Простая, сытная и очень вкусная еда - горячие бутерброды с начинкой из колбасы, плавленного сыра Hochland и грудинки. Отличный завтрак или перекус из вполне доступных продуктов!
- 22 сентября 2023, 18:07
- 1630
Горячие сэндвичи в кляре на сковороде
Ингредиенты для «Горячие сэндвичи в кляре на сковороде»:
- Хлеб (тостовый) — 2 ломт.
- Сыр плавленый (Hochland) — 2 ломт.
- Колбаса (вареная) — 1 ломт.
- Грудинка (с/к) — 1 ломт.
- Лук репчатый — 0,5 шт
- Яйцо куриное — 1 шт
- Укроп (сушёный) — 1 щепот.
- Чеснок (сушёный) — 1 щепот.
- Масло сливочное — 10 г
- Масло растительное (для жарки) — 1 ст. л.
- Листья салата / Салат — 2 шт
- Соль — 1 щепот.
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
775.6 ккал
|
белки
24.8 г
|
жиры
34.7 г
|
углеводы
36.2 г
|Порции
|ккал
387.8 ккал
|белки
12.4 г
|жиры
17.4 г
|углеводы
18.1 г
|100 г блюда
|ккал
155.1 ккал
|белки
5 г
|жиры
6.9 г
|углеводы
7.2 г
Рецепт «Горячие сэндвичи в кляре на сковороде»:
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1. Подготовить продукты по списку.
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2. Нарезаем грудинку с/к - полосками и очищенный лук - кубиками.
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3. На разогретом растительном масле обжариваем лук и с/к грудинку, минуты 3.
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4. Хлеб смазываем сливочным маслом и обжариваем на разогретой сковороде.
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5. Кладем на горячие кусочки хлеба, ломтики сыра.
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6. Затем на 1 кусочек хлеба, кладем 1 ломтик колбасы.
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7. И сверху выкладываем лук с грудинкой.
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Закрываем сэндвич вторым кусочком хлеба.
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9. Разрезаем сэндвич на 2 части.
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10. Взбиваем яйцо с маленькой щепоткой соли и сушеной зеленью.
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11. Макаем сэндвичи в яичную смесь.
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12. И обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
10 часов назад syaba #
10 часов назад golubga # (автор рецепта)
12 часов назад ирпенчанка #
12 часов назад golubga # (автор рецепта)
16 часов назад Лорхен #
13 часов назад golubga # (автор рецепта)
17 часов назад gapcalova #
13 часов назад golubga # (автор рецепта)
17 часов назад Мария По #
13 часов назад golubga # (автор рецепта)
21 час назад мисс #
13 часов назад golubga # (автор рецепта)
вчера в 21:26 Людмила НК #
вчера в 21:31 golubga # (автор рецепта)
вчера в 18:57 ИРепка #
вчера в 19:59 golubga # (автор рецепта)
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