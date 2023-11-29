Ленивый торт "Наполеон"

Горсть слоеных квадратиков оставить для посыпки. Часть разобрать на слои-"чешуйки".

В крем положить горсть измельченных грецких орехов, запечённые кусочки слоёного теста и аккуратно перемешать.

Советую сразу не все кусочки класть в крем. Смотрите по консистенции массы, чтобы не было суховато. Ведь слоёное тесто хорошо впитывает крем. У меня осталось немного.