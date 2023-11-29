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  • 29 ноября 2023, 21:53
  • 2894

Минтай в сливочном соусе

Рецепт: Минтай в сливочном соусе

Очень простое и быстрое в приготовлении блюдо из минтая. Чтобы убедиться в этом - приготовьте минтай по этому рецепту в сырно-сливочном соусе в духовке. Не придется тратить много времени, что очень важно в будние дни.

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Минтай в сливочном соусе»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2226 ккал 		белки
276 г 		жиры
114.5 г 		углеводы
44.8 г
Порции
ккал
742 ккал		 белки
92 г		 жиры
38.2 г		 углеводы
14.9 г
100 г блюда
ккал
110.2 ккал		 белки
13.7 г		 жиры
5.7 г		 углеводы
2.2 г

Рецепт «Минтай в сливочном соусе»:

  • Минтай помыть, удалить внутренности и нарезать на порционные куски.
    Посолить, поперчить, добавить специи.

  • На сковороде разогреть растительное масло и обжарить рыбу с обеих сторон до румяной корочки.

  • Переложить обжаренную рыбу в слегка смазанную маслом форму для запекания.

  • Приготовить заливку.
    Молоко, сливки, яичный желток и муку хорошо смешать венчиком.
    Поставить на средний огонь, постоянно помешивая. Когда смесь прогреется добавить плавленный сыр, я добавила сливочный сыр ТМ Hochland. Не забудьте посолить, поперчить по вкусу, приправить специями для рыбы. Довести до кипения, проварить пару минут и снять с огня.

  • Вылить соус в форму поверх рыбы, посыпать сверху натертым твердым сыром и запекать в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

  • Готовую рыбу вынуть из духовки и подать к столу.

  • При желании посыпать мелко нарезанной зеленью.
    Приятного аппетита!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин Конкурсные рецепты : Hochland. Сытный ужин На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе горячее обед ужин быстро духовка запекать

Вкусы: рыбный сливочный сырный

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Минтай в сливочном соусе
Рецепт: Минтай в сливочном соусе

Очень простое и быстрое в приготовлении блюдо из минтая. Чтобы убедиться в этом - приготовьте минтай по этому рецепту в сырно-сливочном соусе в духовке. Не придется тратить много времени, что очень важно в будние дни.

Ингредиенты для «Минтай в сливочном соусе»:

Комментарии и отзывы

Чудо рыбка!!!!!!!!
Светочка, замечательная рыбка! Отличный соус!!!
Большое спасибо, Людмила
Чудесный соус к рыбке!
Спасибо
Очень аппетитная нежная рыба!
Спасибо
Светлана, отличное блюдо!
Спасибо
Очень аппетитная подача.
Спасибо
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