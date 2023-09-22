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  • 22 сентября 2023, 20:33
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Сэндвич из слоёного теста

Рецепт: Сэндвич из слоёного теста

Кто сказал, что для приготовления сэндвича можно использовать только хлебные изделия!? Попробуйте приготовить основу из слоеного теста и вам обязательно понравится. В качестве соуса прекрасно подходит сливочный плавленный сыр, а начинка может быть абсолютно разнообразной, по своему вкусу! Такой сэндвич - сытный и питательный.

Категория: Закуски Бутерброды Закрытый бутерброд

Ингредиенты для «Сэндвич из слоёного теста»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1184 ккал 		белки
45.7 г 		жиры
68.6 г 		углеводы
91 г
Порции
ккал
592 ккал		 белки
22.9 г		 жиры
34.3 г		 углеводы
45.5 г
100 г блюда
ккал
160 ккал		 белки
6.2 г		 жиры
9.3 г		 углеводы
12.3 г

Рецепт «Сэндвич из слоёного теста»:

  • Для начала надо испечь слоёное тесто.

  • Пласт теста (не раскатывая) разрезать на треугольники.
    Смазать желтком, посыпать кунжутом.

  • Выпекать при температуре 170 градусов до румяного состояния.

  • Для начинки своего сэндвича я взяла вяленое мясо индейки, помидор, салат и плавленный сыр.

  • "Слойку" аккуратно разделить на две части.
    Обе стороны щедро смазать сыром.

  • На нижнюю часть выложить листья слата.

  • Затем мясную составляющую...

  • И помидор.
    Прикрыть верхушкой "слойки".

Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Бургеры и сэндвичи На завтрак На обед На полдник На ужин

Теги: бутерброд завтрак обед ужин

Вкусы: сырный

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Сэндвич из слоёного теста
Рецепт: Сэндвич из слоёного теста

Кто сказал, что для приготовления сэндвича можно использовать только хлебные изделия!? Попробуйте приготовить основу из слоеного теста и вам обязательно понравится. В качестве соуса прекрасно подходит сливочный плавленный сыр, а начинка может быть абсолютно разнообразной, по своему вкусу! Такой сэндвич - сытный и питательный.

Ингредиенты для «Сэндвич из слоёного теста»:
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Комментарии и отзывы

Просто и удобно! Иногда остается тесто в холодильнике, С боооольшим сроком годности... и выбросить то жалко... а тут удобно использовать. Не жалко, как поднимется. Всё равно разрезать.
Интересная замена хлеба
Ага, вкусненько!
Вкусная идея
Светочка, мерси!
Маша, смачный сэндвич!
Людочка, спасибо!
аппетитно и красиво! Вкусно безусловно!
Спасибочки!
Мария, слоёное тесто - прекрасное решение! Вкусно!
Тоже понравилось!
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