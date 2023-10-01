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  • 1 октября 2023, 15:56
  • 4279

Золотая рыбка

Рецепт: Золотая рыбка

Рецепт простой, быстрый. Рыбка получается очень вкусная, не сухая, в хрустящей корочке. Вариант Филе-О-Фиш. Я бы сказала, что у меня вкуснее. Заходите на огонек.

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Золотая рыбка»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2334.7 ккал 		белки
140.2 г 		жиры
133 г 		углеводы
149 г
Порции
ккал
233.5 ккал		 белки
14 г		 жиры
13.3 г		 углеводы
14.9 г
100 г блюда
ккал
228.9 ккал		 белки
13.7 г		 жиры
13 г		 углеводы
14.6 г

Рецепт «Золотая рыбка»:

  • Разрезать филе на небольшие порционные кусочки. Посолить, поперчить, все хорошо перемешать. Поставить нагреваться сковородку с растительным маслом. Смешайте в миске ложкой плавленый сыр, сметану и яйцо

  • Высыпать на одну тарелку муку, на другую тарелку панировочные сухари. и поставить все три миски перед собой.

  • Обмакиваем кусочек рыбы в муке, затем в сырно-сметанной смеси, затем в сухарях и отправляем на сковородку. Жарим с 2 сторон до аппетитных поджарок.

  • Готово. Подавать можно с гарниром, а можно и просто с соусом. Это очень вкусно.

  • Ну и разрез. Приятного аппетита.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Сытный ужин На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: второе обед ужин

Вкусы: рыбный сырный хрустящий

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Золотая рыбка
Рецепт: Золотая рыбка

Рецепт простой, быстрый. Рыбка получается очень вкусная, не сухая, в хрустящей корочке. Вариант Филе-О-Фиш. Я бы сказала, что у меня вкуснее. Заходите на огонек.

Ингредиенты для «Золотая рыбка»:
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Комментарии и отзывы

Какая чудесная рыбка!
Наташа, огромное спасибо за добрые слова!
Чудесная рыба, сочная, аппетитная, сливочная.
Отличная идея с сыром и сметаной. У меня порционное филе минтая, прямоугольные брикеты.
Очень вкусно!
Ириш, очередное большущее мерси!
Женечка, какое красивой фото и тарелка такая необычная! Посуда супер конечно у тебя! Огромное спасибо за доверие и добрые слова о рецепте. Отдельное спасибище за такое красивое и стильное фото! Такая красота! Рада. что все понравилось. На здоровье.
Сочная рыбка в румяной, очень аппетитной шубке!
Наташенька, огромное спасибо!
интересный рецепт!
Светлана, огромное спасибо!
Ирочка, ну очень аппетитная рыбка!
Ирочка, огромное спасибо!
Ирочка, очень вкусная и нежная рыбка!
Жанна, огромное спасибо за добрые слова!
Очень люблю рыбу! Спасибо, за интересный рецепт!
Огромное Вам спасибо за добрые слова! Буду только рада, если все понравится!
Какая красота в такой то корочке, Ммммм, вкусно!
Людочка, огромное спасибо за поддержку!
Аппетитная рыбка , Ирочка !
Нелли, огромное спасибо!
Ирина, вкусноооо!!!
Людочка, огромное спасибо!
Отличная золотая рыбка Фото такие уютные домашние
Огромное спасибо!
очень вкусно! Рыбку любим!
Наташа, огромное спасибо за добрые слова!
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