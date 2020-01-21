Секретная начинка

Есть рецепты которыми жалко делиться. Правда! Ведь должна у каждой хозяйки быть своя неповторимая фишка. Это тот рецепт, который я долгое время не хотела выкладывать. Но ведь новый год настал, а новый год это время подарков. Подарок моему любимому Поварёнку и всем умелым Поварятам.