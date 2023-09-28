На праздники я часто готовлю голени индейки. Участия почти никакого, а результат на все 100%! Голени не маринуются часами, а запекаются сразу. И тем не менее получаются сочные и нежные. А соус, который образуется в процессе запекания, просто нарасхват, особенно с плавленым сыром ТМ Hochland. Попробуйте!
- 28 сентября 2023, 9:12
- 2202
Голени индейки в сливочно-сырном соусе
Ингредиенты для «Голени индейки в сливочно-сырном соусе»:
- Индейка (голени, 1700 г) — 2 шт
- Сыр плавленый ("Сливочный", ТМ Hochland) — 75 г
- Сметана — 1 ст. л.
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Порошок чесночный — 1 ч. л.
- Аджика (сухая) — 0,5 ч. л.
- Лист лавровый (молотый) — 1/3 ч. л.
- Соль — 1,5 ч. л.
- Масло сливочное (для смазки формы) — по вкусу
- Листья салата / Салат (для подачи) — по вкусу
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
27860.6 ккал
|
белки
3046.4 г
|
жиры
1696.9 г
|
углеводы
122.5 г
|100 г блюда
|ккал
197 ккал
|белки
21.5 г
|жиры
12 г
|углеводы
0.9 г
Рецепт «Голени индейки в сливочно-сырном соусе»:
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Для соуса смешайте все ингредиенты, кроме голеней индейки.
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Я использую плавленый сыр "Сливочный" ТМ Hochland.
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Голени индейки выложите в форму для запекания, смазанную маслом.
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Обмажьте голени соусом со всех сторон.
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Накройте форму фольгой и закрепите. Запекайте при 190*С 1 час 25 минут.
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Затем снимите фольгу, полейте голени образовавшимся соусом и запекайте еще 30 минут до румяности.
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Через 15 минут еще раз полейте голени соусом.
Вот и все! Сочные и румяные голени готовы.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
29 сентября мисс #
29 сентября СкарлеттО # (автор рецепта)
28 сентября Сурик #
29 сентября СкарлеттО # (автор рецепта)
28 сентября iren0511 #
29 сентября СкарлеттО # (автор рецепта)
28 сентября Людмила НК #
29 сентября СкарлеттО # (автор рецепта)
28 сентября yugai ludmila65 #
29 сентября СкарлеттО # (автор рецепта)
28 сентября ИРепка #
29 сентября СкарлеттО # (автор рецепта)
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