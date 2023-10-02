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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/179568/]Фаршированные шампиньоны[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/179568/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2023oct/02/47/3074143_16488-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Закуски -> Закуски с грибами Сегодня фаршированными шампиньонами никого не удивишь, гораздо интереснее, чем они нафаршированы. Даже представить не могла, что сыр и панировочные сухари могут придать шампиньонам взрывной вкус. Ингредиенты: Сыр сливочный, Шампиньоны, Сухари панировочные, Чеснок, Сыр твердый, Масло сливочное, Масло оливковое, Зелень, Специи. Тэги: закуска, ужин, обед.