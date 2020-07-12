Эти рулетики хороши на вкус – пикантные, с ароматной сырной начинкой, они станут отличным угощением как в будни, так и в праздники.
- 12 июля 2020, 20:14
- 8333
Пикантные баклажанные рулетики
Ингредиенты для «Пикантные баклажанные рулетики»:
Основа
- Баклажан (крупные) — 2 шт
Маринад
- Масло оливковое — 50 мл
- Чеснок — 2 зуб.
- Паприка сладкая — 1/2 ч. л.
- Орегано — 1/2 ч. л.
- Бальзамик (крем-бальзамик) — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
Начинка
- Фета — 200 г
- Орехи грецкие — 1 горст.
- Чеснок — 1 зуб.
- Зелень (у меня кинза) — 1/2 пуч.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1387.8 ккал
|
белки
36.5 г
|
жиры
105 г
|
углеводы
370.6 г
|100 г блюда
|ккал
134.7 ккал
|белки
3.5 г
|жиры
10.2 г
|углеводы
36 г
Рецепт «Пикантные баклажанные рулетики»:
Баклажаны вымыть, обсушить и нарезать вдоль на "языки".
Выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Приготовить маринад, смешав пропущенный через пресс чеснок, паприку, орегано, соль, оливковое масло и крем-бальзамик.
Мелко нарезанные грецкие орехи, нарезанную зелень, раздавленный чеснок и раскрошенный сыр смешать до однородной массы – вручную или при помощи блендера.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 14:37 Valya78 #
вчера в 13:57 maxsima08 #
вчера в 13:19 AneleRu #
вчера в 11:26 selena3152 #
позавчера Демоника #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
Я синенькие готова круглый год есть
позавчера Демоника #
позавчера brechko irina #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
Думаю, это отличная замена, будет вкусно
9 часов назад superlaky #
позавчера Василина0209 #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
Надеюсь, Ваша семья останется довольна
18 июля alenanat #
позавчера brechko irina #
позавчера alenanat #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
16 июля domar69 #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
14 июля domar69 #
14 июля Silverina1 # (автор рецепта)
14 июля dra-kosha #
14 июля Silverina1 # (автор рецепта)
Да, есть у них такая особенность. Можно их замочить в соленой воде, затем отжать и обжарить, тогда они впитывают намного меньше масла, но текстура уже не та, а тут и румяные, и нежирные, мне очень нравится такой способ
13 июля tamara-6 #
13 июля Silverina1 # (автор рецепта)
Буду рада, если понравится)
13 июля Сурик #
13 июля Silverina1 # (автор рецепта)
13 июля мисс #
13 июля Silverina1 # (автор рецепта)
13 июля Ирушенька #
13 июля Silverina1 # (автор рецепта)
12 июля lakshmi-777 #
13 июля Silverina1 # (автор рецепта)
16 июля lakshmi-777 #
12 июля nelliundco #
13 июля Silverina1 # (автор рецепта)
13 июля nelliundco #
12 июля julika1108 #
13 июля Silverina1 # (автор рецепта)
12 июля virgola71 #
13 июля Silverina1 # (автор рецепта)
12 июля Любовь Раменская #
13 июля Silverina1 # (автор рецепта)
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