на пороге"
Спасибо за фотоотчет и доверие! Я рада, что рецепт понравился.
Это именно Наполеон, хоть и ленивый!) У Панчо совершенно другое тесто и крем сметанный. Наполеон всегда из слоеного теста. Рецепт супер! 👌Вкус будет идентичный Наполеону, скорость и удобство приготовления не сравнить.Пеку...Спасибо, автор🙏
Готовьте на здоровье! Правда, быстро и вкусно.
почему с "Наполеоном" сравнение? кажется, на "Панчо" больше похож... или на тот, где печенье "Рыбки" в сметанном креме...
Классический Наполеон готовится из теста похожего на слоёное. А в кулинариях сплошь и рядом Наполеоны из конкретно слоёного теста как у меня. Крем только масляный. Не знаю...мне на вкус показался так.
если на вкус похоже, то, конечно, ни с чем другим сравнивать не будем)
Очень аппетитно
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