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  • 23 сентября 2023, 13:27
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Тыквенно-кабачковый пирог с плавленым сыром

Рецепт: Тыквенно-кабачковый пирог с плавленым сыром

Этот замечательный, несложный в приготовлении пирог, попробовала прошлой осенью, когда поспела тыква. Немного подкорректировав ингредиенты - повторила.. И снова убедилась какое потрясающее сочетание тыквы и кабачка, да ещё и с сыром... Всё прекрасно в этом пироге: нежность, сочность, сладость и кусочки плавленого сливочного сыра. Пирог вкусен и в горячем, и уже в остывшем виде.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Тыквенно-кабачковый пирог с плавленым сыром»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
727 ккал 		белки
26.5 г 		жиры
44.5 г 		углеводы
55 г
Порции
ккал
242.3 ккал		 белки
8.8 г		 жиры
14.8 г		 углеводы
18.3 г
100 г блюда
ккал
196.5 ккал		 белки
7.2 г		 жиры
12 г		 углеводы
14.9 г

Рецепт «Тыквенно-кабачковый пирог с плавленым сыром»:

  • Вот такой незамысловатый набор продуктов нам необходим для приготовления пирога.

  • Кабачок и тыкву натереть на мелкой тёрке. Отжать.

  • Добавить яйцо, масло и немного соли.

  • Перемешать.

  • Нарезать произвольно сыр. Слегка перемешать.

  • Добавить муку и разрыхлитель. Аккуратно перемешать.

  • Переложить тесто в небольшую форму, которую надо застелить бумагой для выпечки или смазать маслом.

  • Выпекать пирог при температуре 180 градусов 25-30 минут.

Приятного аппетита.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Сытный ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед На полдник На ужин Неожиданные гости

Теги: завтрак обед ужин пирог

Вкусы: кабачковый тыквенный сырный нежный

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Тыквенно-кабачковый пирог с плавленым сыром
Рецепт: Тыквенно-кабачковый пирог с плавленым сыром

Этот замечательный, несложный в приготовлении пирог, попробовала прошлой осенью, когда поспела тыква. Немного подкорректировав ингредиенты - повторила.. И снова убедилась какое потрясающее сочетание тыквы и кабачка, да ещё и с сыром... Всё прекрасно в этом пироге: нежность, сочность, сладость и кусочки плавленого сливочного сыра. Пирог вкусен и в горячем, и уже в остывшем виде.

Ингредиенты для «Тыквенно-кабачковый пирог с плавленым сыром»:

Комментарии и отзывы

Как это аппетитно, а сыр плавленный - это, как вишенка на торте. Спасибо!!! Буду готовить однозначно!
Вы всё верно подметили
Надо готовить
Однозначно!
Ну по поводу сплошной пользы я бы всё - таки поспорила. Плавленый сыр к категории пользы никак не относится. А в остальном очень интересный рецепт, обязательно приготовлю. Автору спасибо
Буду ждать впечатлений
Мария, очень интересный пирог. Никогда такой не пробовала
Попробуйте, это просто
Ой ,какой замечательный рецепт пирог шикарный, полезный ,ну очень аппетитный удачи
Спасибо большое
Сплошная польза ! Вкусная польза!
Благодарю за внимание)
О, как раз сезон овощей, чудесный пирог!
Да, Людочка, надо готовить
Какой румяный и аппетный!
Спасибо).
Вкусно и полезно
Я одна умяла пирожок
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