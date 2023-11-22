Интересные капкейки в вафельных стаканчиках – это изумительный, нежный десерт, который легко приготовить в домашних условиях. Их удивительный вид, напоминающий мороженое в стаканчике мгновенно привлекает внимание, благодаря этому десерт называют мороженое, которое не тает.
- 22 ноября 2023, 0:37
- 2842
Капкейки в вафельных стаканчиках "Нетающее мороженое"
Ингредиенты для «Капкейки в вафельных стаканчиках "Нетающее мороженое"»:
Тесто для капкейков:
- Масло сливочное — 80 г
- Сахар — 90 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Молоко — 50 мл
- Разрыхлитель теста — 5 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Мука пшеничная / Мука — 150 г
Для крема:
- Сыр творожный (в рукаве ТМ "Хохланд") — 300 г
- Масло сливочное — 100 г
- Сахарная пудра — 60 г
- Ванилин — 1 г
Для начинки:
- Джем (у меня малиновый, можно любой)
Дополнительно:
- Вафельные трубочки (стаканчики) — 10 шт
- Посыпка кондитерская
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3350.7 ккал
|
белки
63.3 г
|
жиры
220.2 г
|
углеводы
283.7 г
|100 г блюда
|ккал
349 ккал
|белки
6.6 г
|жиры
22.9 г
|углеводы
29.6 г
Рецепт «Капкейки в вафельных стаканчиках "Нетающее мороженое"»:
-
В миске взбейте сливочное масло комнатной температуры с сахаром и ванильным сахаром до кремообразного состояния.
-
Затем по одному добавьте куриные яйца, хорошо взбивая каждое из них.
-
Просеянную пшеничную муку смешайте с разрыхлителем теста и добавьте к маслено-яичной смеси, влейте молоко. Все хорошо перемешайте.
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Заполните вафельные стаканчики наполовину тестом и выпекайте при температуре 180 градусов, 25-30 минут. Готовность можно проверить деревянной зубочисткой.
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Остудите готовые капкейки и в середине каждого, проделайте отверстие (это я делаю выемкой для удаления сердцевины у яблок).
-
Заполните отверстие капкейков малиновым джемом.
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Теперь приготовим крем для капкейков из творожного сыра ТМ "Хохланд". Взбейте сливочное масло с сахарной пудрой, ванилином, добавьте творожный сыр.
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Переложите готовый крем в кулинарный мешок.
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Отсадить кремовую "шапочку" из творожного крема на капкейки и украсьте кондитерской посыпкой.
Комментарии и отзывы
1 декабря Нина-супербабушка #
А я говорю, мол, да, есть немного, но я всегда была с чудинкой.
А, потом, когда поняли, был шок. Но, понравилось всем.
За стаканчиками специально езжу в специализированный магазин для кондитеров. Не всегда бывают. Вот рожки всегда есть, а стаканчики - редко.
позавчера Tatanj # (автор рецепта)
27 ноября Kuss #
27 ноября Tatanj # (автор рецепта)
26 ноября ssnegireva44 #
26 ноября Tatanj # (автор рецепта)
26 ноября Tatanj # (автор рецепта)
24 ноября gapcalova #
24 ноября Tatanj # (автор рецепта)
23 ноября Лорхен #
23 ноября Tatanj # (автор рецепта)
23 ноября МурКатеринка #
23 ноября Tatanj # (автор рецепта)
23 ноября nadinhike #
23 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября jannasimf #
23 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября kamornikovalarisa #
23 ноября Tatanj # (автор рецепта)
Или можно кусать и кушать его как часть десерта?
Да, вы можете кусать и кушать вафельные стаканчики, вместе с десертом.
22 ноября Sladkoejca #
22 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября Sladkoejca #
22 ноября СкарлеттО #
22 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября специалист # (модератор)
22 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября inna_2107 #
22 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября Аллочка-уралочка #
22 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября ИРепка #
22 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября Мария По #
22 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября Мария По #
22 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября Okoolina #
22 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября мисс #
22 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября tatabilga-2015 #
22 ноября Tatanj # (автор рецепта)
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