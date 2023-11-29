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  • 29 ноября 2023, 17:52
  • 1782

Мандарины в желе «Радость новогодняя»

Рецепт: Мандарины в желе «Радость новогодняя»

Я тут в инете увидела вот эту вот прелесть! Очень мне понравилось, все было под рукой, и я тут же сделала. На сайте не нашла. А к Новому году это желе непременно должно быть на столе! Вам надо, поверьте! Поэтому делюсь с вами идеей. Делать особо нечего, а выглядит классно и на вкус замечательно! Заодно работу над ошибками проведу и вас предупрежу!

Категория: Десерты Другие десерты Желе

Ингредиенты для «Мандарины в желе «Радость новогодняя»»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1170.3 ккал 		белки
37.2 г 		жиры
62.6 г 		углеводы
119.7 г
Порции
ккал
117 ккал		 белки
3.7 г		 жиры
6.3 г		 углеводы
12 г
100 г блюда
ккал
119.4 ккал		 белки
3.8 г		 жиры
6.4 г		 углеводы
12.2 г

Рецепт «Мандарины в желе «Радость новогодняя»»:

  • Продукты.
    Еще пластиковая бутылка и деревянная шпажка нужны будут.

  • 1. Очистите мандарины целиком и наденьте на бамбуковую шпажку. Можно использовать соломинку для коктейлей. Первая ошибка: мандаринки берите помельче и желательно без жестких перепонок. Конечно, сорта без семян. Хорошо будут клементины мелкие.

  • 2. Обрежьте горлышко пластиковой бутылки и поставьте в нее пирамидку из мандаринов. Вот и вторая моя ошибка : объем бутылки подберите тщательнее, мандарины должны стоять не слишком свободно. Соки в поллитровках или литровках пластиковых должны лучше подойти.

  • 3. Приготовьте молочное желе. В подогретом молоке растворите желатин. Добавьте сахар и хорошо размешайте. Ароматизируйте ванилином. Тут кроется третья ошибка…желатина надо побольше. Я брала один пакетик быстрорастворимого эткеровского, 10 г …в итоге желе слишком нежное вышло. Оно вкусное очень, но надо плотнее. Я указала 15 г в итоге. Но можно и 20, наверное. Поэтому смотрите, какой у вас желатин.. Девочки, кто в блюмах разбирается, можете подсказать тут.

  • 4. В молочный раствор быстренько добавляем жирные сливки и творожный сыр от Хохланд. Венчиком хорошо размешиваем.

  • 5. Заливаем мандаринки, придерживая, чтоб ровно стояли. Постукиваем донышком об стол потихоньку, чтобы желе равномерно попало в серединки мандаринок. Они всплывают, поэтому придавите сверху крышкой или вот мисочкой. И в холодильник до застывания.

  • 6. Застывшее желе достаньте из холодильника, острыми ножницами аккуратно разрежьте бутылку и выньте желе. Нарежьте кружочками.

  • 7. Как честный человек, показываю, как есть... Вот на этом-то этапе я и обнаружила ошибки… Может, руки не оттуда, может, нож не тот... В итоге бОльшую часть слопали так, ложкой. На вкусе совершенно не отразилось, но красота…увы…. Ну, с красотой у меня извечные проблемы. )))

  • 8. Подавайте смело. Даже нежное желе не тает.

  • 9. Вкусно и очень по-новогоднему!

  • Приготовьте, не пожалеете!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник Конкурсные рецепты : Hochland. Десерты На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт праздник праздничный гости

Вкусы: нежный сливочный сладкий мандариновый ванильный

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Мандарины в желе «Радость новогодняя»
Рецепт: Мандарины в желе «Радость новогодняя»

Я тут в инете увидела вот эту вот прелесть! Очень мне понравилось, все было под рукой, и я тут же сделала. На сайте не нашла. А к Новому году это желе непременно должно быть на столе! Вам надо, поверьте! Поэтому делюсь с вами идеей. Делать особо нечего, а выглядит классно и на вкус замечательно! Заодно работу над ошибками проведу и вас предупрежу!

Ингредиенты для «Мандарины в желе «Радость новогодняя»»:

Комментарии и отзывы

Очень красиво и празднично!
Точно, Наташенька! Празднично и не хлопотно!
Ксюшик, мандарины суперовские
Запахло праздничком, порадуемся
Вот точно! Только начинаешь чистить мандаринку, сразу фффсеее!
Очень праздничный десерт!
Дааа, чувствуется, что пришла зима, скоро Новый год, Рождество ... ❄️☃️🎄
"Мандаринковая нежность" -
Да, начинается время волшебства! У нас снег так мягко сыплет и тишина... Красота! Токо и лопать мандаринковую нежность!
Какой интересный десерт , Оксана !
Спасибо, Нелличка! Увидела и так приглянулся!
Оксана , красота новогодняя у тебя! И руки откуда надо , и нож тот. Должны же в процессе приготовления тоже попробовать
Точно, дорогая! Как- то я не подумала!
Как атмосферно и празднично!
Как честный человек, показываю, как есть...
Ты супер
Не, ну а чего ж... Народ выводы сделает и всё будет хорошо!
Оно ж и правда очень празднично!
Идея супер, реализация тоже
Эффектно, оригинально
Спасибо, Машенька! Идея замечательная, аха!
Оксаночка, очень эффектный десерт! Супер! И фотографии очень удачные. С благодарностью сохраню рецепт
Ирочка, большое спасибо тебе!
Ну слушай, рецепт просто я такого не видела
Ну, с красотой у меня извечные проблемы. )))
ну тут ты мать, очень погорячилась чтобы у тебя, да проблемы с красотой в рецептах были? Неее, у тебя ручки золотые
Каво, моя- то!! Нарезать ровно и то не могу, мандаринки разбегаются.
А идея хороша! Там правда, просто молочное деле, я не очень люблю, мне вот как панна- котта чтобы...
Так и панна-котту же можно туда залить и будет нам Щастье
Я типа её и сделала, сырную, сливочеую, жирную, вкусную.... Эх, маловато было! Но фсе щаслива, аха. Печеньками полирнули и довольные!!
Ну и я...тоже... Мандаринки съела.
очень понравилось!
Вот и мне, Светочка! Спасибо!
Идея понравилась, "ошибки" учла, думаю, внукам приготовлю.
Спасибо!
Люда сделай с учетом. Ну классно же!
я тоже видела в одноклассниках. Тоже очень понравилось! Так просто и красиво!
Я вроде в ВК видео... Идея хороша! Руки токо шибко золотые!
Всё отлично!
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