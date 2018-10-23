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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Салаты из морепродуктов
  • 23 октября 2018, 8:36
  • 2048

Салат с креветками и овощами

Рецепт: Салат с креветками и овощами

Очень люблю этот салат - вкусный, лёгкий, нарядный. Отлично подходит для любого праздничного стола - от романтического ужина до Нового года. А ещё - это мой 450-й рецепт на сайте, оказывается!

Категория: Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Салаты из морепродуктов

Ингредиенты для «Салат с креветками и овощами»:

Салат

Заправка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
731.6 ккал 		белки
56.8 г 		жиры
37.2 г 		углеводы
47.4 г
100 г блюда
ккал
69 ккал		 белки
5.4 г		 жиры
3.5 г		 углеводы
4.5 г


Рецепт «Салат с креветками и овощами»:

Перец, лук и сельдерей нарезать на небольшие кубики,
помидоры черри разрезать на половинки.

Креветки очистить и либо нарезать, либо использовать целиком, добавив их к овощам (несколько креветок с хвостиками оставить для украшения).
Креветки можно купить готовые, а можно замариновать самостоятельно, смешав их с чесноком, рубленой зеленью, лимонным соком и растительным маслом.

Перемешать ингредиенты для заправки, влить её в салат, перемешать.

Разложить салат по порционным тарелкам или бокалам/креманкам и украсить целыми креветками.

Приятного аппетита!



Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6813
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску Специальное питание : Постное питание

Теги: салат обед праздник закуска ужин

Вкусы: приятный овощной креветочный

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Салат с креветками и овощами
Описание: Очень люблю этот салат - вкусный, лёгкий, нарядный. Отлично подходит для любого праздничного стола - от романтического ужина до Нового года. А ещё - это мой 450-й рецепт на сайте, оказывается!


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Фотографии «Салат с креветками и овощами» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Леночка, благодарю за такой свежий, легкий, гармоничный салат!
На доброе здоровье, Анечка!
Ответ для AnnaSi
Анечка, прекрасный яркий результат, тарелочка так и манит!
Леночка! Превосходный салат! Прими мои поздравления с юбилейным рецептом!
Благодарю, Людочка!
Сочный, свежий, яркий, красивый салат. Быстрый и простой в приготовлении, при этом такой эффектный. Мы в принципе любим салаты с креветками, стараюсь пробовать разные варианты. Этот салат нам очень пришелся по вкусу. Спасибо большое, Лена. Рецепт замечательный. Буду повторять! Поздравляю с юбилейным рецептом. Внушительная цифра...
Машенька! Прекрасное исполнение рецепта! Фото - непередаваемой красоты!
Спасибо большое за внимание и высокую оценку, Людочка.
Ответ для Mary Stone
Маша, как мне приятно! Очень люблю твои фоторафии, одно удовольствие на них смотреть! А уж когда они украшают мои рецепты - тем более!
Готовь на доброе здоровье!
Великолепный салатик, Леночка! Очень аппетитный! Как красиво!
Спасибо на добром слове, моя хорошая!
Представляю, как это вкусно Спасибо за рецепт
Всегда пожалуйста!
Чудесный легкий салатик!!
Благодарю!
С двойным юбилеем 450 и 10 это стоит отметить. А креветки сколько мариновать?
Спасибо!
С полчасика бы неплохо подержать (минимум). Но можно и просто обжарить с чесноком и зеленью, это займет пару минут всего. Остудить и использовать для салата, так тоже вкусно.
Леночка, изысканный какой салат! Поздравляю тебя с 450-м рецептом!
Спасибо на добром слове, Ириша!
Лена, классный салатик! Забираю с благодарностью! И поздравляю с 450-м рецептом!!! я себе даже представить не могу сколько работы проделано!
Спасибо большое, Катюша!
Я ж тут десять лет уже))
Очень приятный салатик!
Спасибо, солнце!
С юбилейным рецептом!
Мерси! Глядишь, в следующем году перешагну пятисоточку
На фоне некоторых товарищей я меркну, люди за 3-4 года умудряются выложить больше рецептов, чем я за 10 лет)))
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