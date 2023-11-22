В преддверии новогодних праздников хочу предложить простую и оригинальную закуску. Эта закуска не оставит равнодушными ваших родных и гостей, а все ингредиенты простые и доступные. Бутерброды "Дед Мороз" послужат замечательным украшением праздничного новогоднего стола. Угощайтесь!
- 22 ноября 2023, 0:39
- 6225
Закусочные бутерброды "Дед Мороз"
Ингредиенты для «Закусочные бутерброды "Дед Мороз"»:
- Багет — 1 шт
- Сыр творожный (ТМ "Хохланд") — 150 г
- Лук зеленый (нарезанный) — 1 ст. л.
- Укроп (нарезанный) — 0,5 ст. л.
- Помидор (средний) — 3 шт
- Яйцо куриное (вареное) — 2 шт
- Шпроты — 1 бан.
- Масло растительное (для жарки)
- Кунжут (черный)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2067 ккал
|
белки
84.8 г
|
жиры
124.6 г
|
углеводы
151.4 г
|100 г блюда
|ккал
189.6 ккал
|белки
7.8 г
|жиры
11.4 г
|углеводы
13.9 г
Рецепт «Закусочные бутерброды "Дед Мороз"»:
-
Багет нарежьте ломтиками.
-
Ломтики багета обжариваем с двух сторон на сковороде смазанной растительным маслом до хрустящей корочки.
-
У небольших помидоров отрежьте верхушку и удалите мякоть, разрежьте на половинки - это будут "шапочки", а также вырежьте небольшие треугольчики - это будет нос "Деда Мороза".
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Для приготовления намазки для бутербродов берем миску выкладываем в нее творожный сыр ТМ "Хохланд".
-
Творожный сыр ТМ "Хохланд" и смешиваем с нарезанным зеленым луком и нарезанным укропом. Все хорошо перемешать.
-
Намазку нанесите на пожаренные ломтики багета.
-
Сверху на намазку положите по две шпроты.
-
Отварите куриные яйца, очистите и нарежьте вдоль на 4-5 частей. На шпроты положите по ломтику разрезанного яйца.
-
На яйцо сверху уложите разрезанный пополам кусочек помидора - это будет "шапка Деда Мороза".
-
Творожный сыр ТМ "Хохланд" выложите в кондитерский мешок и отсадите из творожного сыра "бороду, глаза и нос Деда Мороза".
-
На каждый "глаз" положите по зернышку черного кунжута, на "нос" вырезанный треугольник из помидора. Бутерброд готов.
Комментарии и отзывы
вчера в 17:42 лялич #
27 ноября Kuss #
27 ноября Tatanj # (автор рецепта)
26 ноября ssnegireva44 #
26 ноября Tatanj # (автор рецепта)
24 ноября excelenc #
24 ноября Tatanj # (автор рецепта)
24 ноября Марина Indus #
24 ноября Tatanj # (автор рецепта)
24 ноября gapcalova #
24 ноября Tatanj # (автор рецепта)
23 ноября milovar luck #
24 ноября Tatanj # (автор рецепта)
23 ноября Milenka0303 #
24 ноября Tatanj # (автор рецепта)
23 ноября a boldireva #
23 ноября Tatanj # (автор рецепта)
23 ноября МурКатеринка #
23 ноября Tatanj # (автор рецепта)
23 ноября leontina-2014 #
23 ноября Tatanj # (автор рецепта)
23 ноября nadinhike #
23 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября Vishnja #
23 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября jannasimf #
23 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября flete2111 #
22 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября СкарлеттО #
22 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября Людмила НК #
22 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября iren0511 #
22 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября Лорхен #
Очень классные бутеры получились, борода такая красивая!
22 ноября Tatanj # (автор рецепта)
22 ноября специалист # (модератор)
22 ноября Tatanj # (автор рецепта)
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