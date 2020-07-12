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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/166375/]Пикантные баклажанные рулетики[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/166375/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jul/12/52/2744925_74443-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Закуски -> Закуски из овощей Эти рулетики хороши на вкус – пикантные, с ароматной сырной начинкой, они станут отличным угощением как в будни, так и в праздники. Ингредиенты: Баклажан, Масло оливковое, Чеснок, Паприка сладкая, Орегано, Бальзамик, Соль, Фета, Орехи грецкие, Зелень. Тэги: обед, ужин, закуска, праздник.