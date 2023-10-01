Нарядный яркий салат с грузинскими мотивами. В нём приятно сочетаются овощи, зелень, специи, орехи и нежность творожного сыра. Очень осеннее и очень вкусное блюдо.
- 1 октября 2023, 18:38
- 5742
Грузинский салат с хрустящими баклажанами
Ингредиенты для «Грузинский салат с хрустящими баклажанами»:
- Баклажан — 2 шт
- Помидор — 2 шт
- Сыр творожный — 220 г
- Крахмал (кукурузный) — 2 ст. л.
- Кунжут — 1 ч. л.
- Орехи грецкие — 1 горст.
- Зелень (кинза, базилик) — 1 пуч.
- Масло растительное — по вкусу
- Лук красный — 1 шт
- Чеснок — 1 зуб.
- Пряности (по вкусу: сванская соль, чёрный перец, хмели-сунели) — 1 ч. л.
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1185.9 ккал
|
белки
37.7 г
|
жиры
61 г
|
углеводы
418.2 г
|Порции
|ккал
296.5 ккал
|белки
9.4 г
|жиры
15.3 г
|углеводы
104.6 г
|100 г блюда
|ккал
90.5 ккал
|белки
2.9 г
|жиры
4.7 г
|углеводы
31.9 г
Рецепт «Грузинский салат с хрустящими баклажанами»:
-
Подготовить ингредиенты.
Овощи и зелень помыть.
-
Помидоры порезать и разложить на блюде. Присолить сванской солью.
-
Красный лук тонко порезать, присолить, слегка помять. Листики зелени порубить крупно. Выложить лук и зелень на помидоры.
-
Баклажаны посолить и сразу обвалять в крахмале.
-
Обжарить баклажаны на масле в хорошо разогретой глубокой сковороде. Лучше вок, но можно и просто в сотейнике, тогда удобнее партиями.
Жарить, периодически помешивая, до золотистой корочки и готовности.
-
Как понять, что баклажаны готовы? Они начинают стучать об стенки сковороды.
-
Вынуть баклажаны. На сковороду отправить рубленые орехи и кунжут. Выключить огонь.
-
Баклажаны вынуть прямо на блюдо с остальными овощами.
Приправить чёрным перцем, хмели-сунели, чесноком через пресс.
Специи по паре щепоток, но можно и больше, если любите поярче.
Всё хорошо перемешать.
Можно по вкусу немного полить маслом.
Двумя ложками сформировать кнели из творожного сыра и выложить на овощи.
Присыпать кунжутом и орехами.
И сразу подавать.
Салат лучше делать непосредственно перед подачей, так как баклажаны быстро теряют хрусткость.
Комментарии и отзывы
20 октября Алевтина Сутункова #
20 октября leontina-2014 # (автор рецепта)
16 октября ariel7777 #
18 октября leontina-2014 # (автор рецепта)
8 октября Lycia1 #
8 октября leontina-2014 # (автор рецепта)
8 октября jenya189 #
8 октября leontina-2014 # (автор рецепта)
4 октября Kuss #
4 октября leontina-2014 # (автор рецепта)
2 октября акчуч #
2 октября leontina-2014 # (автор рецепта)
2 октября ирпенчанка #
2 октября leontina-2014 # (автор рецепта)
2 октября мисс #
2 октября leontina-2014 # (автор рецепта)
1 октября ИРепка #
2 октября leontina-2014 # (автор рецепта)
1 октября СкарлеттО #
1 октября leontina-2014 # (автор рецепта)
1 октября Людмила НК #
1 октября leontina-2014 # (автор рецепта)
1 октября iren0511 #
1 октября leontina-2014 # (автор рецепта)
1 октября gapcalova #
1 октября leontina-2014 # (автор рецепта)
1 октября Tatanj #
1 октября leontina-2014 # (автор рецепта)
1 октября Okoolina #
1 октября leontina-2014 # (автор рецепта)
1 октября yugai ludmila65 #
1 октября leontina-2014 # (автор рецепта)
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