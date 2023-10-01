Рецепт простой, быстрый. Рыбка получается очень вкусная, не сухая, в хрустящей корочке. Вариант Филе-О-Фиш. Я бы сказала, что у меня вкуснее. Заходите на огонек.
- 1 октября 2023, 15:56
- 4279
Золотая рыбка
Ингредиенты для «Золотая рыбка»:
- Рыба (Белая филе. У меня Минтай.) — 500 г
- Сыр плавленый (Hochland) — 100 г
- Сметана — 100 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Соль — 0,5 ч. л.
- Приправа — по вкусу
- Сухари панировочные / Панировка — 4 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 3 ст. л.
- Масло растительное (Его нужно на сковороду налить, а не смазать.) — 6 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2334.7 ккал
|
белки
140.2 г
|
жиры
133 г
|
углеводы
149 г
|Порции
|ккал
233.5 ккал
|белки
14 г
|жиры
13.3 г
|углеводы
14.9 г
|100 г блюда
|ккал
228.9 ккал
|белки
13.7 г
|жиры
13 г
|углеводы
14.6 г
Рецепт «Золотая рыбка»:
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Разрезать филе на небольшие порционные кусочки. Посолить, поперчить, все хорошо перемешать. Поставить нагреваться сковородку с растительным маслом. Смешайте в миске ложкой плавленый сыр, сметану и яйцо
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Высыпать на одну тарелку муку, на другую тарелку панировочные сухари. и поставить все три миски перед собой.
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Обмакиваем кусочек рыбы в муке, затем в сырно-сметанной смеси, затем в сухарях и отправляем на сковородку. Жарим с 2 сторон до аппетитных поджарок.
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Готово. Подавать можно с гарниром, а можно и просто с соусом. Это очень вкусно.
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Ну и разрез. Приятного аппетита.
Комментарии и отзывы
позавчера Kuss #
позавчера iren0511 # (автор рецепта)
2 октября Евгения 1976 # (модератор)
Отличная идея с сыром и сметаной. У меня порционное филе минтая, прямоугольные брикеты.
Очень вкусно!
Ириш, очередное большущее мерси!
2 октября iren0511 # (автор рецепта)
2 октября Евгения 1976 # (модератор)
2 октября iren0511 # (автор рецепта)
2 октября ирпенчанка #
2 октября iren0511 # (автор рецепта)
2 октября мисс #
2 октября iren0511 # (автор рецепта)
2 октября ИРепка #
2 октября iren0511 # (автор рецепта)
1 октября jannasimf #
1 октября iren0511 # (автор рецепта)
1 октября Ксения026 #
1 октября iren0511 # (автор рецепта)
1 октября yugai ludmila65 #
1 октября iren0511 # (автор рецепта)
1 октября nelliundco #
1 октября iren0511 # (автор рецепта)
1 октября Людмила НК #
1 октября iren0511 # (автор рецепта)
1 октября leontina-2014 #
1 октября iren0511 # (автор рецепта)
1 октября Okoolina #
1 октября iren0511 # (автор рецепта)
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