Я очень люблю использовать лаваш при приготовлении блюд. Запеканки и пироги, рулеты и уголки, шаурма и многое другое. Это быстро и вкусно, всегда разные начинки, а значит и вкусы. Сегодня, кусочки рулета с сыром, обжаренные в кляре - отличный вариант перекуса, вкусны горячими, не хуже и в остывшем виде. Рекомендую.
- 5 октября 2023, 13:04
- 4696
Обжаренные рулеты из лаваша
Ингредиенты для «Обжаренные рулеты из лаваша»:
Рулет
- Сыр творожный (от ТМ Hochland) — 200 г
- Сыр плавленый (Чизбургер от ТМ Hochland) — 8 ломт.
- Йогурт (классический) — 2 ст. л.
- Специи (сушёный базилик) — по вкусу
- Лаваш (55*40 см.) — 1 шт
- Соль (базиликовая) — по вкусу
Дополнительно
- Яйцо куриное — 1 шт
- Молоко — 2 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — по вкусу
- Масло растительное — по вкусу
- Масло топленое — по вкусу
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1509.4 ккал
|
белки
88.6 г
|
жиры
68.6 г
|
углеводы
140.5 г
|100 г блюда
|ккал
209.6 ккал
|белки
12.3 г
|жиры
9.5 г
|углеводы
19.5 г
Рецепт «Обжаренные рулеты из лаваша»:
-
Приготовить продукты.
-
Смешать сыр творожный и йогурт, слегка посолить.
-
Лаваш намазать сырной массой, немного отступая от краёв.
-
Посыпать сушёным базиликом. Разложить ломтики плавленого сыра.
-
Край лаваша смочить молоком. Скрутить тугим рулетом.
-
Нарезать на "шайбы".
-
Смешать яйцо и молоко, муку насыпать в пакет.
-
Т. к. рулеты жарятся быстро, необходимо запанировать все заготовки.
-
Разогреть сковороду, влить растительное масло и добавить топлёное масло. Рулеты обмакнуть в яичной смеси. Обжарить по минутке с каждой стороны, огонь средний.
-
Как и любые жареные в масле изделия, рулеты выложить на бумажное полотенце.
-
Подать горячими.
-
К чашечке кофе, например.
Комментарии и отзывы
16 октября АлькаПрим #
16 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
13 октября Елена Верховцова #
15 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Вы готовили с Хохланд, именно ?
От души БЛАГО ДАРЮ за фото и добрые слова.
11 октября Kuss #
11 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
8 октября syaba #
8 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 октября gapcalova #
6 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 октября Людмила НК #
6 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 октября мисс #
6 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
5 октября СкарлеттО #
5 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
5 октября leontina-2014 #
Фотографии красочные и аппетитные, браво, Людмила
5 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
5 октября Сурик #
5 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
5 октября iren0511 #
5 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
5 октября ирпенчанка #
Удачи, Люда!
5 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
5 октября Мария По #
5 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
5 октября Silverina1 #
5 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
5 октября tatabilga-2015 #
5 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
5 октября Okoolina #
5 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 октября Okoolina #
6 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 октября Okoolina #
6 октября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
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