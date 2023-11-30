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  • 30 ноября 2023, 22:13
  • 3325

Рулетики из баклажанов на раз-два-три

Рецепт: Рулетики из баклажанов на раз-два-три

Вкусная и быстрая закуска. Можно успеть приготовить пока гости на пороге. Сливочный плавленый сыр Hochland- просто палочка- выручалочка.

Категория: Закуски Закусочные рулеты Овощные рулеты

Ингредиенты для «Рулетики из баклажанов на раз-два-три»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1628.5 ккал 		белки
75.9 г 		жиры
120.9 г 		углеводы
361.5 г
Порции
ккал
162.9 ккал		 белки
7.6 г		 жиры
12.1 г		 углеводы
36.2 г
100 г блюда
ккал
162.9 ккал		 белки
7.6 г		 жиры
12.1 г		 углеводы
36.2 г

Рецепт «Рулетики из баклажанов на раз-два-три»:

  • Подготовить необходимые ингредиенты.

  • Баклажаны нарезать пластинками.

  • Обжарить их на оливковом масле.

  • Чеснок натереть на мелкой терке.

  • Обмазать им баклажаны.

  • Мелко порубить грецкие орехи.

  • Смешать с плавленым сыром.

  • Свернуть рулеты.

  • Просто, как раз- два-три!

Приятного аппетита!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Званый обед На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску Специальное питание : Безглютеновые рецепты

Теги: праздник

Вкусы: пикантный нежный острый

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Рулетики из баклажанов на раз-два-три
Рецепт: Рулетики из баклажанов на раз-два-три

Вкусная и быстрая закуска. Можно успеть приготовить пока гости на пороге. Сливочный плавленый сыр Hochland- просто палочка- выручалочка.

Ингредиенты для «Рулетики из баклажанов на раз-два-три»:

Комментарии и отзывы

Ещё бы кинзу в начинку ....
Оооо, это очень вкусно!
И я очень люблю эти рулетики, только баклажан запекаю.
Замечательная закуска! Вкусно и красиво!
Обожаю эти рулетики. Первый раз ими угощал муж троюродной сестры, он из Абхазии, лет 30 назад. А в последней Битве шефов их делал актёр Кирилл Емельянов (из "Кадетство") и победил.
А, Кадетство! Емельянова там никто не любил. А мы с подругой были Соболев и Макаров.
Сейчас он приятный
Да ну? А я думала, это тот классический случай, когда человек играет самого себя. Причем его амплуа не "злодей", а "мерзенок".
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