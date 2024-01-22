Нежный, сладкий, фруктовый салат с кремом из йогурта и кураги.
- 22 января 2024, 14:19
- 3342
Салат "Лакомка" с йогуртовым кремом
Ингредиенты для «Салат "Лакомка" с йогуртовым кремом»:
- Морковь (372 г) — 2 шт
- Груша (445 г) — 2 шт
- Яблоко (283 г) — 2 шт
- Курага (без косточки) — 100 г
- Лимон (небольшой, весом около 120 г) — 1 шт
- Йогурт (натуральный, густой) — 400 г
- Арахис — 50 г
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1245.9 ккал
|
белки
34.3 г
|
жиры
30.6 г
|
углеводы
211.3 г
|100 г блюда
|ккал
84.8 ккал
|белки
2.3 г
|жиры
2.1 г
|углеводы
14.4 г
Рецепт «Салат "Лакомка" с йогуртовым кремом»:
-
Морковь натереть на терке.
-
Натереть на тёрке цедру лимона.
-
Курагу хорошо промыть, нарезать.
Я ещё предварительно замачивала курагу в холодной воде на час.
-
Блендером измельчить йогурт, курагу, сок и цедру лимона.
-
Арахис измельчить.
-
Яблоки и груши нарезать ломтиками.
-
В блюдо выложить слой моркови, сверху полить кремом из йогурта.
-
Далее - слой груш. Снова полить кремом.
-
Далее слой яблок.
-
Яблочный слой полить оставшимся кремом. Сверху посыпать измельчённым арахисом.
-
Сладкий, полезный десерт готов!
-
Готовьте с удовольствием!
Комментарии и отзывы
вчера в 18:50 Ал-нка 39 #
вчера в 20:00 linka97 # (автор рецепта)
Ореховая смесь даже лучше: чем разнообразнее, тем вкуснее и полезнее
25 января dlatehktopishet #
26 января linka97 # (автор рецепта)
Надеюсь, на вкус вам тоже придется по душе
25 января Olga_Alexandrovna_B #
25 января linka97 # (автор рецепта)
25 января Olga_Alexandrovna_B #
23 января elenita # (модератор)
Смело.
23 января lana lutseva 69 #
23 января linka97 # (автор рецепта)
Да и лимон не весь используется, а только сок и цедра.
23 января elenita # (модератор)
Жду отчётов приготовивших.
24 января Olga_Alexandrovna_B #
22 января СкарлеттО #
23 января linka97 # (автор рецепта)
Заправку можно отдельно вообще есть
22 января ИРепка #
23 января linka97 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: