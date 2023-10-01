Грузинский салат с хрустящими баклажанами

Баклажаны вынуть прямо на блюдо с остальными овощами.



Приправить чёрным перцем, хмели-сунели, чесноком через пресс.

Специи по паре щепоток, но можно и больше, если любите поярче.



Всё хорошо перемешать.

Можно по вкусу немного полить маслом.