Вариация вальдорфского салата! Вкусный, простой и легкий салат. Сладость ананаса отлично оттеняет курицу, а яблоко с сельдерем придают свежесть и сочность!
- 19 декабря 2019, 23:32
- 2528
Салат "Вальдорф" с курицей
Ингредиенты для «Салат "Вальдорф" с курицей»:
- Бедро куриное (отварное) — 150 г
- Яблоко (среднее) — 1 шт
- Сельдерей черешковый (2) — 3 шт
- Ананас (консервированный) — 150 г
- Орехи грецкие — 80 г
- Майонез — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Сок лимонный — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 3
Рецепт «Салат "Вальдорф" с курицей»:
Яблоко и сельдерей нарезать кубиками и полить лимонным соком, что бы яблоко не потемнело.
Яблоко лучше брать сорта гренни смит.
Куриное мясо отварить и нарезать.
Ананасы также нарезать мелким кубиком.
Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить майонезом. Перемешать.
Перед подачей охладить в холодильнике минут 30.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
В ПРИГОТОВЛЕНИИ САЛАТА, МНЕ ПОМОГ КУХОННЫЙ КОМБАЙН GALAXY GL2300
Комментарии и отзывы
7 часов назад Tortilla56 #
вчера в 21:49 Livadia360 #
вчера в 14:52 Домовенок Кузя #
вчера в 19:37 Надежда # (автор рецепта)
Почему только грецкий орех?
Из чего, по Вашему, должен состоять салат "Вальдорф"? Напиши, пожалуйста, Ваш вариант данного салата.
Если Вы поинтересуйтесь историей данного салата, то узнаете, что в начальный рецепт салата орехи не входили...
22 декабря Kuss #
22 декабря Надежда # (автор рецепта)
Да, я бы его тоже отнесла к дамским салатам...хотя у моего мужа любимый салат с курицей, ананасами и сыром!
22 декабря Kuss #
22 декабря Надежда # (автор рецепта)
позавчера Kuss #
позавчера Надежда # (автор рецепта)
21 декабря kolesnikov 1983 #
22 декабря Надежда # (автор рецепта)
Нежный, сочный и вкусный
20 декабря Леночка 53 #
20 декабря Надежда # (автор рецепта)
Конечно, исправляйся
20 декабря Sea-green #
20 декабря Надежда # (автор рецепта)
Если не любите сочетание ананаса и курицы (хотя, это довольно часто встречающаяся в кулинарии пара), то может и да. А так, он очень гармоничный. Если не любите сельдерей, то можно добавить его совсем немного, а вот вовсе отказываться от него в данном салате, я бы не стала...он дает свежесть, легкую горчинку и прекрасно дополняет все ингредиенты!
20 декабря Silverina1 #
20 декабря Надежда # (автор рецепта)
20 декабря lgrant #
20 декабря Надежда # (автор рецепта)
20 декабря nadin0930 #
Давно готовлю такой, но без орехов!
Будет повод вновь приготовить, но уже с орехами, спасибо за идею, Надежда!
20 декабря Надежда # (автор рецепта)
20 декабря мисс #
20 декабря Надежда # (автор рецепта)
20 декабря Ирушенька #
20 декабря Надежда # (автор рецепта)
19 декабря ИРепка #
20 декабря Надежда # (автор рецепта)
Салатик очень вкусный, готовлю его уже много лет
19 декабря Демурия #
20 декабря Надежда # (автор рецепта)
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