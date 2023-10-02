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  • 2 октября 2023, 19:17
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Сырная сбричолата с грушей

Рецепт: Сырная сбричолата с грушей

Итальянский сырно-творожный пирог с грушей и маком. Хрустящее, рассыпчатое тесто, нежная начинка с кусочками груши и маковыми зернышками. Это очень, очень вкусно!

Категория: Десерты Другие десерты Творожные десерты

Кухня: Итальянская

Ингредиенты для «Сырная сбричолата с грушей»:

Тесто

Начинка

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4078.5 ккал 		белки
87.2 г 		жиры
191.6 г 		углеводы
511.6 г
Порции
ккал
679.8 ккал		 белки
14.5 г		 жиры
31.9 г		 углеводы
85.3 г
100 г блюда
ккал
258.1 ккал		 белки
5.5 г		 жиры
12.1 г		 углеводы
32.4 г

Рецепт «Сырная сбричолата с грушей»:

  • Груши очистить, порезать кубиками, полить лимонным соком.

  • Соединить творог с плавленым сыром. Сыр Сливочный ТМ Hochland оправдывает свое название. С ним начинка получается очень нежной со сливочным вкусом. Творог с сыром пробить в миксере до кремового состояния

  • Добавить сахар, порезанную грушу и мак

  • Все тщательно перемешать.

  • Смешать сухие ингредиенты для теста, добавить яйцо и масло, порезанное кубиками.

  • Тесто перетереть руками.

  • Половину теста выложить в форму для запекания, слегка прижать, формирую небольшие бортики.

  • На тесто выложить начинку, равномерно ее распределив.

  • Вторую часть теста посыпать оставшейся крошкой. Выпекать при 180 градусах 35-40 минут.

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Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Hochland. Десерты На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: сладкий

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Сырная сбричолата с грушей
Рецепт: Сырная сбричолата с грушей

Итальянский сырно-творожный пирог с грушей и маком. Хрустящее, рассыпчатое тесто, нежная начинка с кусочками груши и маковыми зернышками. Это очень, очень вкусно!

Ингредиенты для «Сырная сбричолата с грушей»:
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Комментарии и отзывы

Очень вкусный пирог! Только вместо творога и плавленного сыра использовала рикотту. И в начинку добавила поменьше сахара. И готовится легко и быстро. Спасибо!
Вот и отлично! Это итальянский пирог. И конечно они используют рикотту. Это я изменила рецепт под наши продукты. И мне мой вариант тоже очень понравился. Я пеку сбричолатту с любыми ягодами и фруктами по сезону. Ещё мне очень нравится этот пирог с нутеллой. Ну это уже праздничный вариант. Спасибо вам за доверие и добрые слова.
Ответ для AlisaIv84
cкажите пожалуйста, а сколько рикотты вы использовали? 400 гр?
Да, 400 гр
спасибо! мне здесь проще рикотту достать , чем творог!
Замечательная выпечка!
аппетитный пирог!
О, какая прелесть!!!
Ох, люблю выпечку с грушами и с творогом, всё на мой вкус.
Галя, классный рецепт.
Уютный пирог
Груши и мак отлично дружат в выпечке
Очень аппетитный пирог!
красивый! Вкусный конечно! Грушевые пироги очень вкусные!
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