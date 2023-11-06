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  • 6 ноября 2023, 16:10
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Пирожное "Корзинка" с сырно-сливочным кремом

Рецепт: Пирожное Корзинка с сырно-сливочным кремом

С детства обожаю пирожное "корзинка". Как сейчас помню, стоили они рубля три, в коробке было семь штук. Если мама покупала целую коробку, радости не было предела, потому что было это нечасто ( ( (. И какая прелесть, что я могу теперь сама делать это лакомство. Правда, не всегда мне достаётся попробовать хоть одну пироженку))), сыновьям вкус видимо по наследству передался, пирожное "улетает" в миг, ну маме и тут счастье)). В то время, как я помню, было два вида крема сверху: масляный и белковый. Сейчас же, можно сделать со взбитыми сливками или с популярным кремом из сливок и творожного сыра. Рассыпчатая песочная корзинка, ароматное варенье и шапочка воздушного, нежного крема это невероятно вкусный и даже смею заверить, шикарный десерт!!!

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Пирожное "Корзинка" с сырно-сливочным кремом»:

Тесто

Начинка

Крем

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2244.1 ккал 		белки
42.2 г 		жиры
153.7 г 		углеводы
179.9 г
Порции
ккал
374 ккал		 белки
7 г		 жиры
25.6 г		 углеводы
30 г
100 г блюда
ккал
316.1 ккал		 белки
5.9 г		 жиры
21.6 г		 углеводы
25.3 г

Рецепт «Пирожное "Корзинка" с сырно-сливочным кремом»:

  • В качестве начинки, можно взять абсолютно любое варенье, повидло или джем. Но лучше не приторно-сладкое, а с кислинкой.

  • Масло, желток и сахарную пудру растереть вилкой.

  • Добавить муку и разрыхлитель.

  • Замесить тесто. Дать "отдохнуть" 10 минут.

  • Разделить тесто на 6 равных частей, удобнее по весам.

  • Распределить тесто равномерно по формочке.
    Силиконовые формы я не смазываю.

  • Выпекать при температуре 180 градусов, 13-15 минут, в общем, до румяного состояния.
    Сразу переложить корзинки на решётку и дать остыть.

  • Холодные сливки и сыр соединить с сахарной пудрой.

  • Взбить миксером на высокой скорости до стойкого крема.

  • Выложить в корзинки по ложке варенья.

  • Сверху отсадить крем. Для этого использовать кондитерский мешок с с насадкой.
    Убрать пирожное на пару часов в холодильник, чтобы крем стабилизировался.

Приятного аппетита!!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Hochland. Десерты На обед На полдник На праздничный стол На ужин

Теги: десерт праздник обед ужин

Вкусы: сладкий сырный сливочный малиновый

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Пирожное "Корзинка" с сырно-сливочным кремом
Рецепт: Пирожное Корзинка с сырно-сливочным кремом

С детства обожаю пирожное "корзинка". Как сейчас помню, стоили они рубля три, в коробке было семь штук. Если мама покупала целую коробку, радости не было предела, потому что было это нечасто ( ( (. И какая прелесть, что я могу теперь сама делать это лакомство. Правда, не всегда мне достаётся попробовать хоть одну пироженку))), сыновьям вкус видимо по наследству передался, пирожное "улетает" в миг, ну маме и тут счастье)). В то время, как я помню, было два вида крема сверху: масляный и белковый. Сейчас же, можно сделать со взбитыми сливками или с популярным кремом из сливок и творожного сыра. Рассыпчатая песочная корзинка, ароматное варенье и шапочка воздушного, нежного крема это невероятно вкусный и даже смею заверить, шикарный десерт!!!

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Пирожное "Корзинка" с сырно-сливочным кремом»:
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Комментарии и отзывы

Вкусно! Спасибо за рецепт
Какие лапушки, спасибо за отчёт!
Круть
стоили они рубля три
22 копейки) Да, были всегда с белковым кремом, покупала всегда со стипендии себе и бабушке (я жила во Владивостоке у маминой тёти). Да, это было блаженство. Я только один раз их делала, с детьми на МК. А у тебя ещё и любимый крем.
Свет, ну я ближе к 2000 вспоминаю походу, там уже не копейки были ..
Красота, очень люблю корзиночки!
Катюш, спасибо, что заглянула на мои корзинки
Красивые и вкусные корзиночки!
Спасибочки
Мария, очаровательные корзиночки!
Спасибо большое!
22 копейки стоила корзиночка в моём детстве ))))

Я их тоже очень люблю!
Тоня, а мы с тобой разве не из одного детсятва!? Мне почему-то вклинилось в голову, что 21 руб за коробку
Маша, я постарше буду )))
Старенькая уже ))))
Видишь, какие цены помню ))))
Ой ну ладно, старенькая, скажешь тоже
Ответ для sibir77
И я помню, 22 копейки стоили ! Мне кажется, корзиночки любят все !
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