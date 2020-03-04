kolesnikov 1983Поваренок 4 уровня 4 марта 2020, 8:11

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Салат "Гости на пороге"

Очень быстрый и простой в приготовление салат. Этот салат подойдёт для семейного ужина и на праздничный стол.

Ингредиенты для «Салат "Гости на пороге"»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

725.5 ккал белки

91.1 г жиры

28.7 г углеводы

25.6 г Порции ккал

120.9 ккал белки

15.2 г жиры

4.8 г углеводы

4.3 г 100 г блюда ккал

95.5 ккал белки

12 г жиры

3.8 г углеводы

3.4 г

Рецепт «Салат "Гости на пороге"»:

1. Отвариваем яйца, охлаждаем и очищаем.

2. Копчёную куриную грудку, огурец, яйца нарезаем кубиками.

3. Сметану смешиваем с горчицей и чесноком.

4. В миске смешиваем: морковь по корейски, копчёную куриную грудку, огурец, яйца, заправляем подготовленной заправкой и перемешиваем, соль добавляем по вкусу. (Заправку можно заменить майонезом)

Салат готов. Всем приятного аппетита.