Вкусная и быстрая закуска. Можно успеть приготовить пока гости на пороге. Сливочный плавленый сыр Hochland- просто палочка- выручалочка.
- 30 ноября 2023, 22:13
- 3325
Рулетики из баклажанов на раз-два-три
Ингредиенты для «Рулетики из баклажанов на раз-два-три»:
- Баклажан (маленьких) — 2 шт
- Сыр плавленый (Hochland Сливочный плавленый) — 200 г
- Орехи грецкие — 150 г
- Чеснок (больших) — 2 зуб.
- Масло оливковое (для жарки) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1628.5 ккал
|
белки
75.9 г
|
жиры
120.9 г
|
углеводы
361.5 г
|Порции
|ккал
162.9 ккал
|белки
7.6 г
|жиры
12.1 г
|углеводы
36.2 г
|100 г блюда
|ккал
162.9 ккал
|белки
7.6 г
|жиры
12.1 г
|углеводы
36.2 г
Рецепт «Рулетики из баклажанов на раз-два-три»:
-
Подготовить необходимые ингредиенты.
-
Баклажаны нарезать пластинками.
-
Обжарить их на оливковом масле.
-
Чеснок натереть на мелкой терке.
-
Обмазать им баклажаны.
-
Мелко порубить грецкие орехи.
-
Смешать с плавленым сыром.
-
Свернуть рулеты.
-
Просто, как раз- два-три!
Комментарии и отзывы
7 декабря mmarina22 #
7 декабря dfh ocean #
3 декабря Kuss #
1 декабря Okoolina #
1 декабря мисс #
1 декабря januarysmith # (автор рецепта)
1 декабря мисс #
1 декабря januarysmith # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: