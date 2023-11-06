С детства обожаю пирожное "корзинка". Как сейчас помню, стоили они рубля три, в коробке было семь штук. Если мама покупала целую коробку, радости не было предела, потому что было это нечасто ( ( (. И какая прелесть, что я могу теперь сама делать это лакомство. Правда, не всегда мне достаётся попробовать хоть одну пироженку))), сыновьям вкус видимо по наследству передался, пирожное "улетает" в миг, ну маме и тут счастье)). В то время, как я помню, было два вида крема сверху: масляный и белковый. Сейчас же, можно сделать со взбитыми сливками или с популярным кремом из сливок и творожного сыра. Рассыпчатая песочная корзинка, ароматное варенье и шапочка воздушного, нежного крема это невероятно вкусный и даже смею заверить, шикарный десерт!!!
- 6 ноября 2023, 16:10
- 2467
Пирожное "Корзинка" с сырно-сливочным кремом
Ингредиенты для «Пирожное "Корзинка" с сырно-сливочным кремом»:
Тесто
- Масло сливочное — 50 г
- Яйцо куриное (желток) — 1 шт
- Сахарная пудра — 30 г
- Мука пшеничная / Мука — 80 г
- Разрыхлитель теста — 1/3 ч. л.
Начинка
- Варенье — 6 ч. л.
Крем
- Сливки (33 %) — 200 мл
- Сыр творожный (ТМ Хохланд) — 200 г
- Сахарная пудра — 4 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2244.1 ккал
|
белки
42.2 г
|
жиры
153.7 г
|
углеводы
179.9 г
|Порции
|ккал
374 ккал
|белки
7 г
|жиры
25.6 г
|углеводы
30 г
|100 г блюда
|ккал
316.1 ккал
|белки
5.9 г
|жиры
21.6 г
|углеводы
25.3 г
Рецепт «Пирожное "Корзинка" с сырно-сливочным кремом»:
-
В качестве начинки, можно взять абсолютно любое варенье, повидло или джем. Но лучше не приторно-сладкое, а с кислинкой.
-
Масло, желток и сахарную пудру растереть вилкой.
-
Добавить муку и разрыхлитель.
-
Замесить тесто. Дать "отдохнуть" 10 минут.
-
Разделить тесто на 6 равных частей, удобнее по весам.
-
Распределить тесто равномерно по формочке.
Силиконовые формы я не смазываю.
-
Выпекать при температуре 180 градусов, 13-15 минут, в общем, до румяного состояния.
Сразу переложить корзинки на решётку и дать остыть.
-
Холодные сливки и сыр соединить с сахарной пудрой.
-
Взбить миксером на высокой скорости до стойкого крема.
-
Выложить в корзинки по ложке варенья.
-
Сверху отсадить крем. Для этого использовать кондитерский мешок с с насадкой.
Убрать пирожное на пару часов в холодильник, чтобы крем стабилизировался.
Комментарии и отзывы
14 часов назад kotishkas #
11 часов назад Мария По # (автор рецепта)
позавчера com vzvoda #
позавчера Мария По # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера Мария По # (автор рецепта)
6 ноября МурКатеринка #
6 ноября Мария По # (автор рецепта)
6 ноября galina27 1967 #
6 ноября Мария По # (автор рецепта)
6 ноября ИРепка #
6 ноября Мария По # (автор рецепта)
6 ноября sibir77 #
Я их тоже очень люблю!
6 ноября Мария По # (автор рецепта)
6 ноября sibir77 #
Старенькая уже ))))
Видишь, какие цены помню ))))
6 ноября Мария По # (автор рецепта)
6 ноября nelliundco #
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