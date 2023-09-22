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  • 22 сентября 2023, 18:07
  • 1630

Горячие сэндвичи в кляре на сковороде

Рецепт: Горячие сэндвичи в кляре на сковороде

Простая, сытная и очень вкусная еда - горячие бутерброды с начинкой из колбасы, плавленного сыра Hochland и грудинки. Отличный завтрак или перекус из вполне доступных продуктов!

Категория: Закуски Бутерброды Закрытый бутерброд

Ингредиенты для «Горячие сэндвичи в кляре на сковороде»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
775.6 ккал 		белки
24.8 г 		жиры
34.7 г 		углеводы
36.2 г
Порции
ккал
387.8 ккал		 белки
12.4 г		 жиры
17.4 г		 углеводы
18.1 г
100 г блюда
ккал
155.1 ккал		 белки
5 г		 жиры
6.9 г		 углеводы
7.2 г

Рецепт «Горячие сэндвичи в кляре на сковороде»:

  • 1. Подготовить продукты по списку.

  • 2. Нарезаем грудинку с/к - полосками и очищенный лук - кубиками.

  • 3. На разогретом растительном масле обжариваем лук и с/к грудинку, минуты 3.

  • 4. Хлеб смазываем сливочным маслом и обжариваем на разогретой сковороде.

  • 5. Кладем на горячие кусочки хлеба, ломтики сыра.

  • 6. Затем на 1 кусочек хлеба, кладем 1 ломтик колбасы.

  • 7. И сверху выкладываем лук с грудинкой.

  • Закрываем сэндвич вторым кусочком хлеба.

  • 9. Разрезаем сэндвич на 2 части.

  • 10. Взбиваем яйцо с маленькой щепоткой соли и сушеной зеленью.

  • 11. Макаем сэндвичи в яичную смесь.

  • 12. И обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон.

    Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Быстрый перекус На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На полдник На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: бутерброд перекус завтрак пикник

Вкусы: сырный мясной

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Горячие сэндвичи в кляре на сковороде
Рецепт: Горячие сэндвичи в кляре на сковороде

Простая, сытная и очень вкусная еда - горячие бутерброды с начинкой из колбасы, плавленного сыра Hochland и грудинки. Отличный завтрак или перекус из вполне доступных продуктов!

Ингредиенты для «Горячие сэндвичи в кляре на сковороде»:

Комментарии и отзывы

О, я только на завтрак готовила. Увидела в инстаграм рецепт. Только без бекона с луком. Представляю, как это вкусно с копченостью. И ведь дома есть бекон. Завтра сделаю обязательно. Спасибо за идею.
Очень приятно, что рецепт понравился!
Симпатичные, очень аппетитные сэндвичи! Оля! С рецептом и Поварёнком дня!
Наташа, спасибо!
Отличная идея для завтрака/перекуса!
Спасибо!
Лезьон добавляет обычному сэндвичу вкус сочность. Удачная задумка
Спасибо!
Очень сытно
Спасибо!
Аппетитные сэндвичи!
Спасибо!
Хороши сэндвичи!
Люда, большое спасибо!
Олечка, вкусно и подача красивая!
Ирочка, спасибо!
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