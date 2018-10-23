Очень люблю этот салат - вкусный, лёгкий, нарядный. Отлично подходит для любого праздничного стола - от романтического ужина до Нового года. А ещё - это мой 450-й рецепт на сайте, оказывается!
- 23 октября 2018, 8:36
- 2048
Салат с креветками и овощами
Ингредиенты для «Салат с креветками и овощами»:
Салат
- Креветки (в чесночном или имбирном маринаде) — 250 г
- Помидоры черри — 100 г
- Перец болгарский (а лучше по половинке красного и жёлтого) — 1 шт
- Лук красный (маленький, сладкий) — 1 шт
- Сельдерей черешковый — 1 шт
Заправка
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Сок лимонный — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец черный — 1 щепот.
- Сахар — 1 щепот.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
731.6 ккал
|
белки
56.8 г
|
жиры
37.2 г
|
углеводы
47.4 г
|100 г блюда
|ккал
69 ккал
|белки
5.4 г
|жиры
3.5 г
|углеводы
4.5 г
Рецепт «Салат с креветками и овощами»:
Креветки очистить и либо нарезать, либо использовать целиком, добавив их к овощам (несколько креветок с хвостиками оставить для украшения).
Креветки можно купить готовые, а можно замариновать самостоятельно, смешав их с чесноком, рубленой зеленью, лимонным соком и растительным маслом.
Приятного аппетита!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6813
Комментарии и отзывы
1 февраля 2019 года AnnaSi #
1 февраля 2019 года Silverina1 # (автор рецепта)
1 февраля 2019 года Valushka2003 #
28 октября 2018 года beautiful woman #
28 октября 2018 года Silverina1 # (автор рецепта)
28 октября 2018 года Mary Stone #
28 октября 2018 года beautiful woman #
28 октября 2018 года Mary Stone #
28 октября 2018 года Silverina1 # (автор рецепта)
Готовь на доброе здоровье!
24 октября 2018 года Сурик #
25 октября 2018 года Silverina1 # (автор рецепта)
24 октября 2018 года mike_sv #
25 октября 2018 года Silverina1 # (автор рецепта)
23 октября 2018 года Анастасия АГ #
24 октября 2018 года Silverina1 # (автор рецепта)
23 октября 2018 года natasha sw #
23 октября 2018 года Silverina1 # (автор рецепта)
С полчасика бы неплохо подержать (минимум). Но можно и просто обжарить с чесноком и зеленью, это займет пару минут всего. Остудить и использовать для салата, так тоже вкусно.
23 октября 2018 года Ирушенька #
23 октября 2018 года Silverina1 # (автор рецепта)
23 октября 2018 года MineyKa #
23 октября 2018 года Silverina1 # (автор рецепта)
Я ж тут десять лет уже))
23 октября 2018 года тататима #
23 октября 2018 года Silverina1 # (автор рецепта)
23 октября 2018 года тататима #
23 октября 2018 года Silverina1 # (автор рецепта)
На фоне некоторых товарищей я меркну, люди за 3-4 года умудряются выложить больше рецептов, чем я за 10 лет)))
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