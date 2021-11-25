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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из мяса Салаты из свинины
  • 25 ноября 2021, 9:16
  • 5531

Салат "Тигриная лапка"

Рецепт: Салат Тигриная лапка

Всем доброго времени суток! Предлагаю приготовить очень вкусный и простой в приготовлении салат к новогоднему столу) Наступающий год будет под покровительством тигра, поэтому и оформить решила соответствующе. Тигр, всё-таки хищный зверь) поэтому салат делаем мясной! У меня будет свинина, но можно такой салат приготовить и с говядиной, и с курицей. Мясо заранее отвариваем, чтобы сэкономить время на приготовление самого салата)

Категория: Салаты Салаты из мяса Салаты из свинины

Ингредиенты для «Салат "Тигриная лапка"»:

Маринад для лука

Соус

Основное

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1914.8 ккал 		белки
117.1 г 		жиры
142.1 г 		углеводы
40.2 г
100 г блюда
ккал
152 ккал		 белки
9.3 г		 жиры
11.3 г		 углеводы
3.2 г


Рецепт «Салат "Тигриная лапка"»:

1. Мясо заранее отварить в подсоленной воде с добавлением перца горошка и лаврового листа. Остудить.
2. Нарезать кубиками.
3. Лук нарезать полукольцами и замариновать. Для маринада добавить соль, сахар, уксус и воду к луку, перемешать и оставить минут на 20.
4. Для соуса в равных количествах берём майонез и сметану, добавляем измельчённый чеснок, горчицу, перец и перемешиваем.
5. Также натираем твёрдый сыр и отварные яйца ( 1 целое и 2 белка, желтки пойдут на украшение)
6. Маринованные огурцы нарезаем кубиками.
7. Собираем салат слоями: мясо-соус-лук (без лишней влаги) - огурцы - соус- яйца-соус-сыр
8. Для оформления лапы можно взять трафарет или самостоятельно выложить границы лапки из натёртой отварной моркови, а подушечки наметить сначала соусом, и поверх посыпать тёртым желтком. Коготки сделать из кусочков маслины.
9. Салат готов! Вкусный, пропитанный соусом и довольно простой в приготовлении и оформлении!
10. Всем приятного аппетита и вкусных праздников!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На закуску

Теги: праздник закуска салат гости

Вкусы: мясной пикантный

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Салат "Тигриная лапка"
Рецепт: Салат Тигриная лапка

Всем доброго времени суток! Предлагаю приготовить очень вкусный и простой в приготовлении салат к новогоднему столу) Наступающий год будет под покровительством тигра, поэтому и оформить решила соответствующе. Тигр, всё-таки хищный зверь) поэтому салат делаем мясной! У меня будет свинина, но можно такой салат приготовить и с говядиной, и с курицей. Мясо заранее отвариваем, чтобы сэкономить время на приготовление самого салата)

Ингредиенты для «Салат "Тигриная лапка"»:

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Комментарии и отзывы

ничего нового
Замечательный салат.
жалко что всего 1 маслинка, я их так люблю. Может быть можно несколько штук еще разрезать пополам и бочка украсить что ли 🙂🤔 а так салат мне понравился.
Забрала себе в КК. Благодарю за простую, но оригинальную идею оформления.
Анастасия, очень аппетитный салат и чудесное оформление! Спасибо!
Вкусный салат, здоровское оформление
Пример украшения салата на год Тигра.
Отличное оформление, суперская идея для праздничной встречи Нового года Я не очень люблю, когда изображается какая-то зверушка, особенно если она получается миленькой, и тут ножом ХРЯСЬ - тебе что положить, ножку или голову? А тигриная лапка, это даже не лапка, а след Спасибо за идею
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