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  • 12 июля 2020, 20:14
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Пикантные баклажанные рулетики

Рецепт: Пикантные баклажанные рулетики

Эти рулетики хороши на вкус – пикантные, с ароматной сырной начинкой, они станут отличным угощением как в будни, так и в праздники.

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Пикантные баклажанные рулетики»:

Основа

Маринад

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1387.8 ккал 		белки
36.5 г 		жиры
105 г 		углеводы
370.6 г
100 г блюда
ккал
134.7 ккал		 белки
3.5 г		 жиры
10.2 г		 углеводы
36 г

Рецепт «Пикантные баклажанные рулетики»:

Баклажаны вымыть, обсушить и нарезать вдоль на "языки".
Выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Приготовить маринад, смешав пропущенный через пресс чеснок, паприку, орегано, соль, оливковое масло и крем-бальзамик.

При помощи кисточки нанести маринад на ломтики баклажанов.

Запечь их под грилем в течение 5-7 минут, вынуть и остудить.

Мелко нарезанные грецкие орехи, нарезанную зелень, раздавленный чеснок и раскрошенный сыр смешать до однородной массы – вручную или при помощи блендера.

Нафаршировать баклажаны или (намазать по всей длине).

И свернуть рулетики (я сворачиваю запеченной стороной наружу).
Убрать в холодильник на пару часов.

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Перед употреблением охладить" На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / День рождения / Новый год На ужин : На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание

Теги: обед ужин закуска праздник

Вкусы: баклажановый овощной ореховый сырный пикантный

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Пикантные баклажанные рулетики
Описание: Эти рулетики хороши на вкус – пикантные, с ароматной сырной начинкой, они станут отличным угощением как в будни, так и в праздники.


Комментарии и отзывы

Спасибо за восхитительный рецепт рулетиков!!!😘😘😘 Я по привычке добавила ломтики помидоров, но это только приукрасило вкус 👍👍👍
Очень вкусно! Использовала творожный сыр, и в след. раз смажу все таки с двух сторон, т.к. прилипли немного к бумаге.
Спасибо за рецепт!
Очень любимое мной блюдо!
Привет)
Я синенькие готова круглый год есть
аналогично)
Отличная пикантная закуска! У нас фета дорогая, как вы думаете, можно ее заменить на творог с брынзой? Спасибо!
Благодарю!
Думаю, это отличная замена, будет вкусно
Ответ для brechko irina
Мы когда в Сухуми жили, готовили эти рулетики с сулугуни или адыгейским(имеретинским) сыром, так что фета там не единственный вариант сыра.
Благодарю и я за рецепт. Очень любим острые баклажаны, но жарить их не очень люблю, очень уж много масла, этот способ беру на вооружение и к следующему семейному застолью будут Ваши рулетики! Спасибо!
Всегда пожалуйста!
Надеюсь, Ваша семья останется довольна
Часто делаю такие рулетики с разными начинками. На зиму морожу, также режу пластинками, солю и обжариваю(теперь по вашему сделаю в духовке), затем порционно в пакетики и в морозилку. Если убирать в морозилку резанные не обжаренные баклажаны, они выходят не очень вкусные.
Спасибо за идею! Я замораживаю запеченные кружочки на сотэ или пиццу. Теперь попробую как вы еще заготовить. А как вы их складываете? Пластинки бумагой не переслаиваете, чтобы не слиплись?
ни чем не прослаиваю, просто складываю стопочкой, вытаскиваю из морозилки, как полностью растаят, и спокойно друг от друга отлипают
Ответ для alenanat
Да, сырые баклажаны после заморозки невкусные.
Скажите, пожалуйста, переворачивать баклажаны при запекания не нужно? И маринадом с обеих сторон смазываем?
Маринадом смазать с одной стороны, переворачивать не нужно. Если кликнете на предпоследнее пошаговое фото, оно увеличится, там как раз на нижнюю сторону кладется начинка, и видно, что она тоже подрумяненная получается, хотя и не настолько, как верхняя.
Классный рецепт! 👍Ещё один рецепт с баклажанами утаскиваю в копилку😜
Спасибо!
Какая удачная идея запекания вместо обжарки! И быстро, и нежирно. Ведь баклажаны впитывают масло как губка.
Спасибо!
Да, есть у них такая особенность. Можно их замочить в соленой воде, затем отжать и обжарить, тогда они впитывают намного меньше масла, но текстура уже не та, а тут и румяные, и нежирные, мне очень нравится такой способ
Хороший рецепт. Спасибо. Уношу в закладки. Обязательно приготовлю.
Спасибо!
Буду рада, если понравится)
Лена, замечательные баклажаны с вкусной и ароматной начинкой!
Благодарю, Людочка!
нравятся баклажаны с такой начинкой
Вкусно, ага. Помидоры тоже с ней хороши)
Леночка, прелестные, пикантные рулетики!
Спасибо большое, Иришенька!
Леночка, чудесная закусочка!
Благодарю, Анжелика!
Очень нравятся баклажаны с такой начинкой , вкусно
Удачно сочетание, да. Мне она нравится и с помидорами, и с кабачками, да и с запеченным перцем тоже неплохо
Точно
Отличная закуска
Благодарю!
Леночка! До чего же прекрасные, ароматные, остренькие рулетики! А от таких аппетитных фото глаз невозможно отвести!
Спасибо тебе большущее, моя хорошая! Могу лучше сделать, лишь бы время найти на это)) Снимала чуть не в сумерках, прям ударно вчера потрудилась
Это моя слабость!!!!😱👏😄💥👌
Наш человек!
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