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  • 5 октября 2023, 13:04
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Обжаренные рулеты из лаваша

Рецепт: Обжаренные рулеты из лаваша

Я очень люблю использовать лаваш при приготовлении блюд. Запеканки и пироги, рулеты и уголки, шаурма и многое другое. Это быстро и вкусно, всегда разные начинки, а значит и вкусы. Сегодня, кусочки рулета с сыром, обжаренные в кляре - отличный вариант перекуса, вкусны горячими, не хуже и в остывшем виде. Рекомендую.

Категория: Блюда из лаваша Рулеты из лаваша

Ингредиенты для «Обжаренные рулеты из лаваша»:

Рулет

Дополнительно

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1509.4 ккал 		белки
88.6 г 		жиры
68.6 г 		углеводы
140.5 г
100 г блюда
ккал
209.6 ккал		 белки
12.3 г		 жиры
9.5 г		 углеводы
19.5 г

Рецепт «Обжаренные рулеты из лаваша»:

  • Приготовить продукты.

  • Смешать сыр творожный и йогурт, слегка посолить.

  • Лаваш намазать сырной массой, немного отступая от краёв.

  • Посыпать сушёным базиликом. Разложить ломтики плавленого сыра.

  • Край лаваша смочить молоком. Скрутить тугим рулетом.

  • Нарезать на "шайбы".

  • Смешать яйцо и молоко, муку насыпать в пакет.

  • Т. к. рулеты жарятся быстро, необходимо запанировать все заготовки.

  • Разогреть сковороду, влить растительное масло и добавить топлёное масло. Рулеты обмакнуть в яичной смеси. Обжарить по минутке с каждой стороны, огонь средний.

  • Как и любые жареные в масле изделия, рулеты выложить на бумажное полотенце.

  • Подать горячими.

  • К чашечке кофе, например.











Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Hochland. Быстрый перекус На завтрак : Сытный завтрак На обед : Легкий / На второе / На закуску На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости

Теги: рулет перекус детям быстро

Вкусы: сырный хлебный жареный

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Обжаренные рулеты из лаваша
Рецепт: Обжаренные рулеты из лаваша

Я очень люблю использовать лаваш при приготовлении блюд. Запеканки и пироги, рулеты и уголки, шаурма и многое другое. Это быстро и вкусно, всегда разные начинки, а значит и вкусы. Сегодня, кусочки рулета с сыром, обжаренные в кляре - отличный вариант перекуса, вкусны горячими, не хуже и в остывшем виде. Рекомендую.

Ингредиенты для «Обжаренные рулеты из лаваша»:
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Комментарии и отзывы

Это очень классно)) Шасть - и все смели) Спасибо за рецепт
Спасибо большое, очень рада что Вам понравилось.
Прекрасная закуска, только для меня жирная, но муж оценил, и просил делать частенько))) Спасибо!
Спасибо большое за выбор рецепта , да закуска сырная , может и от сорта сыра зависит жирность рулетиков.
Вы готовили с Хохланд, именно ?
От души БЛАГО ДАРЮ за фото и добрые слова.
Какие классные лавашики!
Спасибочки, было очень вкусно.
Классный рецепт и простой. Так можно и ветчину тонкую добавить или зеленый лук. Я просто обожаю сочетание с зел. луком 😂Только вопрос. Нарезанные рулетики сначала в муку, потом в яичную смесь и обжарить?
Спасибо большое. Можно и лук и другую зелень и ветчину, конечно можно. Да , панируем в муке, обмакиваем в яйце и жарим.
очень аппетитно, еще соус к ним сырный или со сметанкой
Лена, спасибо. Они , довольно сырные вышли, горячие - аж сыр тянулся. НО с соусом , конечно, же интересней.
Людок, мы с лавашом, в лаваше, на лаваше все обожаем.
Ага, ага, и с сыром, в сыре и под сыром.
Мои такое обожают, надо сделать
Спасибо, Света. Нам тоже понравились, внук ел с удовольствием.
Мы такое любим! Очень аппетитно!
Оля, спасибо огромное.
Какие румяные колобки-хачапурики)
Фотографии красочные и аппетитные, браво, Людмила
Мария, спасибо большое. Да, хачапури напоминают - сырно-сырно...
Людочка! Представляю, как это вкусно и сыыырно!!!
Людочка, спасибо, ага- сырно-сырно, прЕсырно...
Людочка, шикарные сырные штучки!
Ирина, от души благодарю за поддержку, вкусно получилось.
Сырные, румяные, очень аппетитные штучки!
Удачи, Люда!
Наташа, родная, спасибо. Очень вкусные и готовятся быстро, точно.
Да, я такое обожаю, делала подобное
А я что то и не додумалась раньше , оказалось супер - просто и легко, быстро и вкусно. Мария, спасибо .
Отличный перекус!
Это да , перекус отличный , Лена, спасибочки.
Ой ,Людочка , какая красота конечно вкусно
Танечка, спасибо большое.
Надеюсь, хорошее хотела написать .
Куда-то пропало!
бывает так , иногда и у меня пропадает.
Всё аппетитно и очень вкусно!
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