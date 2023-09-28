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  • 28 сентября 2023, 9:12
  • 2202

Голени индейки в сливочно-сырном соусе

Рецепт: Голени индейки в сливочно-сырном соусе

На праздники я часто готовлю голени индейки. Участия почти никакого, а результат на все 100%! Голени не маринуются часами, а запекаются сразу. И тем не менее получаются сочные и нежные. А соус, который образуется в процессе запекания, просто нарасхват, особенно с плавленым сыром ТМ Hochland. Попробуйте!

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из индейки

Ингредиенты для «Голени индейки в сливочно-сырном соусе»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
27860.6 ккал 		белки
3046.4 г 		жиры
1696.9 г 		углеводы
122.5 г
100 г блюда
ккал
197 ккал		 белки
21.5 г		 жиры
12 г		 углеводы
0.9 г

Рецепт «Голени индейки в сливочно-сырном соусе»:

  • Для соуса смешайте все ингредиенты, кроме голеней индейки.

  • Я использую плавленый сыр "Сливочный" ТМ Hochland.

  • Голени индейки выложите в форму для запекания, смазанную маслом.

  • Обмажьте голени соусом со всех сторон.

  • Накройте форму фольгой и закрепите. Запекайте при 190*С 1 час 25 минут.

  • Затем снимите фольгу, полейте голени образовавшимся соусом и запекайте еще 30 минут до румяности.

  • Через 15 минут еще раз полейте голени соусом.



Вот и все! Сочные и румяные голени готовы.



Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Званый обед На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее

Теги: обед ужин второе горячее

Вкусы: мясной сырный пряный соленый пикантный сливочный

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Голени индейки в сливочно-сырном соусе
Рецепт: Голени индейки в сливочно-сырном соусе

На праздники я часто готовлю голени индейки. Участия почти никакого, а результат на все 100%! Голени не маринуются часами, а запекаются сразу. И тем не менее получаются сочные и нежные. А соус, который образуется в процессе запекания, просто нарасхват, особенно с плавленым сыром ТМ Hochland. Попробуйте!

Ингредиенты для «Голени индейки в сливочно-сырном соусе»:
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Комментарии и отзывы

аппетитные голени!
Спасибо!
Очень аппетитно! И красиво!
Спасибо большое!
Хороша индюшечка!
Ирина, спасибо!
Оля, супер какие аппетитные голени!
Спасибо, Люда!
Вкусно, обожаю такие блюда.
Люда, спасибо, угощайся!
Ольга, очень аппетитно! Конечно, вкусно!Так и хочется съесть кусочек!
Спасибо, Ирина!
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