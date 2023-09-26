Предлагаю приготовить необычную закуску из баклажанов с сыром. Такая закуска непременно понравится вашим близким. Сытно, сырно, вкусно, быстро!
- 26 сентября 2023, 5:21
- 3165
Необычная закуска из баклажанов с сыром
Ингредиенты для «Необычная закуска из баклажанов с сыром»:
- Сыр плавленый (HOCHLAND сливочный) — 100 г
- Баклажан (средний) — 1 шт
- Лук репчатый (средний) — 1 шт
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Сметана — 1 ст. л.
- Чеснок — 1 зуб.
- Соль — по вкусу
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Хлеб (для подачи)
- Зелень (для подачи)
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
862.3 ккал
|
белки
32.1 г
|
жиры
60.3 г
|
углеводы
197.6 г
|Порции
|ккал
215.6 ккал
|белки
8 г
|жиры
15.1 г
|углеводы
49.4 г
|100 г блюда
|ккал
134.7 ккал
|белки
5 г
|жиры
9.4 г
|углеводы
30.9 г
Рецепт «Необычная закуска из баклажанов с сыром»:
-
Баклажан режем мелкими кубиками, засыпаем солью, перемешиваем, оставляем на 15 минут.
-
Лук чистим, режем мелкими кубиками. На горячую сковороду наливаем половину масла, кладём лук.
-
Обжариваем лук до золотистости на среднем огне, периодически помешивая. Далее убираем готовый лук со сковороды.
-
Баклажаны промываем под проточной водой, отжимаем. На сковороду добавляем оставшееся масло, кладём баклажаны, обжариваем на среднем огне около 15 минут, помешивая.
-
Добавляем к баклажанам жареный лук, перемешиваем.
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Добавляем к смеси плавленый сыр, у меня - HOCHLAND сливочный. Перемешиваем до растворения сыра.
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Добавляем сметану, мелко рубленный чеснок, чёрный перец.
-
Перемешиваем закуску, даём ей полностью остыть, лучше в холодильнике.
-
Эту закуску можно есть "просто так". Или намазать на подсушенный тостовый хлеб. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 10:35 Артемова Татьяна #
вчера в 20:01 мисс # (автор рецепта)
27 сентября subsidii66 #
27 сентября мисс # (автор рецепта)
26 сентября alarm clock #
27 сентября мисс # (автор рецепта)
26 сентября Okoolina #
27 сентября мисс # (автор рецепта)
26 сентября leontina-2014 #
26 сентября мисс # (автор рецепта)
26 сентября golubga #
26 сентября мисс # (автор рецепта)
26 сентября gapcalova #
26 сентября мисс # (автор рецепта)
26 сентября ИРепка #
26 сентября мисс # (автор рецепта)
26 сентября СкарлеттО #
26 сентября мисс # (автор рецепта)
26 сентября iren0511 #
26 сентября мисс # (автор рецепта)
26 сентября Людмила НК #
У меня тоскуют баклажаны, голову ломаю, чтобы такого этакого с ними сотворить
26 сентября мисс # (автор рецепта)
26 сентября мисс # (автор рецепта)
26 сентября Silverina1 #
26 сентября мисс # (автор рецепта)
26 сентября Мария По #
26 сентября мисс # (автор рецепта)
26 сентября Лорхен #
26 сентября мисс # (автор рецепта)
26 сентября Лорхен #
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