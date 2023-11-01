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  • 1 ноября 2023, 1:12
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Вафельно-сырные трубочки с форелью

Рецепт: Вафельно-сырные трубочки с форелью

Основа данной закуски - сырные тонкие вафли, которые получаются хрустящими, с приятным вкусом сыра. В сочетании с нежнейшим сырным кремом и слабосоленой форелью получается изумительная праздничная закуска. Угощайтесь!

Категория: Закуски Закуски из сыра

Ингредиенты для «Вафельно-сырные трубочки с форелью»:

Вафли

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2838.8 ккал 		белки
110.2 г 		жиры
213.5 г 		углеводы
119.5 г
100 г блюда
ккал
270.4 ккал		 белки
10.5 г		 жиры
20.3 г		 углеводы
11.4 г

Рецепт «Вафельно-сырные трубочки с форелью»:

  • В миску натереть сыр на мелкой тёрке.

  • Добавить яйцо, молоко и растопленное сливочное масло (не горячее).

  • Хорошо перемешать.

  • Просеять муку с содой и солью.

  • Тщательно перемешать.

  • Готовмть я буду в мультипекаре на панелях для тонких вафель. Разогреваем мультипекарь, кладем по 1 ч. л. теста, закрываем крышку.

  • Жарить до золотистости.

  • Затем быстро снять вафлю и обернуть вокруг какой-нибудь трубочки). Очень важно не передержать вафлю, иначе она не свернется, а поломается.

  • Сливки взбить с лимонным соком для устойчивых пиков.

  • Добавить творожный сыр и специи (у меня с солью).

  • Хорошо взбить.

  • С помощью кондитерского шприца наполнить трубочки сырным кремом, форель нарезать тонкими полосками, разложить поверх сыра. Перед подачей можно посыпать мелко нарезанным укропом.

Готовые трубочки подаём к столу







Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Званый обед На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска праздник

Вкусы: сырный соленый рыбный

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Вафельно-сырные трубочки с форелью
Рецепт: Вафельно-сырные трубочки с форелью

Основа данной закуски - сырные тонкие вафли, которые получаются хрустящими, с приятным вкусом сыра. В сочетании с нежнейшим сырным кремом и слабосоленой форелью получается изумительная праздничная закуска. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Вафельно-сырные трубочки с форелью»:
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Комментарии и отзывы

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взяла в копилку рецептов, приготовлю обязательно
Готовьте на здоровье! И спасибо за внимание!
Здравствуйте, шикарное исполнение, идея просто КЛАСС!!! Я уверена это очень вкусно!!!Вы очень большая Молодец!!! Забрала в КК. Приготовлю на Н.Г. и Д.Р. мужа(удивлю гостей) Как приготовлю сразу отчитаюсь
Спасибо большое за приятные слова! Готовьте на здоровье!
Ответ для Люция Бондина
Присоединяюсь!
Подскажите пожалуйста, а если вафли приготовить заранее, без начинки, они останутся хрустящими?
Здравствуйте! Думаю останутся, если их не убирать в контейнер, пакет и т.д.
Очень вкусно и изысканно!
Благодарю!
Очень аппетитно!
Большое спасибо!!!
Екатерина, очень красивая закуска!
Подскажите, пожалуйста, вафли от крема не размокают? остаются хрустящими?
По бокам остаются хрустящими, в основании со временем смягчаются Спасибо за внимание
Спасибо за быстрый ответ!
Спасибо за оригинальный рецепт. Скажите, пожалуйста, из указанных ингредиентов сколько получается штук?
Здравствуйте, спасибо за внимание! Получается, примерно, 17 штучек.
Добрый день, вопрос по рецепту: а мливкиине свернуться от лимонного сока?
Если соблюдать технология взбивания, то не должны. Начинаете их взбивать и через полторы-две минуты добавляете лимонный сок, после его добавления сливки взобьются до нужной густоты.
Спасибо, обязательно приготовлю
Готовьте на здоровье!
Шикарная закуска на праздничный стол!
Благодарю вас!
Красивые , вкусные вафли и фото!
Спасибо большое!!!
Ого, красотища и вкуснота! Изысканно!
Людмила, спасибо огромное!
Какие аппетитные фотографии , Катя, так и хочется попробовать!
Нелличка, спасибо огромное за приятные слова!!!
Какая прекрасная идея для праздничного стол)а)))). Не ’ избитая". А то все мы привыкли бутерброды, да тарталетки)))) спасибо)))
И вам спасибо большое за внимание!
Очень красивые и аппетитные трубочки
Большое спасибо!
Красота
Спасибочки, Маша!
Красивая закуска, любой праздничный стол украсит!
Леночка, спасибо огромное!
Шикарная закуска, Катя!
Оля, от души спасибо!
Очень красивые вафельки и какие аппетитные!
Спасибо, мне очень приятно!
Катериночка, восхитительная закуска! Очень изящно! Очень понравилось применение прищепки. Возьму на заметку с благодарностью
Ирочка, рада, что рецепт приглянулся! Спасибо большое за внимание!
Красиво получилось!
Большое спасибо!
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