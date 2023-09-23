Этот замечательный, несложный в приготовлении пирог, попробовала прошлой осенью, когда поспела тыква. Немного подкорректировав ингредиенты - повторила.. И снова убедилась какое потрясающее сочетание тыквы и кабачка, да ещё и с сыром... Всё прекрасно в этом пироге: нежность, сочность, сладость и кусочки плавленого сливочного сыра. Пирог вкусен и в горячем, и уже в остывшем виде.
- 23 сентября 2023, 13:27
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Тыквенно-кабачковый пирог с плавленым сыром
Ингредиенты для «Тыквенно-кабачковый пирог с плавленым сыром»:
- Кабачок (чистый вес) — 90 г
- Тыква (чистый вес) — 70 г
- Яйцо куриное (мелкое) — 1 шт
- Масло растительное — 30 г
- Соль — по вкусу
- Мука пшеничная / Мука — 60 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Сыр плавленый (сливочный, ТМ Хохланд) — 50 г
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
727 ккал
|
белки
26.5 г
|
жиры
44.5 г
|
углеводы
55 г
|Порции
|ккал
242.3 ккал
|белки
8.8 г
|жиры
14.8 г
|углеводы
18.3 г
|100 г блюда
|ккал
196.5 ккал
|белки
7.2 г
|жиры
12 г
|углеводы
14.9 г
Рецепт «Тыквенно-кабачковый пирог с плавленым сыром»:
-
Вот такой незамысловатый набор продуктов нам необходим для приготовления пирога.
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Кабачок и тыкву натереть на мелкой тёрке. Отжать.
-
Добавить яйцо, масло и немного соли.
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Перемешать.
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Нарезать произвольно сыр. Слегка перемешать.
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Добавить муку и разрыхлитель. Аккуратно перемешать.
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Переложить тесто в небольшую форму, которую надо застелить бумагой для выпечки или смазать маслом.
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Выпекать пирог при температуре 180 градусов 25-30 минут.
Комментарии и отзывы
4 часа назад Иржка #
3 часа назад Мария По # (автор рецепта)
5 часов назад лакомка42 #
5 часов назад Мария По # (автор рецепта)
6 часов назад volga2107 #
5 часов назад Мария По # (автор рецепта)
9 часов назад ИРепка #
9 часов назад Мария По # (автор рецепта)
12 часов назад tatabilga-2015 #
9 часов назад Мария По # (автор рецепта)
вчера в 21:49 yugai ludmila65 #
9 часов назад Мария По # (автор рецепта)
вчера в 15:44 Людмила НК #
9 часов назад Мария По # (автор рецепта)
вчера в 14:23 Лорхен #
9 часов назад Мария По # (автор рецепта)
вчера в 13:35 мисс #
9 часов назад Мария По # (автор рецепта)
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