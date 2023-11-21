Куриные рулетики "Сытный ужин"

Куриное филе нарезать на средние ломтики, отбить с двух сторон, посолить и поперчить.

На каждый ломтик положить кусочек плавленного сыра ТМ "Хохланд" Ассорти".

Скалку слегка смазать растительным маслом и прокатать по сырным кусочкам. Таким образом, плавленный сыр можно легко распределить по мясным ломтикам.