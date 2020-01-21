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  • 21 января 2020, 20:10
  • 33802

Секретная начинка

Рецепт: Секретная начинка

Есть рецепты которыми жалко делиться. Правда! Ведь должна у каждой хозяйки быть своя неповторимая фишка. Это тот рецепт, который я долгое время не хотела выкладывать. Но ведь новый год настал, а новый год это время подарков. Подарок моему любимому Поварёнку и всем умелым Поварятам.

Категория: Десерты Фруктовые десерты

Ингредиенты для «Секретная начинка»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1034.64 ккал		 белки
3.674 г		 жиры
0.8 г		 углеводы
258.8 г
100 г блюда
ккал
115.99 ккал		 белки
0.41 г		 жиры
0.09 г		 углеводы
29.01 г

Рецепт «Секретная начинка»:

Для этой начинки подойдёт любая основа. Это может быть дрожжевое, песочное или бисквитное готовое изделие. Я использовала, для примера, молотые пряники.

Теперь займёмся начинкой. Снять цедру с одного апельсина. Убрать мездру с апельсинов и вырезать серединку.

Измельчим в кухонном комбайне GALAXY.

Теперь отольём 1/3 стакана воды в! маленькую! кастрюльку и доводим до кипения.

В оставшейся части воды размешать крахмал.
Теперь счёт пойдёт на секунды. Действуем ооочень быстро.

1. Как закипела вода, одной рукой вливаем тонкой струйкой воду с крахмалом, а второй ооочень быстро мешаем венчиком, чтоб не образовалось комков.

2. Выключаем газ и быстро всыпаем сахар и активно мешаем до растворения сахара. Этим шагом мы избавляемся от консистенции клейстера.

3. Вливаем молотые апельсины или ягоды. Можно использовать замороженные ягоды без предварительного размораживания.

Быстро перемешиваем и выкладываем на пирог или используем как начинку для торта.
Если вы всё сделали правильно, то начинка держит форму и не растекается.






Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин Конкурсные рецепты : Новогодний марафон с GALAXY На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Неожиданные гости Специальное питание

Теги: десерт полдник завтрак праздник пирог

Вкусы: цитрусовый свежий кисло-сладкий

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Секретная начинка
Описание: Есть рецепты которыми жалко делиться. Правда! Ведь должна у каждой хозяйки быть своя неповторимая фишка. Это тот рецепт, который я долгое время не хотела выкладывать. Но ведь новый год настал, а новый год это время подарков. Подарок моему любимому Поварёнку и всем умелым Поварятам.


Комментарии и отзывы

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Здравствуйте. Не поняла насчёт замороженных ягод, их надо тоже измельчать?
Думаю, автор имел ввиду альтернативу: либо цитрус (как у него), либо ягоды...
Спасибо автору, начинка простая, вкусная, быстрая в приготовлении, что особенно важно для кулинаров-не профессионалов и начнающих что то готовить.
Но особенно нравится читать все споры, критику и перепалку.
До чего же мастера, лучшие умельцы. Чувствуется с магистратурой. Удачи Вам особенно в приготовлении блюд для своих близких и друзей.
Классная начинка
Катушка,благодарю! Идея очень понравилась!Век живи, век учись,как говорится.
Интересно! Спасибо!
Спасибо! Такой крем подойдет для поста.
Скажите, такой крем-кисель впитывается в коржи? Любое ли тесто ведёт себя одинаково с ним ? Я имею в виду впитывание.
На всякий случай, если кто может купить у себя: есть разного рода крахмал. В корейских магазинах (или на сайтах) продаётся крахмал из корня лотуса. А ещё из корня arrow ( название русское не вспомню). Так вот, если увидите, смело покупайте и используйте! Помимо отсутствия привкуса, только польза : для здоровья оба корня известны лечебными свойствами. Осложнений при употреблении нет.
Беру 1:1 к картофельному крахмалу или больше. И ещё вопрос к написавшему про привкус от крахмала: пробовали использовать кукурузный?
Я думаю, что эту начинку можно использовать и как десерт. Как думаете? Спасибо, что поделились.
Люблю простые рецепты, спасибо, попробую.
На склочников забейте, счастливые люди не пишут другим гадости, а просто проходят мимо.
действительно секретая,густой кисель, ну если кому нравится, вперед
а самое смешное, что умничают те, кто сам ни одного рецепта не выложил, вот уж действительно великие кулинары... спасибо за рецепт)))
На Поваренке все как всегда очень "дружелюбные".
Я такой секрет не знала, обязательно попробую приготовить.
На пряники не пожадничали, а на нормальный загуститель денег жалко. Вкус крахмала картофельного сильно "выпячивает" и не всем нравится. Хотелось бы что-то повкусней с пряничным коржом. Но, наверно, и так сойдёт. Так говорят в известном мультике.
Сами ни одного рецепта не выложили, а уже всех критикуете. Конечно, критиковать проще чем что-либо делать. От Вас сплошной негатив.
Вы хотите, чтобы вам песни пели за ваши сухарики.... Подтягивайте родню... пусть они поют вам диферамбы. Кулинария -дело такое, не всем нравится ваш рецепт. И, ещё, это моё мнение - только моё. Что касается моих рецептов, то я не такой мастер и для меня приятно готовить, но осмысленно и не выдавать "чужое" за своё.
А выдать своё слабо, ведь критиковать всегда легче
Ответ для Fagor
Скажите, ну что за привычка в ответ на критику сразу раскритиковать за то, что критик ни одного рецепта не выложил? Где связь и логика? Если я не делюсь рецептами, значит я - ни разу не кулинар и критиковать не имею права? Ну что за бред? Детство какое-то, честное слово. Я тоже ожидала чего-то интересного, а здесь по сути разрекламированный кисель, где крахмал вмешивают а кипящую воду.
Ну как бы да, по сути кисель. Но дело ведь не в этом. Не каждая ведь хозяйка такое использует, не все пробовали. Может кому-то по вкусу придется. Человек поделился. Кому-то подойдет, кому-то нет. Дело вкуса. Но некоторые так критикуют, прям противно читать если честно. такое чувство, что не за рецептами пришли, а просто строчить эти гадости. То же в своем роде дет. сад. А ведь сидят тут взрослые люди.
Ну я не настолько стара как мир, всего полтинник, для меня новый рецепт. Думаю пригодится не только для тортоа-пирогов, а можно будет и на реченьку намазать. Спасибо Вам за подарочек. Забрала в КК.
Как понять на реченьку намазать? Что за реченька?
Редактор, печеньку конечно же.
О, спасибо! Могла бы и сама догадаться, да вот как-то не дошло до меня?
Уморила... Ещё и жалко😂
согласна, прочитала и сижу смеюсь, вот ведь секрет великого кулинара)) густой кисель из апельсина...
рецепт стар как мир.
рецепт стар как мир.
Вы знаете,для кого как .,,.
Спасибо,Катуша!
Ответ для gesha978
эт точно, а пафоса то сколько в описании, как будто секретами делится великий мастер
А нельзя сразу все смешать в холодном виде, а потом нагревать, постоянно помешивая, до загустения?
Она у вас растечётся как кисель. Нагревать повторно НЕЛЬЗЯ! В этом и секрет.
А какая тогда получается консистенция? Я подумала, что типа киселя и получится.
Видели дети в лизуна сейчас играют. Вот такая
Поняла, спасибо
Уже сообразила.. "используем как начинку для торта"... я тормоз))) Спасибо, Катенька, еще раз!
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