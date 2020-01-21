Есть рецепты которыми жалко делиться. Правда! Ведь должна у каждой хозяйки быть своя неповторимая фишка. Это тот рецепт, который я долгое время не хотела выкладывать. Но ведь новый год настал, а новый год это время подарков. Подарок моему любимому Поварёнку и всем умелым Поварятам.
- 21 января 2020, 20:10
- 33802
Секретная начинка
Ингредиенты для «Секретная начинка»:
- Апельсин (вишня, смородина, ассорти и др. 1 стак) — 2 шт
- Вода (220 мл) — 1 стак.
- Сахар (в зависимости от сладости ягод) — 7 ст. л.
- Крахмал картофельный (с горкой) — 2 ст. л.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1034.64 ккал
|белки
3.674 г
|жиры
0.8 г
|углеводы
258.8 г
|100 г блюда
|ккал
115.99 ккал
|белки
0.41 г
|жиры
0.09 г
|углеводы
29.01 г
Рецепт «Секретная начинка»:
Для этой начинки подойдёт любая основа. Это может быть дрожжевое, песочное или бисквитное готовое изделие. Я использовала, для примера, молотые пряники.
Теперь займёмся начинкой. Снять цедру с одного апельсина. Убрать мездру с апельсинов и вырезать серединку.
1. Как закипела вода, одной рукой вливаем тонкой струйкой воду с крахмалом, а второй ооочень быстро мешаем венчиком, чтоб не образовалось комков.
2. Выключаем газ и быстро всыпаем сахар и активно мешаем до растворения сахара. Этим шагом мы избавляемся от консистенции клейстера.
3. Вливаем молотые апельсины или ягоды. Можно использовать замороженные ягоды без предварительного размораживания.
Быстро перемешиваем и выкладываем на пирог или используем как начинку для торта.
Если вы всё сделали правильно, то начинка держит форму и не растекается.
Комментарии и отзывы
4 часа назад mixei 02 #
3 часа назад irisha0302 #
21 час назад Тамара Петрукович #
Но особенно нравится читать все споры, критику и перепалку.
До чего же мастера, лучшие умельцы. Чувствуется с магистратурой. Удачи Вам особенно в приготовлении блюд для своих близких и друзей.
вчера в 23:04 logika #
вчера в 21:42 ubk #
вчера в 19:17 Щербакова Елена #
вчера в 18:54 osaskovecz #
вчера в 17:26 tavolgas #
На всякий случай, если кто может купить у себя: есть разного рода крахмал. В корейских магазинах (или на сайтах) продаётся крахмал из корня лотуса. А ещё из корня arrow ( название русское не вспомню). Так вот, если увидите, смело покупайте и используйте! Помимо отсутствия привкуса, только польза : для здоровья оба корня известны лечебными свойствами. Осложнений при употреблении нет.
Беру 1:1 к картофельному крахмалу или больше. И ещё вопрос к написавшему про привкус от крахмала: пробовали использовать кукурузный?
вчера в 16:57 Юльевна #
вчера в 16:15 leontina-2014 #
На склочников забейте, счастливые люди не пишут другим гадости, а просто проходят мимо.
вчера в 13:35 alenanat #
вчера в 12:28 Андрей Силантьев #
вчера в 12:23 alenazavlab #
вчера в 11:47 Елеста #
Я такой секрет не знала, обязательно попробую приготовить.
вчера в 10:39 331kam20 #
вчера в 13:40 Fagor #
вчера в 14:17 331kam20 #
вчера в 16:50 Fagor #
вчера в 18:41 lyudmilka42985 #
13 часов назад Алмушка #
вчера в 9:23 golub1901 #
вчера в 13:46 Нина Моисеенко #
вчера в 13:54 golub1901 #
вчера в 14:02 Нина Моисеенко #
вчера в 8:57 тимоти1 #
вчера в 10:35 marisaaurelle #
23 января gesha978 #
вчера в 2:09 rtquim #
Спасибо,Катуша!
вчера в 10:36 marisaaurelle #
22 января Wera13 #
22 января kapitonchick #
22 января Катуша # (автор рецепта)
22 января kapitonchick #
23 января Катуша # (автор рецепта)
23 января kapitonchick #
22 января filatovaolja #
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