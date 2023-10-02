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  • 2 октября 2023, 21:50
  • 2936

Фаршированные шампиньоны

Рецепт: Фаршированные шампиньоны

Сегодня фаршированными шампиньонами никого не удивишь, гораздо интереснее, чем они нафаршированы. Даже представить не могла, что сыр и панировочные сухари могут придать шампиньонам взрывной вкус.

Категория: Закуски Закуски с грибами

Ингредиенты для «Фаршированные шампиньоны»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1462.7 ккал 		белки
36.3 г 		жиры
111.7 г 		углеводы
83.3 г
100 г блюда
ккал
243.8 ккал		 белки
6.1 г		 жиры
18.6 г		 углеводы
13.9 г

Рецепт «Фаршированные шампиньоны»:

  • Грибы протереть влажной салфеткой. Приготовить все ингредиенты

  • Твердый сыр натереть

  • В чашке смешать два вида сыра, добавить чеснок, соль, перец и перемешать до однородного состояния.

  • У грибов удалить ножки и ложкой выложить начинку в шампиньоны. Ножки грибов нам еще пригодятся.

  • Противень застелить пергаментом, выложить грибы, сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать в заранее разогретой духовке при 200* 20-25 мин.

  • Пока запекаются грибы, растопить сливочное масло на сковороде

  • Добавить панировочные сухари и обжарить, пока они не станут коричневые

  • Достать грибы, посыпать их обжаренными сухарями.

  • Сверху грибы посыпаем зеленью.

  • Как дополнение к запеченным шампиньонам можно приготовить жаренную картошку. Ножки грибов и лук измельчаем.

  • Жарим картофель с ножками от шампиньонов и луком.

  • Приятного!!!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Сытный ужин На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска ужин обед

Вкусы: сырный грибной сливочный

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Фаршированные шампиньоны
Рецепт: Фаршированные шампиньоны

Сегодня фаршированными шампиньонами никого не удивишь, гораздо интереснее, чем они нафаршированы. Даже представить не могла, что сыр и панировочные сухари могут придать шампиньонам взрывной вкус.

Ингредиенты для «Фаршированные шампиньоны»:
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Рецепт: Фаршированные шампиньоны
Фаршированные шампиньоны

Комментарии и отзывы

Молодец!!
Cпасибо!
Представляю, как это вкусно!
Галина, от души спасибо!
Аппетитные грибочки, Люда!
Спасибо, Оленька!
Хороший рецепт, Люда! Я готовила с хлебными крошками, получается очень вкусно
Вкусно, Леночка! Улетели вмиг
Во грибочки! Очень сырно, хрусткость хлебной корочки и румяная картошечка с грибами же добавкой - смак максимальный, Люда
Милая Наденька, спасибо большое!
Люда, замечательная закуска! Вкусно и красиво!
Спасибо, Танечка!
Людочка, забрала. Всего несколько штрихов и такой знакомый рецепт заиграл новыми красками!
Ирина, спасибо большое! Меня панировочные сухари в шампиньонах очень порадовали. Готовь на здоровье!
Людочка, огромное спасибо!
Спасибо большое!
Любопытная, очень аппетитная закуска! Взяла на карандаш! Спасибочки! Удачи, Людмилка!
Спасибо большущее, моя хорошая!
Летом, жарили фаршированные шампики на мангале с разными начинками, это бомба конечно, сыр и грибы, прекрасное сочетание . Людочка и картошкой всех угостила, ну какая молодец.
Маша, спасибо, напомнила про мангал, у нас намечается тусовка, будет кстати там шампиньоны приготовить. Спасибо, солнце, за поддержку!
В бекончик если обернуть - вообще песня
В бекончик если обернуть - вообще песня
Ох, запоем! Бекон в наличие есть
Уже скоро будет рецепт ещё одной вкусняшки, рецепт может пригодиться
хорошИ! Аппетитные такие! Съесть захотелось!
Наташа, спасибо большое!
аппетитные грибы
Люда , аппетитные грибы
Спасибо, солнышко, спасибо большое!
Людмила, с сухарями как интресно
Грибы с сыром, картошечка с грибами- одно сплошное удовольствие!
Ирина, от твоих теплых комментариев настроение поднимается! Спасибо большое!
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