Всем доброго времени суток! Предлагаю приготовить очень вкусный и простой в приготовлении салат к новогоднему столу) Наступающий год будет под покровительством тигра, поэтому и оформить решила соответствующе. Тигр, всё-таки хищный зверь) поэтому салат делаем мясной! У меня будет свинина, но можно такой салат приготовить и с говядиной, и с курицей. Мясо заранее отвариваем, чтобы сэкономить время на приготовление самого салата)
- 25 ноября 2021, 9:16
- 5531
Салат "Тигриная лапка"
Ингредиенты для «Салат "Тигриная лапка"»:
Маринад для лука
Соус
- Майонез — 2 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Чеснок — 1 зуб.
- Перец черный — по вкусу
- Горчица — 0,5 ч. л.
Основное
- Свинина — 400 г
- Огурец маринованный — 200 г
- Лук красный (средняя) — 1 шт
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сыр твердый — 100 г
- Морковь (маленькая) — 1 шт
- Маслины (маслинка) — 1 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1914.8 ккал
|
белки
117.1 г
|
жиры
142.1 г
|
углеводы
40.2 г
|100 г блюда
|ккал
152 ккал
|белки
9.3 г
|жиры
11.3 г
|углеводы
3.2 г
Рецепт «Салат "Тигриная лапка"»:
2. Нарезать кубиками.
3. Лук нарезать полукольцами и замариновать. Для маринада добавить соль, сахар, уксус и воду к луку, перемешать и оставить минут на 20.
4. Для соуса в равных количествах берём майонез и сметану, добавляем измельчённый чеснок, горчицу, перец и перемешиваем.
5. Также натираем твёрдый сыр и отварные яйца ( 1 целое и 2 белка, желтки пойдут на украшение)
6. Маринованные огурцы нарезаем кубиками.
7. Собираем салат слоями: мясо-соус-лук (без лишней влаги) - огурцы - соус- яйца-соус-сыр
8. Для оформления лапы можно взять трафарет или самостоятельно выложить границы лапки из натёртой отварной моркови, а подушечки наметить сначала соусом, и поверх посыпать тёртым желтком. Коготки сделать из кусочков маслины.
9. Салат готов! Вкусный, пропитанный соусом и довольно простой в приготовлении и оформлении!
10. Всем приятного аппетита и вкусных праздников!
Комментарии и отзывы
вчера в 23:02 ияз #
вчера в 18:54 emmageorge #
вчера в 15:11 elenat0912 #
вчера в 10:06 ela050p #
позавчера Seyola #
25 ноября ИРепка #
25 ноября nadinhike #
25 ноября svetalana-s #
25 ноября sana-2020 #
25 ноября Марина Indus #
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