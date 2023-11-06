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  • 6 ноября 2023, 10:25
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Насыпной тыквенный пирог "Три стакана"

Рецепт: Насыпной тыквенный пирог Три стакана

Для меня ноябрь - время тыквенной выпечки. Каждую осень пробую новый рецепт с тыквой. Этот пирог точно буду повторять. Нежный, рассыпчатый с ярким цитрусовым ароматом. Готовится по известному принципу насыпной выпечки, сухие ингредиенты измеряются стаканом. Простой и вкусный, украсит домашнее чаепитие.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Насыпной тыквенный пирог "Три стакана"»:

Тесто-крошка

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3903.7 ккал 		белки
24.1 г 		жиры
152.5 г 		углеводы
625.1 г
100 г блюда
ккал
267.4 ккал		 белки
1.7 г		 жиры
10.4 г		 углеводы
42.8 г

Рецепт «Насыпной тыквенный пирог "Три стакана"»:

  • Возьмите стакан или кружку, чтобы отмерять сухие ингредиенты одной ёмкостью. У меня 250 мл.

    Для рецепта хорошо подойдёт кукурузная полента Bravolli - это измельчённая кукурузная крупа.

  • Смешайте поленту, муку и сахар. Добавьте разрыхлитель, ванилин и хорошо размешайте. Затем добавьте масло комнатной температуры и рукой превратите смесь в крошку.

  • Тыкву натрите на тёрке. Добавьте сахар, корицу, цедру и сок одного лимона.

    Сахара в оригинальном рецепте было 1 стакан для начинки, но для меня слишком сладко, уменьшила до трети.

  • Визуально разделите крошку на 3 части, а начинку на 2.

    В смазанную маслом форму 22 см. выложите треть теста-крошки.
    Не утрамбовывайте.

  • Дальше выложите половину начинки.

  • Так чередуйте крошку и начинку, сверху должен быть слой из крошки.

  • Выпекайте при 180 градусах около 40-50 минут.

Чтобы пирог не рассыпался при нарезании, его нужно полностью остудить.


В тёплом виде тоже хорош, к кусочку просится шарик мороженого.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Вдохновляйся и твори" На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: пирог духовка чаепитие гости

Вкусы: цитрусовый сливочный сладкий

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Насыпной тыквенный пирог "Три стакана"
Рецепт: Насыпной тыквенный пирог Три стакана

Для меня ноябрь - время тыквенной выпечки. Каждую осень пробую новый рецепт с тыквой. Этот пирог точно буду повторять. Нежный, рассыпчатый с ярким цитрусовым ароматом. Готовится по известному принципу насыпной выпечки, сухие ингредиенты измеряются стаканом. Простой и вкусный, украсит домашнее чаепитие.

Ингредиенты для «Насыпной тыквенный пирог "Три стакана"»:

Комментарии и отзывы

Ваш стакан всё же какого объёма ?
250 мл
красивый пирожок! Аппетитный!
Спасибо большое
очень аппетитный пирог!
спасибо
Какой солнечный пирог , как мой салатик !
Это точно, Нелли) Сезон тыквы открыт
Замечательный , очень аппетитный пирог!
спасибо
Очень эффектный пирог!
спасибо
Мария, очень удачно тыква вписалась в концепцию пирога!
Да, с тыквой вкусно и сочно
Замечательный пирожок!
Спасибо
Очень сочно!
спасибо
Аппетитный пирог, Маша!
Оля, спасибо большое за внимание
Отличный пирог! разрез выглядит очень сочно
Ксения, спасибо!
Да, сочный, рассыпачатый пирог
Мария, славный пирог!
Ирина, благодарю от души за поддержку
Интересный пирог, любим выпечку с тыквой.
Людмила, сердечно благодарю
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