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  • 22 ноября 2023, 0:39
  • 6225

Закусочные бутерброды "Дед Мороз"

Рецепт: Закусочные бутерброды Дед Мороз

В преддверии новогодних праздников хочу предложить простую и оригинальную закуску. Эта закуска не оставит равнодушными ваших родных и гостей, а все ингредиенты простые и доступные. Бутерброды "Дед Мороз" послужат замечательным украшением праздничного новогоднего стола. Угощайтесь!

Категория: Закуски Бутерброды Открытый бутерброд

Ингредиенты для «Закусочные бутерброды "Дед Мороз"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2067 ккал 		белки
84.8 г 		жиры
124.6 г 		углеводы
151.4 г
100 г блюда
ккал
189.6 ккал		 белки
7.8 г		 жиры
11.4 г		 углеводы
13.9 г

Рецепт «Закусочные бутерброды "Дед Мороз"»:

  • Багет нарежьте ломтиками.

  • Ломтики багета обжариваем с двух сторон на сковороде смазанной растительным маслом до хрустящей корочки.

  • У небольших помидоров отрежьте верхушку и удалите мякоть, разрежьте на половинки - это будут "шапочки", а также вырежьте небольшие треугольчики - это будет нос "Деда Мороза".

  • Для приготовления намазки для бутербродов берем миску выкладываем в нее творожный сыр ТМ "Хохланд".

  • Творожный сыр ТМ "Хохланд" и смешиваем с нарезанным зеленым луком и нарезанным укропом. Все хорошо перемешать.

  • Намазку нанесите на пожаренные ломтики багета.

  • Сверху на намазку положите по две шпроты.

  • Отварите куриные яйца, очистите и нарежьте вдоль на 4-5 частей. На шпроты положите по ломтику разрезанного яйца.

  • На яйцо сверху уложите разрезанный пополам кусочек помидора - это будет "шапка Деда Мороза".

  • Творожный сыр ТМ "Хохланд" выложите в кондитерский мешок и отсадите из творожного сыра "бороду, глаза и нос Деда Мороза".

  • На каждый "глаз" положите по зернышку черного кунжута, на "нос" вырезанный треугольник из помидора. Бутерброд готов.

Приятного аппетита!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Быстрый перекус На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На ужин : На закуску

Теги: закуска бутерброд перекус фуршет

Вкусы: хлебный творожный овощной рыбный яичный

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Закусочные бутерброды "Дед Мороз"
Рецепт: Закусочные бутерброды Дед Мороз

В преддверии новогодних праздников хочу предложить простую и оригинальную закуску. Эта закуска не оставит равнодушными ваших родных и гостей, а все ингредиенты простые и доступные. Бутерброды "Дед Мороз" послужат замечательным украшением праздничного новогоднего стола. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Закусочные бутерброды "Дед Мороз"»:

Комментарии и отзывы

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Какая прелесть!
Спасибо огромное, Наташенька!
Забавный бутерброд, спасибо!
Готовьте на здоровье!
Очень весело! К Новогоднему столу просто обязательно! )))
Огромное спасибо!
Браво, Танюша! Чудесный праздничный перекус!
Мариночка, огромное спасибо!
Актуальный рецепт. мордахи шкодные
Спасибо огромное!
Очень симпатично получилось
Огромное спасибо!
Супер бутербродики, а оформление 🔥🔥🔥🔥🔥🔥. Спасибо за идею
Благодарю! Готовьте на здоровье!
Какая красота и так всё просто!
Благодарю!
Какие праздничные, поднимающие настроение, бутерброды! С рецептом дня!
Катюша, благодарю от души! Мне очень приятно!
Интересные оригинальные бутербродики
Благодарю!
Танечка, столь сказочно, мило и очень с аппетитом Вот оно волшебство-то, на пороге
Надюша, моя хорошая благодарю от души!
Танечка, очень по - новогоднему, очень здорово и интересно !!!
Любочка, огромное спасибо!
Танечка, и вкусно , и красиво! Молодец!
Жанночка, огромное спасибо!
Какая замечательная задумка и исполнение! Просто чудо) И ведь по такому принципу можно сделать и снеговиков, и зайчиков, и других персонажей) Огромное спасибо!
Благодарю! Готовьте с удовольствием!
Какие привлекательные симпатяги очень аппетитно!
Оля, благодарю от души!
Таня, улыбнуло, так улыбнуло Для внуков на НГ приготовлю. Чудесный закусон!
Людочка, огромное спасибо! Готовь на здоровье моя дорогая!
Шикарные бутеры!
Ирочка, огромное спасибо!
Опередили )
Очень классные бутеры получились, борода такая красивая!
Благодарю!
вот это скрупулезная работа, Таня! так постаралась!
Светочка, огромное спасибо!
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