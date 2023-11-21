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  • 21 ноября 2023, 1:46
  • 6030

Куриные рулетики "Сытный ужин"

Рецепт: Куриные рулетики Сытный ужин

Сочные, сытные, с легким ароматом пива, куриные рулетики- отличный вариант для вкусного ужина. Рулетики хороши тем, что сочетаются с любым гарниром.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриные рулетики "Сытный ужин"»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2276.7 ккал 		белки
213.6 г 		жиры
129.3 г 		углеводы
43.6 г
Порции
ккал
379.5 ккал		 белки
35.6 г		 жиры
21.6 г		 углеводы
7.3 г
100 г блюда
ккал
154.9 ккал		 белки
14.5 г		 жиры
8.8 г		 углеводы
3 г

Рецепт «Куриные рулетики "Сытный ужин"»:

  • Для приготовления куриных рулетиков, подготовьте все необходимые ингредиенты.

  • В миске смешайте морковь, сметану, измельченную зелень петрушки, половину нормы сыра, натертого на мелкой терке и измельченный чеснок. Все перемешать.

  • Куриное филе нарезать на средние ломтики, отбить с двух сторон, посолить и поперчить.
    На каждый ломтик положить кусочек плавленного сыра ТМ "Хохланд" Ассорти".
    Скалку слегка смазать растительным маслом и прокатать по сырным кусочкам. Таким образом, плавленный сыр можно легко распределить по мясным ломтикам.

  • На ломтики равномерно распределите начинку и сверните в трубочки.

  • Трубочки поместите в форму для запекания и залейте пивом.

  • Форму, при желании, можно завернуть в фольгу. Таким образом, мясо будет еще нежнее и сочнее.
    Запекать в разогретой до 170* духовке, примерно минут 30.

  • После этого, форму раскрыть и сверху присыпать оставшимся сыром.
    Поставить обратно в духовку, минут на 10-15, для образования румяной, сырной корочки.

Вот и все... вкусный и сытный ужин готов.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Сытный ужин На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: обед ужин гости праздник

Вкусы: сырный сливочный мясной куриный морковный пивной

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Куриные рулетики "Сытный ужин"
Рецепт: Куриные рулетики Сытный ужин

Сочные, сытные, с легким ароматом пива, куриные рулетики- отличный вариант для вкусного ужина. Рулетики хороши тем, что сочетаются с любым гарниром.

Ингредиенты для «Куриные рулетики "Сытный ужин"»:

Комментарии и отзывы

Рецепт понравился, только не рискнула пиво добавить, и без него получилось вкусно, интересно.
Дамы-хозяюшки, а чем посоветуете пиво заменить? А то рецепт, вроде, интересный, но я пиво на дух не переношу. От одного запаха неприятно. Понимаю, что можно эксперементировать, но вдруг кто-то уже с другой заливкой пробовал и рекомендует.
Попробуйте в сливках запеките... или смешайте сметану с водой, посолите и поперчите... можно томатную пасту добавить
Спасибо, буду пробовать.
Отличный рецепт! Хочу попробовать начинку из грибов и залить сливками)
Отличные рулетики! Спасибо вам за доверие рецепту и за вкусный и аппетитный фотоотчет
Отличный рецепт и фото очень аппетитные.
спасибоо
Очень аппетитный ужин!
спасибо Наташенька
Вместо плавленного сыра лучше творожный сыр.
С начинкой можно экспериментировать
Очень вкусно у тебя!
Аллочка спасибо
Очень аппетитные рулетики!
Наташенька спасибо
Чудесные, сочные и вкусные рулетики!
Катюшка спасибо
Прям аромат чувствуется через экран телефона ) очень аппетитно!
спасибо Лариса
Очень вкусно и красиво
спасибо Леночка
Курицу в пиве ещё не готовила, надо исправить ! Наташа, спасибо за интересный рецепт, прихватила в копилочку !
Нелличка, правильно... надо все пробовать... и экспериментировать...
спасибо
Наташа, ну очень вкусные фото! Здорово!
Людочка спасибо
Замечательные рулетики, очень вкусно!
Леночка спасибо
Наташенька! Мясо , в своё время, в пиве делала - вкусно. А вот курицу нет. У тебя так аппетитно выглядит блюдо, да и по составу вкусно, что надо попробовать. С благодарностью сохраняю рецепт
Ирочка спасибо
Готовь с удовольствием
Очень интересно. забрала в КК.
Ольга, готовьте с удовольствием
Очень аппетитные фото.
спасибо Светочка
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