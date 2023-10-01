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  • 1 октября 2023, 18:38
  • 5742

Грузинский салат с хрустящими баклажанами

Рецепт: Грузинский салат с хрустящими баклажанами

Нарядный яркий салат с грузинскими мотивами. В нём приятно сочетаются овощи, зелень, специи, орехи и нежность творожного сыра. Очень осеннее и очень вкусное блюдо.

Категория: Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из овощей

Кухня: Грузинская

Ингредиенты для «Грузинский салат с хрустящими баклажанами»:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1185.9 ккал 		белки
37.7 г 		жиры
61 г 		углеводы
418.2 г
Порции
ккал
296.5 ккал		 белки
9.4 г		 жиры
15.3 г		 углеводы
104.6 г
100 г блюда
ккал
90.5 ккал		 белки
2.9 г		 жиры
4.7 г		 углеводы
31.9 г

Рецепт «Грузинский салат с хрустящими баклажанами»:

  • Подготовить ингредиенты.
    Овощи и зелень помыть.

  • Помидоры порезать и разложить на блюде. Присолить сванской солью.

  • Красный лук тонко порезать, присолить, слегка помять. Листики зелени порубить крупно. Выложить лук и зелень на помидоры.

  • Баклажаны посолить и сразу обвалять в крахмале.

  • Обжарить баклажаны на масле в хорошо разогретой глубокой сковороде. Лучше вок, но можно и просто в сотейнике, тогда удобнее партиями.

    Жарить, периодически помешивая, до золотистой корочки и готовности.

  • Как понять, что баклажаны готовы? Они начинают стучать об стенки сковороды.

  • Вынуть баклажаны. На сковороду отправить рубленые орехи и кунжут. Выключить огонь.

  • Баклажаны вынуть прямо на блюдо с остальными овощами.

    Приправить чёрным перцем, хмели-сунели, чесноком через пресс.
    Специи по паре щепоток, но можно и больше, если любите поярче.

    Всё хорошо перемешать.
    Можно по вкусу немного полить маслом.



Двумя ложками сформировать кнели из творожного сыра и выложить на овощи.
Присыпать кунжутом и орехами.
И сразу подавать.


Салат лучше делать непосредственно перед подачей, так как баклажаны быстро теряют хрусткость.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Званый обед На обед : Легкий / На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения На ужин : На закуску

Теги: салат гости

Вкусы: ореховый баклажановый творожный пряный

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Грузинский салат с хрустящими баклажанами
Рецепт: Грузинский салат с хрустящими баклажанами

Нарядный яркий салат с грузинскими мотивами. В нём приятно сочетаются овощи, зелень, специи, орехи и нежность творожного сыра. Очень осеннее и очень вкусное блюдо.

Ингредиенты для «Грузинский салат с хрустящими баклажанами»:
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Комментарии и отзывы

Интересный рецепт, в выходные попробую сделать. Спасибо за рецепт, очень люблю баклажаны в любом салате
Пожалуйста, буду рада, если приготовите)
салат ну очень аппетитный
спасибо большое
Благодарю. Вкусно. С баклажанами не дружим, но этот салат будем делать
Спасибо, приятно) Уверена, что понравится
Кажется, это очень, очень вкусно, обязательно сделаю
Буду рада, если приготовите. И правда вкусно. Спасибо за внимание
Очень вкусно!
Благодарю за вашу оценку
Ооооооочень заинтересовал рецепт. Забрала в КК!
Буду рада, если приготовите
Интересный, очень аппетитный салат!
Благодарю, Наталья
Очень аппетитно!
Спасибо
Мария, очень интересный рецепт. Салат очень соблазнительный! Яркий во всех смыслах! Необычный способ приготовления баклажанов. С благодарностью беру рецепт в свою копилку.
Спасибо, Ирина. Буду рада, если пригодится рецепт
Очень аппетитный салат!
Благодарю, Ольга
Я такое люблюююю!!!
Какой вкусный салат!
спасибо)
Вкусненько!!!! и специи грузинские обязательно и еще щепотку хлопьев чили перца
да, можно и поострее сделать, спасибо)
Замечательный салат!
Красивый! Вкусно!
Благодарю, Наталья
Вкусный салатик, люблю с такими жареными баклажанами.
Благодарю, Людмила
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