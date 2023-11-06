Для меня ноябрь - время тыквенной выпечки. Каждую осень пробую новый рецепт с тыквой. Этот пирог точно буду повторять. Нежный, рассыпчатый с ярким цитрусовым ароматом. Готовится по известному принципу насыпной выпечки, сухие ингредиенты измеряются стаканом. Простой и вкусный, украсит домашнее чаепитие.
- 6 ноября 2023, 10:25
- 4210
Насыпной тыквенный пирог "Три стакана"
Ингредиенты для «Насыпной тыквенный пирог "Три стакана"»:
Тесто-крошка
- Полента кукурузная (Bravolli) — 1 стак.
- Мука пшеничная / Мука — 1 стак.
- Сахар (неполный) — 1 стак.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Ванилин — 2 щепот.
- Масло сливочное (+немного для смазывания формы) — 180 г
Начинка
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3903.7 ккал
|
белки
24.1 г
|
жиры
152.5 г
|
углеводы
625.1 г
|100 г блюда
|ккал
267.4 ккал
|белки
1.7 г
|жиры
10.4 г
|углеводы
42.8 г
Рецепт «Насыпной тыквенный пирог "Три стакана"»:
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Возьмите стакан или кружку, чтобы отмерять сухие ингредиенты одной ёмкостью. У меня 250 мл.
Для рецепта хорошо подойдёт кукурузная полента Bravolli - это измельчённая кукурузная крупа.
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Смешайте поленту, муку и сахар. Добавьте разрыхлитель, ванилин и хорошо размешайте. Затем добавьте масло комнатной температуры и рукой превратите смесь в крошку.
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Тыкву натрите на тёрке. Добавьте сахар, корицу, цедру и сок одного лимона.
Сахара в оригинальном рецепте было 1 стакан для начинки, но для меня слишком сладко, уменьшила до трети.
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Визуально разделите крошку на 3 части, а начинку на 2.
В смазанную маслом форму 22 см. выложите треть теста-крошки.
Не утрамбовывайте.
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Дальше выложите половину начинки.
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Так чередуйте крошку и начинку, сверху должен быть слой из крошки.
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Выпекайте при 180 градусах около 40-50 минут.
В тёплом виде тоже хорош, к кусочку просится шарик мороженого.
Комментарии и отзывы
позавчера Ира Khabarova #
позавчера leontina-2014 # (автор рецепта)
позавчера Okoolina #
позавчера leontina-2014 # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера leontina-2014 # (автор рецепта)
6 ноября nelliundco #
позавчера leontina-2014 # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
6 ноября VikulinaS #
позавчера leontina-2014 # (автор рецепта)
6 ноября МурКатеринка #
6 ноября leontina-2014 # (автор рецепта)
6 ноября Аллочка-уралочка #
6 ноября leontina-2014 # (автор рецепта)
6 ноября Tatanj #
6 ноября leontina-2014 # (автор рецепта)
6 ноября gapcalova #
6 ноября leontina-2014 # (автор рецепта)
6 ноября СкарлеттО #
6 ноября leontina-2014 # (автор рецепта)
6 ноября Ксения40 #
6 ноября leontina-2014 # (автор рецепта)
Да, сочный, рассыпачатый пирог
6 ноября ИРепка #
6 ноября leontina-2014 # (автор рецепта)
6 ноября yugai ludmila65 #
6 ноября leontina-2014 # (автор рецепта)
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