Я тут в инете увидела вот эту вот прелесть! Очень мне понравилось, все было под рукой, и я тут же сделала. На сайте не нашла. А к Новому году это желе непременно должно быть на столе! Вам надо, поверьте! Поэтому делюсь с вами идеей. Делать особо нечего, а выглядит классно и на вкус замечательно! Заодно работу над ошибками проведу и вас предупрежу!
- 29 ноября 2023, 17:52
- 1782
Мандарины в желе «Радость новогодняя»
Ингредиенты для «Мандарины в желе «Радость новогодняя»»:
- Сыр творожный (крем-чиз от Хохланд) — 3 ст. л.
- Молоко — 300 мл
- Сливки (33%) — 150 мл
- Сахар — 3...4 ст. л.
- Ванилин — 1 щепот.
- Мандарин — 5...6 шт
- Желатин (можно чуть больше) — 15 г
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1170.3 ккал
|
белки
37.2 г
|
жиры
62.6 г
|
углеводы
119.7 г
|Порции
|ккал
117 ккал
|белки
3.7 г
|жиры
6.3 г
|углеводы
12 г
|100 г блюда
|ккал
119.4 ккал
|белки
3.8 г
|жиры
6.4 г
|углеводы
12.2 г
Рецепт «Мандарины в желе «Радость новогодняя»»:
-
Продукты.
Еще пластиковая бутылка и деревянная шпажка нужны будут.
-
1. Очистите мандарины целиком и наденьте на бамбуковую шпажку. Можно использовать соломинку для коктейлей. Первая ошибка: мандаринки берите помельче и желательно без жестких перепонок. Конечно, сорта без семян. Хорошо будут клементины мелкие.
-
2. Обрежьте горлышко пластиковой бутылки и поставьте в нее пирамидку из мандаринов. Вот и вторая моя ошибка : объем бутылки подберите тщательнее, мандарины должны стоять не слишком свободно. Соки в поллитровках или литровках пластиковых должны лучше подойти.
-
3. Приготовьте молочное желе. В подогретом молоке растворите желатин. Добавьте сахар и хорошо размешайте. Ароматизируйте ванилином. Тут кроется третья ошибка…желатина надо побольше. Я брала один пакетик быстрорастворимого эткеровского, 10 г …в итоге желе слишком нежное вышло. Оно вкусное очень, но надо плотнее. Я указала 15 г в итоге. Но можно и 20, наверное. Поэтому смотрите, какой у вас желатин.. Девочки, кто в блюмах разбирается, можете подсказать тут.
-
4. В молочный раствор быстренько добавляем жирные сливки и творожный сыр от Хохланд. Венчиком хорошо размешиваем.
-
5. Заливаем мандаринки, придерживая, чтоб ровно стояли. Постукиваем донышком об стол потихоньку, чтобы желе равномерно попало в серединки мандаринок. Они всплывают, поэтому придавите сверху крышкой или вот мисочкой. И в холодильник до застывания.
-
6. Застывшее желе достаньте из холодильника, острыми ножницами аккуратно разрежьте бутылку и выньте желе. Нарежьте кружочками.
-
7. Как честный человек, показываю, как есть... Вот на этом-то этапе я и обнаружила ошибки… Может, руки не оттуда, может, нож не тот... В итоге бОльшую часть слопали так, ложкой. На вкусе совершенно не отразилось, но красота…увы…. Ну, с красотой у меня извечные проблемы. )))
-
8. Подавайте смело. Даже нежное желе не тает.
-
9. Вкусно и очень по-новогоднему!
-
Приготовьте, не пожалеете!
Комментарии и отзывы
позавчера Kuss #
позавчера ogiway # (автор рецепта)
1 декабря nadinhike #
Запахло праздничком, порадуемся
1 декабря ogiway # (автор рецепта)
Очень праздничный десерт!
1 декабря Himbeeren #
"Мандаринковая нежность" -
1 декабря ogiway # (автор рецепта)
30 ноября nelliundco #
30 ноября ogiway # (автор рецепта)
30 ноября inna_2107 #
30 ноября ogiway # (автор рецепта)
1 декабря inna_2107 #
1 декабря ogiway # (автор рецепта)
30 ноября МурКатеринка #
Ты супер
30 ноября ogiway # (автор рецепта)
Оно ж и правда очень празднично!
30 ноября leontina-2014 #
Эффектно, оригинально
30 ноября ogiway # (автор рецепта)
30 ноября ИРепка #
30 ноября ogiway # (автор рецепта)
30 ноября Ксения40 #
ну тут ты мать, очень погорячилась чтобы у тебя, да проблемы с красотой в рецептах были? Неее, у тебя ручки золотые
30 ноября ogiway # (автор рецепта)
А идея хороша! Там правда, просто молочное деле, я не очень люблю, мне вот как панна- котта чтобы...
30 ноября Ксения40 #
30 ноября ogiway # (автор рецепта)
Ну и я...тоже... Мандаринки съела.
30 ноября Ксения40 #
30 ноября ogiway # (автор рецепта)
30 ноября мисс #
30 ноября ogiway # (автор рецепта)
29 ноября Людмила НК #
Спасибо!
29 ноября ogiway # (автор рецепта)
29 ноября Okoolina #
29 ноября ogiway # (автор рецепта)
29 ноября Okoolina #
29 ноября ogiway # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: