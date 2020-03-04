Очень быстрый и простой в приготовление салат. Этот салат подойдёт для семейного ужина и на праздничный стол.
- 4 марта 2020, 8:11
- 3723
Салат "Гости на пороге"
Ингредиенты для «Салат "Гости на пороге"»:
Салат
- Грудка куриная (копчёная) — 1 шт
- Огурец (свежий) — 1 шт
- Яйцо куриное — 2 шт
- Морковь (морковь по корейски) — 150 г
- Соль — по вкусу
Соус
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
725.5 ккал
|
белки
91.1 г
|
жиры
28.7 г
|
углеводы
25.6 г
|Порции
|ккал
120.9 ккал
|белки
15.2 г
|жиры
4.8 г
|углеводы
4.3 г
|100 г блюда
|ккал
95.5 ккал
|белки
12 г
|жиры
3.8 г
|углеводы
3.4 г
Рецепт «Салат "Гости на пороге"»:
2. Копчёную куриную грудку, огурец, яйца нарезаем кубиками.
3. Сметану смешиваем с горчицей и чесноком.
4. В миске смешиваем: морковь по корейски, копчёную куриную грудку, огурец, яйца, заправляем подготовленной заправкой и перемешиваем, соль добавляем по вкусу. (Заправку можно заменить майонезом)
Салат готов. Всем приятного аппетита.
Комментарии и отзывы
5 марта kolesnikov 1983 # (автор рецепта)
4 марта Юлёк-09 #
4 марта Алиева2012 #
4 марта ingrida abraityte #
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