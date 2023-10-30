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  • 30 октября 2023, 10:56
  • 1447

Кекс лимонный с полентой и клюквой

Рецепт: Кекс лимонный с полентой и клюквой

Пеку не первый раз, т к очень нравится! Кекс с зернистой и пушистой структурой, с лимонным вкусом и ароматом - это очень вкусно! Быструю поленту ТМ Bravolli не надо варить, она добавляется в сухом виде. Ну и вишенка для этого кекса - глазурь на основе Лимончелло и сахарной пудры. Пробуем?

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Кухня: Итальянская

Ингредиенты для «Кекс лимонный с полентой и клюквой»:

Кекс

Пропитка

Глазурь

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2237.1 ккал 		белки
24.3 г 		жиры
114.2 г 		углеводы
276.7 г
100 г блюда
ккал
360.8 ккал		 белки
3.9 г		 жиры
18.4 г		 углеводы
44.6 г

Рецепт «Кекс лимонный с полентой и клюквой»:

  • В чаше смешать поленту муку и разрыхлитель.

  • В другой чаше взбить масло с сахаром.
    Взбивать 5 минут.
    Сахар не растворится полностью.

  • Добавить яйцо и взбить.
    Добавить еще одно яйцо и хорошо взбить.

  • Постепенно аккуратно ввести сухую смесь в мокрую.

  • Кексовое тесто готово.

  • Выложить форму пергаментом.
    У меня стеклянная фигурная.
    Выкладываем половину теста.
    Присыпаем клюкву.

  • Выкладываем оставшееся тесто.
    Духовка разогрета на 200.
    Выпекать 40-45 минут-ориентируйтесь на свою духовку!
    Кекс поднимется и станет золотистым.

  • Сахар соединить с лимонным соком и довести до кипения.
    Готовый горячий кекс проткнуть в нескольких местах и вылить пропитку, не вынимая кекс из формы.
    Я распределяла заливку кисточкой. Полностью остудить кекс.

  • Вынуть из формы.
    Лимончелло растереть с сахарной пудрой (постепенно досыпайте пудру в ликер размешивая- может понадобится больше-меньше) и нанести на кекс.
    Можно ставить чай!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Вдохновляйся и твори" На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: выпечка кекс чаепитие детям

Вкусы: лимонный кукурузный сливочный

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Кекс лимонный с полентой и клюквой
Рецепт: Кекс лимонный с полентой и клюквой

Пеку не первый раз, т к очень нравится! Кекс с зернистой и пушистой структурой, с лимонным вкусом и ароматом - это очень вкусно! Быструю поленту ТМ Bravolli не надо варить, она добавляется в сухом виде. Ну и вишенка для этого кекса - глазурь на основе Лимончелло и сахарной пудры. Пробуем?

Ингредиенты для «Кекс лимонный с полентой и клюквой»:

Комментарии и отзывы

Спасибо! Очень вкусный кекс получился
Спасибо за отзыв!Очень приятно!
Аллочка , кекс суперский нежнейший ,ароматный ,пропитка шикарная ,клюква у меня из заморозки ,муки ушло на 60 гр. больше, остальное все по рецепту . Спасибо большое !!
Танюша,класс!Красивый какой! Очень рада,что пришёлся по вкусу!
Еще как пришелся по вкусу
Спасибо за рецепт, попробовала приготовить. Очень мягкий кекс, при извлечении из формы немножко сломался. Домашние оценили приятную кислость, а мне очень понравилась "пьяная" глазурь с лимончелло, беру на заметку.
Спасибо за доверие к рецепту и отличное фото! Поддерживаю - глазурь хороша!
Аллочка, восхитительный кекс!
Ирочка, спасибо!
Шикарный кекс Разрез
Спасибо!
Изумительный кекс! Разрез шикарный
Спасибо, Катя!
вкусный и красивый кекс!
Наташа, спасибо!
Шикарный кекс! А разрез то какой! Действительно пушистый какой то.
Спасибо!
Красавчик
Спасибо!
Шикарный кекс
Спасибо, Танюша!
Обожаю лимонную выпечку Рецепт забрала
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