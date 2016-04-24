Скоро светлый праздник - Пасха. Хочу предложить один из вариантов создания рисунка на яйце в виде "рисинок".
- 24 апреля 2016, 14:58
- 13269
Пасхальные яйца с рисовым рисунком
Ингредиенты для «Пасхальные яйца с рисовым рисунком»:
- Яйцо куриное — 4 шт
- Рис — 1 горст.
- Белок яичный — 1 шт
- Шелуха луковая — 3 горст.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
442 ккал
|
белки
33.5 г
|
жиры
24.8 г
|
углеводы
18.3 г
|100 г блюда
|ккал
163.7 ккал
|белки
12.4 г
|жиры
9.2 г
|углеводы
6.8 г
Рецепт «Пасхальные яйца с рисовым рисунком»:
Вот, что нам понадобится. Кроме основных ингредиентов нам ещё понадобятся лоскутки капроновых колготок и нитки.
Я всегда использую натуральные красители (луковая шелуха, сок краснокочанной капусты, куркума и т. д.).
В основном, конечно, луковую шелуху. Для этого наполнить кастрюлю наполовину холодной водой и добавить луковую шелуху (чем больше шелухи, тем лучше цвет. Но учтите, что она должна плавать в воде). Проварить шелуху 10 минут и дать отвару настояться и остыть до комнатной температуры.
Чтобы окрасить просто яйца (они должны быть так же, как отвар, комнатной температуры), опустить их в отвар и варить 12 минут. Шумовкой вынуть яйца, остудить в холодной воде. Когда яйца остынут, протереть их салфеткой, смоченной в растительном масле. Ну, а теперь про рисовый окрас...
Комментарии и отзывы
вчера в 12:39 ssnegireva44 #
17 апреля 2020 года Akira Shinrei #
18 апреля 2020 года krolya13 # (автор рецепта)
8 апреля 2018 года migga #
9 апреля 2018 года krolya13 # (автор рецепта)
7 апреля 2018 года Лилек3011 #
7 апреля 2018 года krolya13 # (автор рецепта)
8 апреля 2018 года Светланка g980 #
8 апреля 2018 года Лилек3011 #
8 апреля 2018 года svetik5552 #
8 апреля 2018 года Лилек3011 #
9 апреля 2018 года Tata0330 #
9 апреля 2018 года Лилек3011 #
10 апреля 2018 года Tata0330 #
10 апреля 2018 года Лилек3011 #
15 февраля 2018 года ms olya1226 #
15 февраля 2018 года krolya13 # (автор рецепта)
14 апреля 2017 года Наталия Горохова #
16 апреля 2017 года krolya13 # (автор рецепта)
16 апреля 2017 года Наталия Горохова #
9 мая 2016 года БЕЛКА 103 #
10 мая 2016 года krolya13 # (автор рецепта)
4 мая 2016 года Светлана Владимировн #
4 мая 2016 года krolya13 # (автор рецепта)
1 мая 2016 года NastyuShik #
1 мая 2016 года krolya13 # (автор рецепта)
30 апреля 2016 года Кукл-шка #
1 мая 2016 года krolya13 # (автор рецепта)
30 апреля 2016 года Кукл-шка #
29 апреля 2016 года rusijasrbija #
29 апреля 2016 года krolya13 # (автор рецепта)
29 апреля 2016 года barsikg-2015 #
29 апреля 2016 года krolya13 # (автор рецепта)
28 апреля 2016 года G1607 #
29 апреля 2016 года krolya13 # (автор рецепта)
28 апреля 2016 года inulia68 #
28 апреля 2016 года krolya13 # (автор рецепта)
28 апреля 2016 года inulia68 #
Спасибо за прекрасную идею!
28 апреля 2016 года krolya13 # (автор рецепта)
28 апреля 2016 года shevchenko katrin01 #
28 апреля 2016 года krolya13 # (автор рецепта)
нО учтите, что кастрюля тоже окрасится в жёлтый цвет
28 апреля 2016 года shevchenko katrin01 #
28 апреля 2016 года krolya13 # (автор рецепта)
28 апреля 2016 года Марина Indus #
28 апреля 2016 года krolya13 # (автор рецепта)
28 апреля 2016 года Марина Indus #
28 апреля 2016 года venera ivanova 48 #
28 апреля 2016 года krolya13 # (автор рецепта)
28 апреля 2016 года diamondsss #
28 апреля 2016 года krolya13 # (автор рецепта)
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