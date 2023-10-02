Сегодня фаршированными шампиньонами никого не удивишь, гораздо интереснее, чем они нафаршированы. Даже представить не могла, что сыр и панировочные сухари могут придать шампиньонам взрывной вкус.
- 2 октября 2023, 21:50
- 2936
Фаршированные шампиньоны
Ингредиенты для «Фаршированные шампиньоны»:
- Сыр сливочный (сыр сливочный плавленый ТМ Hochland) — 100 г
- Шампиньоны (крупные шляпки) — 6 шт
- Сухари панировочные / Панировка — 3 ст. л.
- Чеснок — 1 зуб.
- Сыр твердый — 50 г
- Масло сливочное — 50 г
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Зелень
- Специи (соль, перец по желанию)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1462.7 ккал
|
белки
36.3 г
|
жиры
111.7 г
|
углеводы
83.3 г
|100 г блюда
|ккал
243.8 ккал
|белки
6.1 г
|жиры
18.6 г
|углеводы
13.9 г
Рецепт «Фаршированные шампиньоны»:
-
Грибы протереть влажной салфеткой. Приготовить все ингредиенты
-
Твердый сыр натереть
-
В чашке смешать два вида сыра, добавить чеснок, соль, перец и перемешать до однородного состояния.
-
У грибов удалить ножки и ложкой выложить начинку в шампиньоны. Ножки грибов нам еще пригодятся.
-
Противень застелить пергаментом, выложить грибы, сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать в заранее разогретой духовке при 200* 20-25 мин.
-
Пока запекаются грибы, растопить сливочное масло на сковороде
-
Добавить панировочные сухари и обжарить, пока они не станут коричневые
-
Достать грибы, посыпать их обжаренными сухарями.
-
Сверху грибы посыпаем зеленью.
-
Как дополнение к запеченным шампиньонам можно приготовить жаренную картошку. Ножки грибов и лук измельчаем.
-
Жарим картофель с ножками от шампиньонов и луком.
-
Приятного!!!
Комментарии и отзывы
позавчера Этоя Нетуменяфамилии #
позавчера Людмила НК # (автор рецепта)
позавчера Этоя Нетуменяфамилии #
3 октября mamaliza #
3 октября Людмила НК # (автор рецепта)
3 октября СкарлеттО #
3 октября Людмила НК # (автор рецепта)
3 октября Silverina1 #
3 октября Людмила НК # (автор рецепта)
3 октября nadinhike #
3 октября Людмила НК # (автор рецепта)
3 октября Tatanj #
3 октября Людмила НК # (автор рецепта)
3 октября iren0511 #
3 октября Людмила НК # (автор рецепта)
3 октября iren0511 #
3 октября mariana82 #
3 октября Людмила НК # (автор рецепта)
3 октября ирпенчанка #
3 октября Людмила НК # (автор рецепта)
3 октября Мария По #
3 октября Людмила НК # (автор рецепта)
3 октября Мария По #
3 октября Людмила НК # (автор рецепта)
3 октября Мария По #
3 октября Okoolina #
3 октября Людмила НК # (автор рецепта)
3 октября мисс #
3 октября Людмила НК # (автор рецепта)
2 октября tatabilga-2015 #
3 октября Людмила НК # (автор рецепта)
2 октября ИРепка #
Грибы с сыром, картошечка с грибами- одно сплошное удовольствие!
3 октября Людмила НК # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: