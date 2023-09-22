Кто сказал, что для приготовления сэндвича можно использовать только хлебные изделия!? Попробуйте приготовить основу из слоеного теста и вам обязательно понравится. В качестве соуса прекрасно подходит сливочный плавленный сыр, а начинка может быть абсолютно разнообразной, по своему вкусу! Такой сэндвич - сытный и питательный.
- 22 сентября 2023, 20:33
- 927
Сэндвич из слоёного теста
Ингредиенты для «Сэндвич из слоёного теста»:
- Тесто слоеное — 200 г
- Яйцо куриное (желток) — 1 шт
- Кунжут — 1 ст. л.
- Сыр плавленый (сливочный, ТМ Хохланд) — 3 ст. л.
- Мясо (вяленое или колбаса) — 20 г
- Помидор — 1 шт
- Листья салата / Салат — 1 пуч.
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1184 ккал
|
белки
45.7 г
|
жиры
68.6 г
|
углеводы
91 г
|Порции
|ккал
592 ккал
|белки
22.9 г
|жиры
34.3 г
|углеводы
45.5 г
|100 г блюда
|ккал
160 ккал
|белки
6.2 г
|жиры
9.3 г
|углеводы
12.3 г
Рецепт «Сэндвич из слоёного теста»:
-
Для начала надо испечь слоёное тесто.
-
Пласт теста (не раскатывая) разрезать на треугольники.
Смазать желтком, посыпать кунжутом.
-
Выпекать при температуре 170 градусов до румяного состояния.
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Для начинки своего сэндвича я взяла вяленое мясо индейки, помидор, салат и плавленный сыр.
-
"Слойку" аккуратно разделить на две части.
Обе стороны щедро смазать сыром.
-
На нижнюю часть выложить листья слата.
-
Затем мясную составляющую...
-
И помидор.
Прикрыть верхушкой "слойки".
Комментарии и отзывы
3 часа назад sveta yps #
23 сентября gapcalova #
23 сентября Мария По # (автор рецепта)
23 сентября мисс #
23 сентября Мария По # (автор рецепта)
22 сентября Людмила НК #
23 сентября Мария По # (автор рецепта)
22 сентября Okoolina #
23 сентября Мария По # (автор рецепта)
22 сентября ИРепка #
23 сентября Мария По # (автор рецепта)
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