Сочные, сытные, с легким ароматом пива, куриные рулетики- отличный вариант для вкусного ужина. Рулетики хороши тем, что сочетаются с любым гарниром.
- 21 ноября 2023, 1:46
- 6030
Куриные рулетики "Сытный ужин"
Ингредиенты для «Куриные рулетики "Сытный ужин"»:
- Филе куриное — 350 г
- Сырок плавленый (ТМ"Хохланд" Ассорти) — 6 шт
- Морковь (маринованная по -корейски) — 100 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Чеснок — 2 зуб.
- Сыр твердый — 150 г
- Петрушка (не большой) — 3 веточ.
- Пиво светлое / Пиво — 200 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Перец черный — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2276.7 ккал
|
белки
213.6 г
|
жиры
129.3 г
|
углеводы
43.6 г
|Порции
|ккал
379.5 ккал
|белки
35.6 г
|жиры
21.6 г
|углеводы
7.3 г
|100 г блюда
|ккал
154.9 ккал
|белки
14.5 г
|жиры
8.8 г
|углеводы
3 г
Рецепт «Куриные рулетики "Сытный ужин"»:
-
Для приготовления куриных рулетиков, подготовьте все необходимые ингредиенты.
-
В миске смешайте морковь, сметану, измельченную зелень петрушки, половину нормы сыра, натертого на мелкой терке и измельченный чеснок. Все перемешать.
-
Куриное филе нарезать на средние ломтики, отбить с двух сторон, посолить и поперчить.
На каждый ломтик положить кусочек плавленного сыра ТМ "Хохланд" Ассорти".
Скалку слегка смазать растительным маслом и прокатать по сырным кусочкам. Таким образом, плавленный сыр можно легко распределить по мясным ломтикам.
-
На ломтики равномерно распределите начинку и сверните в трубочки.
-
Трубочки поместите в форму для запекания и залейте пивом.
-
Форму, при желании, можно завернуть в фольгу. Таким образом, мясо будет еще нежнее и сочнее.
Запекать в разогретой до 170* духовке, примерно минут 30.
-
После этого, форму раскрыть и сверху присыпать оставшимся сыром.
Поставить обратно в духовку, минут на 10-15, для образования румяной, сырной корочки.
Комментарии и отзывы
1 час назад izolda80 #
вчера в 17:28 sivinita #
вчера в 23:24 ariel7777 # (автор рецепта)
10 часов назад sivinita #
29 ноября Cher80 #
29 ноября ariel7777 # (автор рецепта)
27 ноября subsidii66 #
27 ноября ariel7777 # (автор рецепта)
27 ноября Kuss #
27 ноября ariel7777 # (автор рецепта)
22 ноября fadeevank #
24 ноября ariel7777 # (автор рецепта)
22 ноября Аллочка-уралочка #
24 ноября ariel7777 # (автор рецепта)
21 ноября Novikova_Natashechka #
24 ноября ariel7777 # (автор рецепта)
21 ноября МурКатеринка #
24 ноября ariel7777 # (автор рецепта)
21 ноября Лорхен #
24 ноября ariel7777 # (автор рецепта)
21 ноября Елена-13 #
21 ноября ariel7777 # (автор рецепта)
21 ноября nelliundco #
21 ноября ariel7777 # (автор рецепта)
спасибо
21 ноября nelliundco #
21 ноября Людмила НК #
21 ноября ariel7777 # (автор рецепта)
21 ноября Silverina1 #
21 ноября ariel7777 # (автор рецепта)
21 ноября ИРепка #
21 ноября ariel7777 # (автор рецепта)
Готовь с удовольствием
21 ноября OlgaBerdsk #
21 ноября ariel7777 # (автор рецепта)
21 ноября мисс #
21 ноября ariel7777 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: