Пеку не первый раз, т к очень нравится! Кекс с зернистой и пушистой структурой, с лимонным вкусом и ароматом - это очень вкусно! Быструю поленту ТМ Bravolli не надо варить, она добавляется в сухом виде. Ну и вишенка для этого кекса - глазурь на основе Лимончелло и сахарной пудры. Пробуем?
- 30 октября 2023, 10:56
- 1447
Кекс лимонный с полентой и клюквой
Ингредиенты для «Кекс лимонный с полентой и клюквой»:
Кекс
- Полента кукурузная (ТМ Bravolli) — 75 г
- Мука пшеничная / Мука — 100 г
- Масло растительное — 125 мл
- Сахар — 100 г
- Соль (щепотка)
- Клюква (вяленая) — 2 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Яйцо куриное (СО) — 2 шт
Пропитка
- Сок лимонный — 50 мл
- Сахар — 40 г
Глазурь
- Ликер — 1 ст. л.
- Сахарная пудра — 50 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2237.1 ккал
|
белки
24.3 г
|
жиры
114.2 г
|
углеводы
276.7 г
|100 г блюда
|ккал
360.8 ккал
|белки
3.9 г
|жиры
18.4 г
|углеводы
44.6 г
Рецепт «Кекс лимонный с полентой и клюквой»:
-
В чаше смешать поленту муку и разрыхлитель.
-
В другой чаше взбить масло с сахаром.
Взбивать 5 минут.
Сахар не растворится полностью.
-
Добавить яйцо и взбить.
Добавить еще одно яйцо и хорошо взбить.
-
Постепенно аккуратно ввести сухую смесь в мокрую.
-
Кексовое тесто готово.
-
Выложить форму пергаментом.
У меня стеклянная фигурная.
Выкладываем половину теста.
Присыпаем клюкву.
-
Выкладываем оставшееся тесто.
Духовка разогрета на 200.
Выпекать 40-45 минут-ориентируйтесь на свою духовку!
Кекс поднимется и станет золотистым.
-
Сахар соединить с лимонным соком и довести до кипения.
Готовый горячий кекс проткнуть в нескольких местах и вылить пропитку, не вынимая кекс из формы.
Я распределяла заливку кисточкой. Полностью остудить кекс.
-
Вынуть из формы.
Лимончелло растереть с сахарной пудрой (постепенно досыпайте пудру в ликер размешивая- может понадобится больше-меньше) и нанести на кекс.
Можно ставить чай!
Комментарии и отзывы
2 часа назад Anni68 #
2 часа назад alarm clock # (автор рецепта)
3 ноября tatabilga-2015 #
3 ноября alarm clock # (автор рецепта)
3 ноября tatabilga-2015 #
3 ноября alarm clock # (автор рецепта)
2 ноября F-M #
2 ноября alarm clock # (автор рецепта)
31 октября ИРепка #
31 октября alarm clock # (автор рецепта)
31 октября мисс #
31 октября alarm clock # (автор рецепта)
30 октября МурКатеринка #
31 октября alarm clock # (автор рецепта)
30 октября Okoolina #
30 октября alarm clock # (автор рецепта)
30 октября koshevaya katya #
30 октября alarm clock # (автор рецепта)
30 октября leontina-2014 #
30 октября alarm clock # (автор рецепта)
30 октября tatabilga-2015 #
30 октября alarm clock # (автор рецепта)
30 октября Ксения40 #
30 октября alarm clock # (автор рецепта)
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