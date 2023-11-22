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  • 22 ноября 2023, 0:37
  • 2842

Капкейки в вафельных стаканчиках "Нетающее мороженое"

Рецепт: Капкейки в вафельных стаканчиках Нетающее мороженое

Интересные капкейки в вафельных стаканчиках – это изумительный, нежный десерт, который легко приготовить в домашних условиях. Их удивительный вид, напоминающий мороженое в стаканчике мгновенно привлекает внимание, благодаря этому десерт называют мороженое, которое не тает.

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Капкейки в вафельных стаканчиках "Нетающее мороженое"»:

Тесто для капкейков:

Для крема:

Для начинки:

  • Джем (у меня малиновый, можно любой)

Дополнительно:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3350.7 ккал 		белки
63.3 г 		жиры
220.2 г 		углеводы
283.7 г
100 г блюда
ккал
349 ккал		 белки
6.6 г		 жиры
22.9 г		 углеводы
29.6 г

Рецепт «Капкейки в вафельных стаканчиках "Нетающее мороженое"»:

  • В миске взбейте сливочное масло комнатной температуры с сахаром и ванильным сахаром до кремообразного состояния.

  • Затем по одному добавьте куриные яйца, хорошо взбивая каждое из них.

  • Просеянную пшеничную муку смешайте с разрыхлителем теста и добавьте к маслено-яичной смеси, влейте молоко. Все хорошо перемешайте.

  • Заполните вафельные стаканчики наполовину тестом и выпекайте при температуре 180 градусов, 25-30 минут. Готовность можно проверить деревянной зубочисткой.

  • Остудите готовые капкейки и в середине каждого, проделайте отверстие (это я делаю выемкой для удаления сердцевины у яблок).

  • Заполните отверстие капкейков малиновым джемом.

  • Теперь приготовим крем для капкейков из творожного сыра ТМ "Хохланд". Взбейте сливочное масло с сахарной пудрой, ванилином, добавьте творожный сыр.

  • Переложите готовый крем в кулинарный мешок.

  • Отсадить кремовую "шапочку" из творожного крема на капкейки и украсьте кондитерской посыпкой.

Приятного аппетита!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Hochland. Званый обед На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: выпечка гости чаепитие

Вкусы: сливочный нежный творожный малиновый

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Капкейки в вафельных стаканчиках "Нетающее мороженое"
Рецепт: Капкейки в вафельных стаканчиках Нетающее мороженое

Интересные капкейки в вафельных стаканчиках – это изумительный, нежный десерт, который легко приготовить в домашних условиях. Их удивительный вид, напоминающий мороженое в стаканчике мгновенно привлекает внимание, благодаря этому десерт называют мороженое, которое не тает.

Ингредиенты для «Капкейки в вафельных стаканчиках "Нетающее мороженое"»:

Комментарии и отзывы

О, я тоже такие готовлю. Очень вкусно. И оригинально. Когда первый раз приготовила, вынесла на блюде на стол и спрашиваю гостей, кому чаю налить. А мне отвечают: "Ты что, Стрекаловская, сбрендила, к мороженому - горячий чай!"
А я говорю, мол, да, есть немного, но я всегда была с чудинкой.
А, потом, когда поняли, был шок. Но, понравилось всем.
За стаканчиками специально езжу в специализированный магазин для кондитеров. Не всегда бывают. Вот рожки всегда есть, а стаканчики - редко.
Прикольный десерт!
Наташенька, благодарю!
Шикарный рецепт, спасибо!
Ответ для ssnegireva44
Благодарю! Готовьте с удовольствием!
Красивый, необычный десерт
Благодарю!
отличная задумка!
Огромное спасибо!
Танюш, классный десерт!
Катюша, огромное спасибо!
Танечка, какие особенные капкейки Смак, сласть и красивенные такие
Надюша, огромное спасибо! Мне очень приятно!
Танечка, оригинально! Очень красивые фото!
Жанночка, благодарю от души!
Скажите пожалуйста, по поводу стаканчика: он крепким становится или можно кусать( в том числе на следующий день например)? Или можно кусать и кушать его как часть десерта?
Вафельные стаканчики после запекания не теряют свою консистенцию, посмотрите на фото разрез.
Или можно кусать и кушать его как часть десерта?
Да, вы можете кусать и кушать вафельные стаканчики, вместе с десертом.
Таня, какое замечательное оформление капкейков! Просто восторг! Спасибо за рецепт, забираю в КК!
Инночка, огромное спасибо! Готовь с удовольствием!
Какая красота, креативный десерт!
Оля, огромное спасибо!
ооочень оригинально! шикарная подача десерта, Танечка!
Светочка, благодарю от души! Мне очень приятно!
Очень красиво и конечно вкусно!
Инна, огромное спасибо!
Очень креативно, Танечка !
Аллочка, благодарю от души!
Танюша, очень оригинально! Вкусно, красиво, разрез изумительный!
Ирочка, благодарю моя дорогая!
Прикольная идея. Не знала, что продаются такие стаканчики .
Мария, огромное спасибо! Вафельные стаканчики можно купить на Wildberries.
Я уже нашла . Спасибо за подсказку
очень интересно!
Благодарю!
Суупер! Давно хочу сделать. Стаканчики заказывала где-то?
Благодарю! Стаканчики заказывала на Wildberries.
Танюша , очень очаровательное мороженое конечно вкусное
Танечка, благодарю моя хорошая!
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