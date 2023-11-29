Очень простое и быстрое в приготовлении блюдо из минтая. Чтобы убедиться в этом - приготовьте минтай по этому рецепту в сырно-сливочном соусе в духовке. Не придется тратить много времени, что очень важно в будние дни.
- 29 ноября 2023, 21:53
- 2894
Минтай в сливочном соусе
Ингредиенты для «Минтай в сливочном соусе»:
- Минтай — 2 шт
- Специи (для рыбы) — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Мука пшеничная / Мука — 1…1,5 ст. л.
- Молоко — 200 мл
- Сливки — 200 мл
- Желток яичный — 1 шт
- Сыр плавленый (Сливочный Hochland) — 100 г
- Укроп — по вкусу
- Сыр твердый — 50 г
- Масло растительное (для жарки) — 1 ст. л.
- Зелень — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2226 ккал
|
белки
276 г
|
жиры
114.5 г
|
углеводы
44.8 г
|Порции
|ккал
742 ккал
|белки
92 г
|жиры
38.2 г
|углеводы
14.9 г
|100 г блюда
|ккал
110.2 ккал
|белки
13.7 г
|жиры
5.7 г
|углеводы
2.2 г
Рецепт «Минтай в сливочном соусе»:
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Минтай помыть, удалить внутренности и нарезать на порционные куски.
Посолить, поперчить, добавить специи.
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На сковороде разогреть растительное масло и обжарить рыбу с обеих сторон до румяной корочки.
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Переложить обжаренную рыбу в слегка смазанную маслом форму для запекания.
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Приготовить заливку.
Молоко, сливки, яичный желток и муку хорошо смешать венчиком.
Поставить на средний огонь, постоянно помешивая. Когда смесь прогреется добавить плавленный сыр, я добавила сливочный сыр ТМ Hochland. Не забудьте посолить, поперчить по вкусу, приправить специями для рыбы. Довести до кипения, проварить пару минут и снять с огня.
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Вылить соус в форму поверх рыбы, посыпать сверху натертым твердым сыром и запекать в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
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Готовую рыбу вынуть из духовки и подать к столу.
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При желании посыпать мелко нарезанной зеленью.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 14:48 ssnegireva44 #
1 декабря Сурик #
1 декабря subsidii66 # (автор рецепта)
30 ноября МурКатеринка #
1 декабря subsidii66 # (автор рецепта)
30 ноября inna_2107 #
1 декабря subsidii66 # (автор рецепта)
30 ноября ИРепка #
1 декабря subsidii66 # (автор рецепта)
30 ноября мисс #
1 декабря subsidii66 # (автор рецепта)
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