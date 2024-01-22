Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Десерты Фруктовые десерты
  • 22 января 2024, 14:19
  • 3342

Салат "Лакомка" с йогуртовым кремом

Рецепт: Салат Лакомка с йогуртовым кремом

Нежный, сладкий, фруктовый салат с кремом из йогурта и кураги.

Категория: Десерты Фруктовые десерты

Ингредиенты для «Салат "Лакомка" с йогуртовым кремом»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1245.9 ккал 		белки
34.3 г 		жиры
30.6 г 		углеводы
211.3 г
100 г блюда
ккал
84.8 ккал		 белки
2.3 г		 жиры
2.1 г		 углеводы
14.4 г

Рецепт «Салат "Лакомка" с йогуртовым кремом»:

  • Морковь натереть на терке.

  • Натереть на тёрке цедру лимона.

  • Курагу хорошо промыть, нарезать.
    Я ещё предварительно замачивала курагу в холодной воде на час.

  • Блендером измельчить йогурт, курагу, сок и цедру лимона.

  • Арахис измельчить.

  • Яблоки и груши нарезать ломтиками.

  • В блюдо выложить слой моркови, сверху полить кремом из йогурта.

  • Далее - слой груш. Снова полить кремом.

  • Далее слой яблок.

  • Яблочный слой полить оставшимся кремом. Сверху посыпать измельчённым арахисом.

  • Сладкий, полезный десерт готов!

  • Готовьте с удовольствием!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : Легкий / На десерт / На закуску На полдник На праздничный стол : 8 Марта / День влюбленных На ужин : На десерт / На закуску Специальное питание : Безглютеновые рецепты / Для беременных и кормящих / Для диеты

Теги: салат детям десерт быстро быстрый полезно полдник сладкое сладости диета диетический

Вкусы: яблочный морковный грушевый фруктовый сладкий арахисовый нежный приятный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Салат "Лакомка" с йогуртовым кремом
Рецепт: Салат Лакомка с йогуртовым кремом

Нежный, сладкий, фруктовый салат с кремом из йогурта и кураги.

Ингредиенты для «Салат "Лакомка" с йогуртовым кремом»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Фотографии «Салат "Лакомка" с йогуртовым кремом» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Великолепный салат! У меня ореховая смесь. Благодарю, Вас, Алина, за чудесный полезный рецепт!
Какая красота получилась! Ярко и сочно
Ореховая смесь даже лучше: чем разнообразнее, тем вкуснее и полезнее
Отличный рецепт, понравился. Только яблоки можно нарезать помельче и тоньше. Взяла себе, благодарю!!!
Спасибо большое!
Надеюсь, на вкус вам тоже придется по душе
Благодарю, Алина, за за прекраснейший рецепт фруктового салатика! Получился празднично вкусное блюдо! Готовила половинный объем с добавлением 30 гр замороженной клюквы вместо лимонного сока, так как лимонов в этот раз не нашлось. На мой вкус, кислинки ягод было достаточно в соусе, хотя в салате она не ощущалась за счет очень сладкой груши, да и яблоко тоже было сладкого сорта Кортланд. Вместо арахиса была арахисовая паста, которую добавила в сам соус. Йогурт был греческий. Соуса получилось очень много. Думаю, что и с меньшим количеством будет вкусно, особенно, если делать на будни
Спасибо огромное за отзыв, пробу рецепта и поддержку! Очень рада, что салат пришёлся по душе
На здоровье! Новое для меня сочетание йогурта с курагой и арахисом - просто объедение
Смесь лимона с йогуртом? И ни капли сахара?
Смело.
Смесь лимона с йогуртом? И ни капли сахара?
Смело.
Курага наверно даст положенную сладость.
Ответ для elenita
Там же курага...
Да и лимон не весь используется, а только сок и цедра.
лимон не весь используется, а только сок и цедра
Cок лимона недостаточно кислый? К нему ещё и йогурт надо добавить, чтобы покислее было?
Жду отчётов приготовивших.
Ответ для linka97
Из лимона можно выдавить разное количество сока в зависимости от используемого метода (кто-то покатывает его по столу перед получением сока; кто-то в микроволновку кладет на несколько секунд; а кто-то пользуется ножом, как я, чтобы побольше собрать сока). Чтобы не было таких вопросов, наверное, в следующий раз стоит взвесить лимонный сок, чтобы было яснее У меня лимона нет, поэтому готовить буду с клюквой, которая хорошо заменяет лимонный сок во многих блюдах, которые я обычно готовлю
Очень аппетитный салат, интересная заправка!
Спасибо!
Заправку можно отдельно вообще есть
Алина, интересный десерт! Думаю, это должно быть вкусно и пикантно
Очень вкусно
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Собираетесь строить дом? Подпишитесь на канал о строительстве

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом V231 "Айова"

Каркасный дом V231 "Айова"
Каркасный дом V521 "Су-Сент-Мари"

Каркасный дом V521 "Су-Сент-Мари"
Каркасный дом одноэтажный V391 "Сент-Луис"

Каркасный дом одноэтажный V391 "Сент-Луис"
Ещё 556 проектов

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Какие проекты группы МедиаФорт (кроме povarenok.ru) вы посещаете?


Уже 474 ответа Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки