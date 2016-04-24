Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Украшения для блюд Другие украшения
  • 24 апреля 2016, 14:58
  • 13269

Пасхальные яйца с рисовым рисунком

Рецепт: Пасхальные яйца с рисовым рисунком

Скоро светлый праздник - Пасха. Хочу предложить один из вариантов создания рисунка на яйце в виде "рисинок".

Категория: Украшения для блюд Другие украшения

Ингредиенты для «Пасхальные яйца с рисовым рисунком»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
442 ккал 		белки
33.5 г 		жиры
24.8 г 		углеводы
18.3 г
100 г блюда
ккал
163.7 ккал		 белки
12.4 г		 жиры
9.2 г		 углеводы
6.8 г


Рецепт «Пасхальные яйца с рисовым рисунком»:

Вот, что нам понадобится. Кроме основных ингредиентов нам ещё понадобятся лоскутки капроновых колготок и нитки.
Я всегда использую натуральные красители (луковая шелуха, сок краснокочанной капусты, куркума и т. д.).
В основном, конечно, луковую шелуху. Для этого наполнить кастрюлю наполовину холодной водой и добавить луковую шелуху (чем больше шелухи, тем лучше цвет. Но учтите, что она должна плавать в воде). Проварить шелуху 10 минут и дать отвару настояться и остыть до комнатной температуры.
Чтобы окрасить просто яйца (они должны быть так же, как отвар, комнатной температуры), опустить их в отвар и варить 12 минут. Шумовкой вынуть яйца, остудить в холодной воде. Когда яйца остынут, протереть их салфеткой, смоченной в растительном масле. Ну, а теперь про рисовый окрас...

Смазать скорлупу сырого яйца белком...

И обвалять в рисе

Сразу затянуть в лоскут от капроновых колготок и дать высохнуть.

Сварить яйца в красящем отваре.
Снять капрон.
Сполоснуть яйца в холодной воде.

Надеюсь, что кому-нибудь пригодится)))

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На праздничный стол : Пасха

Теги: закуска украшение праздник

Вкусы: яичный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Пасхальные яйца с рисовым рисунком
Рецепт: Пасхальные яйца с рисовым рисунком

Скоро светлый праздник - Пасха. Хочу предложить один из вариантов создания рисунка на яйце в виде "рисинок".

Ингредиенты для «Пасхальные яйца с рисовым рисунком»:

Другие варианты рецепта

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Фотографии «Пасхальные яйца с рисовым рисунком» от приготовивших (7)

Показать все фото

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Очень интересный способ, СПАСИБО!!!!!
Очень красивые яйца получились. Спасибо.
Очень рада, что такой способ пригодилчя.
И я крашу так яйца, но не знала, что нужно смазать белком. На фото они в крапинку. Спасибо за совет!
Зоя, спасибо за прекрасный способ окраски яиц!!! У меня рис очень быстро разварился, рисунок получился не очень четкий. Очень понравилось красить яйца этим способом.
рада, что понравился
Ответ для Лилек3011
Как красиво, Лилечка!
Светочка, ты меня захвалила Очень тебе благодарна
Ответ для Лилек3011
Лилечка ,чудесные яички
Светик, спасибо!!!
Ответ для Лилек3011
Лилечка,интересные,как будто мраморные получились яйца,красиво!
Наташенька, спасибо!!! У меня на тарелочке два вида яиц - с рисовым рисунком и мраморные
Я в этом году не заморачивалась-просто покрасила по-быстрому цветными красителями и все!Некогда,работа отнимает много времени.А так бы хотелось повозиться и сделать необычные и красивые...
А у меня наоборот, перерыв в работе - отправили за свой счёт
а пасха-то не за горами
совершенно верно
Рис закончился, делала с перловкой. СПАСИБО ОГРОМНОЕ за рецепт!!!
ой как симпатично получилось. спасибо за доверие
Спасибо!
Красиво получилось ) жаль , что только одно сделала , на пробу . в следующем году исправлюсь )
очень рада, что понравилось
Спасибо за этот рецепт! Веселенькие получились яйца! Делала с горохом. Яйца не смазывала белком. Сразу в чулочек насыпала горох, завязывала узелок и равномерно его распределяла.
очень рада, что так пригодился рецептик
Спасибо за идею! Использовала зеленую чечевицу, ничем не клеила, получилось замечательно! С праздником светлой Пасхи!
очень рада, что идея пригодилась
Спасибо большое! Всё получилось сразу, и без сложностей!
спасибо большое, что доверились моему способу окрашивания яиц
Очень-очень даже пригодился Ваш замечательный совет!!! Получилось по новому украсить пасхальные яйца! Спасибо, очень вовремя! Светлой Пасхи Вам!!
А я просто водой яйцо смачивала, рис хорошо клеится. Или сразу насыплю в чулок ложку риса, положу яйцо, завяжу и распределяю рис вокруг яйца - тогда вообще ни одного пустого места не остаётся. А ещё с горохом хорошо - крапинки крупнее, да и горох так быстро не разварится.
А заяц- бесподобный- сразу поднимает настроение! Спасибо!
Очень симпатичные яйца! А если добавите в этот "мещочек" еще и сухую луковую шелуху(помятую, как бумага), то получите мраморные яйца. А рис можно заменить на перловку, она меньше раскисает))
да, забыла написать, нужно брать длиннозёрный рис нужен, и спасибо за подсказку про перловку
Какая прелесть!
Спасибо за прекрасную идею!
Расскажите, как красить куркумой?
конечно: кладёте 3 ст.л. куркумы на литр воды(куркумы можно и больше, тем насыщенный будет цвет). Кипятите минут 15, добавляете 1 ч.л. соли(это чтобы не лопнуло яйцо)и 1 ч.л. уксуса 9% для устойчивости цвета. кладёте яйца (комнатной температуры) и варите.
нО учтите, что кастрюля тоже окрасится в жёлтый цвет
Спасибо!!!!
Надо же, я в первый раз такой способ окраски вижу, рисом. Спасибо, очень интересно!
можно также прилеплять листик петрушки, например или другой зеленушки, тоже красиво получается,но это более известный способ уже
Да, про листики я знаю, а вот рис просто удивил!
Очень интересный способ покраски яиц,чудненько! Спасибо и с праздником Вас!
спасибо
Цікавий спосіб,спробую. Дякую вам за ідею!
Страницы: 1 2 3
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с террасой V240 "Калифорния"

Каркасный дом с террасой V240 "Калифорния"
Каркасный дом с гаражом V142 "Литчфиелд"

Каркасный дом с гаражом V142 "Литчфиелд"
Каркасный дом с мансардой и террасой V147 "Хамден"

Каркасный дом с мансардой и террасой V147 "Хамден"
Ещё 466 проектов

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Как вы относитесь к прививке от Covid-19?


Уже 3458 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки