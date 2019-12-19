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  • 19 декабря 2019, 23:32
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Салат "Вальдорф" с курицей

Рецепт: Салат Вальдорф с курицей

Вариация вальдорфского салата! Вкусный, простой и легкий салат. Сладость ананаса отлично оттеняет курицу, а яблоко с сельдерем придают свежесть и сочность!

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат "Вальдорф" с курицей»:

Время приготовления:

Количество порций: 3


Рецепт «Салат "Вальдорф" с курицей»:

Яблоко и сельдерей нарезать кубиками и полить лимонным соком, что бы яблоко не потемнело.
Яблоко лучше брать сорта гренни смит.

Грецкие орехи измельчить.

Куриное мясо отварить и нарезать.
Ананасы также нарезать мелким кубиком.

Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить и заправить майонезом. Перемешать.
Перед подачей охладить в холодильнике минут 30.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

В ПРИГОТОВЛЕНИИ САЛАТА, МНЕ ПОМОГ КУХОННЫЙ КОМБАЙН GALAXY GL2300

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Новогодний марафон с GALAXY На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: салат закуска праздник

Вкусы: сладкий куриный ореховый

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Салат Вальдорф с курицей
Описание: Вариация вальдорфского салата! Вкусный, простой и легкий салат. Сладость ананаса отлично оттеняет курицу, а яблоко с сельдерем придают свежесть и сочность!


Комментарии и отзывы

Салат вкусный и красивый, но не Вальдорф. Ведь там специальная заправка, а не майонез
Оригинальный вариант салата waldorf включал только яблоки, сельдерей и майонез. Грецкие орехи добавили позже. Современный waldorf включает яблоки, сельдерей, виноград, грецкие орехи. В ресторане можно заказать с добавлением курицы. Подают часто на листьях салата.В предложенном рецепте автор заменил виноград на ананас. Я обязательно попробую, чтобы узнать как ананас влияет на вкус классического. Может это еще вкуснее
Очень вкусный салат, и фото красивое, но зачем Вы его назвали Вальдорф? От Вальдорфа в нем только грецкий орех.
Спасибо большое
Почему только грецкий орех?
Из чего, по Вашему, должен состоять салат "Вальдорф"? Напиши, пожалуйста, Ваш вариант данного салата.
Если Вы поинтересуйтесь историей данного салата, то узнаете, что в начальный рецепт салата орехи не входили...
От Вальдорфа далековато , но сам по себе очень вкусный скорее дамский салат!
Наталия, ну у нас и Оливье не Оливье
Да, я бы его тоже отнесла к дамским салатам...хотя у моего мужа любимый салат с курицей, ананасами и сыром!
Молодец какой! А моему бы только мясо, рыбу и пирожки!
И мясо и пирожки очень любит...а вот рыбу не очень( может только изредка и то, только красную, а, и еще селедку под шубой
А у нас появился африканский сом, из него шикарное заливное! Ну и все остальное аж усы как кота шевелятся!
У нас с мужем к заливному особое отношение...не любим мы его, но в том году так захотелось, аж вой! Приготовила, все сразу с ним съели и теперь я его люблю, но готовлю раз в год, что бы не приелся
Замечательное сочетание ингредиентов, салатик получается нежным
Спасибо большое
Нежный, сочный и вкусный
Надежда, фото очень аппетитные, я ни разу не делала такого салата, надо исправиться!
Елена, огромное спасибо
Конечно, исправляйся
Красивые фото, но салат скорее на любителя
Благодарю!
Если не любите сочетание ананаса и курицы (хотя, это довольно часто встречающаяся в кулинарии пара), то может и да. А так, он очень гармоничный. Если не любите сельдерей, то можно добавить его совсем немного, а вот вовсе отказываться от него в данном салате, я бы не стала...он дает свежесть, легкую горчинку и прекрасно дополняет все ингредиенты!
Красота) Люблю этот салат.
Елена, спасибо большое
Обожаю Вальдорф, даже без курицы)))
Нас много любителей такого салата и это очень радует
ОООООООчень вкусный салат!
Давно готовлю такой, но без орехов!
Будет повод вновь приготовить, но уже с орехами, спасибо за идею, Надежда!
Надежда, большое спасибо! Идея с орехами не моя
интересный салатик
Светлана, большое спасибо
Наденька, изысканный какой салат! Шикарные фотографии!
Ирочка, благодарю тебя
Надежда , интересный салатик. Взяла в КК. Спасибо!
Ирина, спасибо!
Салатик очень вкусный, готовлю его уже много лет
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