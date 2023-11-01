Основа данной закуски - сырные тонкие вафли, которые получаются хрустящими, с приятным вкусом сыра. В сочетании с нежнейшим сырным кремом и слабосоленой форелью получается изумительная праздничная закуска. Угощайтесь!
- 1 ноября 2023, 1:12
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Вафельно-сырные трубочки с форелью
Ингредиенты для «Вафельно-сырные трубочки с форелью»:
Вафли
- Сыр полутвердый — 100 г
- Молоко — 90 мл
- Масло сливочное — 90 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Мука пшеничная / Мука — 130 г
- Соль — 1/4 ч. л.
- Сода — 1/2 ч. л.
Начинка
- Сливки (33%) — 150 мл
- Сок лимонный — 1/2 ч. л.
- Сыр творожный (Hochland) — 250-300 г
- Специи (средиземноморские травы) — 1/2 ч. л.
- Форель — 150 г
- Укроп — 1 веточ.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2838.8 ккал
|
белки
110.2 г
|
жиры
213.5 г
|
углеводы
119.5 г
|100 г блюда
|ккал
270.4 ккал
|белки
10.5 г
|жиры
20.3 г
|углеводы
11.4 г
Рецепт «Вафельно-сырные трубочки с форелью»:
-
В миску натереть сыр на мелкой тёрке.
-
Добавить яйцо, молоко и растопленное сливочное масло (не горячее).
-
Хорошо перемешать.
-
Просеять муку с содой и солью.
-
Тщательно перемешать.
-
Готовмть я буду в мультипекаре на панелях для тонких вафель. Разогреваем мультипекарь, кладем по 1 ч. л. теста, закрываем крышку.
-
Жарить до золотистости.
-
Затем быстро снять вафлю и обернуть вокруг какой-нибудь трубочки). Очень важно не передержать вафлю, иначе она не свернется, а поломается.
-
Сливки взбить с лимонным соком для устойчивых пиков.
-
Добавить творожный сыр и специи (у меня с солью).
-
Хорошо взбить.
-
С помощью кондитерского шприца наполнить трубочки сырным кремом, форель нарезать тонкими полосками, разложить поверх сыра. Перед подачей можно посыпать мелко нарезанным укропом.
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
16 часов назад Оксана1503 #
10 часов назад МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера Люция Бондина #
вчера в 12:29 МурКатеринка # (автор рецепта)
вчера в 23:47 charly angel 2 #
4 ноября atatyana2007 #
4 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
3 ноября VikulinaS #
4 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
3 ноября Александр Авдеев #
3 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
3 ноября Kapushinka #
Подскажите, пожалуйста, вафли от крема не размокают? остаются хрустящими?
3 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
3 ноября Kapushinka #
3 ноября olga-888_08 #
3 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
3 ноября Anna-tag19 #
3 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
3 ноября Anna-tag19 #
3 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
2 ноября ekaterina-lav #
2 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
2 ноября galina27 1967 #
2 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
1 ноября yugai ludmila65 #
1 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
1 ноября nelliundco #
1 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
1 ноября jango72 #
1 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
1 ноября milovar luck #
1 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
1 ноября leontina-2014 #
1 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
1 ноября Silverina1 #
1 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
1 ноября СкарлеттО #
1 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
1 ноября lamer #
1 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
1 ноября ИРепка #
1 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
1 ноября Лорхен #
1 ноября МурКатеринка # (автор рецепта)
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