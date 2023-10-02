Итальянский сырно-творожный пирог с грушей и маком. Хрустящее, рассыпчатое тесто, нежная начинка с кусочками груши и маковыми зернышками. Это очень, очень вкусно!
- 2 октября 2023, 19:17
- 2419
Сырная сбричолата с грушей
Ингредиенты для «Сырная сбричолата с грушей»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 300 г
- Сахар — 130 г
- Масло сливочное — 120 г
- Яйцо куриное (крупное) — 1 шт
- Разрыхлитель теста — 6 г
- Соль — 3 г
Начинка
- Творог — 200 г
- Сыр сливочный (Плавленый Сливочный ТМ Hochland) — 200 г
- Сахар — 90 г
- Груша — 3 шт
- Мак — 20 г
- Сок лимонный — 0.25 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4078.5 ккал
|
белки
87.2 г
|
жиры
191.6 г
|
углеводы
511.6 г
|Порции
|ккал
679.8 ккал
|белки
14.5 г
|жиры
31.9 г
|углеводы
85.3 г
|100 г блюда
|ккал
258.1 ккал
|белки
5.5 г
|жиры
12.1 г
|углеводы
32.4 г
Рецепт «Сырная сбричолата с грушей»:
-
Груши очистить, порезать кубиками, полить лимонным соком.
-
Соединить творог с плавленым сыром. Сыр Сливочный ТМ Hochland оправдывает свое название. С ним начинка получается очень нежной со сливочным вкусом. Творог с сыром пробить в миксере до кремового состояния
-
Добавить сахар, порезанную грушу и мак
-
Все тщательно перемешать.
-
Смешать сухие ингредиенты для теста, добавить яйцо и масло, порезанное кубиками.
-
Тесто перетереть руками.
-
Половину теста выложить в форму для запекания, слегка прижать, формирую небольшие бортики.
-
На тесто выложить начинку, равномерно ее распределив.
-
Вторую часть теста посыпать оставшейся крошкой. Выпекать при 180 градусах 35-40 минут.
Комментарии и отзывы
5 октября AlisaIv84 #
5 октября mamaliza # (автор рецепта)
позавчера liya-liako #
позавчера AlisaIv84 #
позавчера liya-liako #
3 октября Silverina1 #
3 октября мисс #
2 октября Людмила НК #
2 октября yugai ludmila65 #
Галя, классный рецепт.
2 октября leontina-2014 #
Груши и мак отлично дружат в выпечке
2 октября СкарлеттО #
2 октября Okoolina #
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