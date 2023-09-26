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  • 26 сентября 2023, 5:21
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Необычная закуска из баклажанов с сыром

Рецепт: Необычная закуска из баклажанов с сыром

Предлагаю приготовить необычную закуску из баклажанов с сыром. Такая закуска непременно понравится вашим близким. Сытно, сырно, вкусно, быстро!

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Необычная закуска из баклажанов с сыром»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
862.3 ккал 		белки
32.1 г 		жиры
60.3 г 		углеводы
197.6 г
Порции
ккал
215.6 ккал		 белки
8 г		 жиры
15.1 г		 углеводы
49.4 г
100 г блюда
ккал
134.7 ккал		 белки
5 г		 жиры
9.4 г		 углеводы
30.9 г

Рецепт «Необычная закуска из баклажанов с сыром»:

  • Баклажан режем мелкими кубиками, засыпаем солью, перемешиваем, оставляем на 15 минут.

  • Лук чистим, режем мелкими кубиками. На горячую сковороду наливаем половину масла, кладём лук.

  • Обжариваем лук до золотистости на среднем огне, периодически помешивая. Далее убираем готовый лук со сковороды.

  • Баклажаны промываем под проточной водой, отжимаем. На сковороду добавляем оставшееся масло, кладём баклажаны, обжариваем на среднем огне около 15 минут, помешивая.

  • Добавляем к баклажанам жареный лук, перемешиваем.

  • Добавляем к смеси плавленый сыр, у меня - HOCHLAND сливочный. Перемешиваем до растворения сыра.

  • Добавляем сметану, мелко рубленный чеснок, чёрный перец.

  • Перемешиваем закуску, даём ей полностью остыть, лучше в холодильнике.

  • Эту закуску можно есть "просто так". Или намазать на подсушенный тостовый хлеб. Приятного аппетита!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Сытный ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол : День рождения / Новый год На ужин : На закуску

Теги: обед ужин закуска перекус пикник завтрак

Вкусы: баклажановый сырный необычный нежный насыщенный

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Необычная закуска из баклажанов с сыром
Рецепт: Необычная закуска из баклажанов с сыром

Предлагаю приготовить необычную закуску из баклажанов с сыром. Такая закуска непременно понравится вашим близким. Сытно, сырно, вкусно, быстро!

Ингредиенты для «Необычная закуска из баклажанов с сыром»:
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Комментарии и отзывы

Спасибо, взяла на заметку!
Спасибо
Очень аппетитно и красивая подача!
Спасибо
Вкусно и аппетитно!
вкусная закуска! Баклажаны люблю!
Бутерброды прекрасны
Спасибо
Отличная закуска!
Спасибо
Баклажаны очень люблю. Света, закуска по вкусу и текстуре на грибы похожа?
Да, и по вкусу и по виду.
Света, прекрасная закуска! С благодарностью беру рецепт!
Большое спасибо
Интересная закуска!
Спасибо
Очень вкусная закуска! Люблю такое!
Спасибо
Ну очень!!!
У меня тоскуют баклажаны, голову ломаю, чтобы такого этакого с ними сотворить
Мне очень понравилось. Оба бутера в обед и съела.
Ответ для Людмила НК
Я взяла 2 шт уценка по 100, а так по 190. Завтра ещё в плане рецепт.
Аппетитные бутики!
Спасибо
Как грибочки на вид, просто и вкусно
и по вкусу, как грибы
Очень красивые фото и такая аппетитная закуска!
Спасибо, а я на твой киш загляделась)
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