Таким способом, приготовленные на зиму, яблочные дольки, очень хороши в пирогах, тортах и просто, как десерт.
- 1 сентября 2009, 20:40
- 49551
Яблочные дольки в собственном соку
Ингредиенты для «Яблочные дольки в собственном соку»:
- Яблоко (нарезанные по сочнее) — 4 кг
- Сахар (на 1л. банку) — 6 ст. л.
- Ванилин — 2 пакет.
- Корица — 1 ч. л.
- Кислота лимонная (на 1л. банку) — 1/4 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2467.8 ккал
|
белки
16.4 г
|
жиры
16.4 г
|
углеводы
531.7 г
|Порции
|ккал
493.6 ккал
|белки
3.3 г
|жиры
3.3 г
|углеводы
106.3 г
|100 г блюда
|ккал
59.3 ккал
|белки
0.4 г
|жиры
0.4 г
|углеводы
12.8 г
Рецепт «Яблочные дольки в собственном соку»:
В яблоки положить ванилин и корицу, перемешать. В банки накладывать яблоки, пересыпая сахаром и утрамбовывая, сверху-лимонная кислота и чуть присыпать сахаром (всего 6 ст. л. на 1 л. банку). Вот таким образом.
Литровые банки стерелизовать 45 минут, закатать, перевернуть, укутать.
Яблочки получаются с нежным ароматом ванили и корицы. Таким образом, приготовленные яблоки, очень нравятся детишкам.
Комментарии и отзывы
вчера в 11:53 alenanat #
25 января 2018 года Щербакова Елена #
25 января 2018 года elena777 # (автор рецепта)
4 октября 2016 года Сельская Мишка #
5 октября 2016 года elena777 # (автор рецепта)
12 ноября 2018 года 1Марта #
14 ноября 2018 года Сельская Мишка #
14 ноября 2018 года 1Марта #
26 августа 2016 года Алина Дзагоша #
Сиропа в дольках вышло немного... но я не доливала... прочитала, что вы кому-то писАли: и так стоит хорошо.
Спасибо большое за простой и полезный рецепт. Всем нам вкусных пирожков зимой !
26 августа 2016 года elena777 # (автор рецепта)
26 августа 2016 года Алина Дзагоша #
26 августа 2016 года elena777 # (автор рецепта)
26 августа 2016 года Алина Дзагоша #
26 августа 2016 года elena777 # (автор рецепта)
4 апреля 2017 года Алина Дзагоша #
4 апреля 2017 года elena777 # (автор рецепта)
23 августа 2016 года Сельская Мишка #
24 августа 2016 года elena777 # (автор рецепта)
23 августа 2016 года Сельская Мишка #
24 августа 2016 года elena777 # (автор рецепта)
8 августа 2016 года Таня Рябых #
9 августа 2016 года elena777 # (автор рецепта)
2 сентября 2015 года Дорина Светлана #
1 декабря 2014 года caramel77 #
7 февраля 2014 года raritet #
20 августа 2011 года tanny1234 #
18 августа 2011 года bruk #
17 августа 2011 года ledi701 #
6 октября 2010 года Виктория09 deleted #
14 мая 2010 года ирина66 #
14 мая 2010 года elena777 # (автор рецепта)
29 марта 2010 года Олива1 #
29 марта 2010 года elena777 # (автор рецепта)
19 сентября 2009 года elena777 # (автор рецепта)
15 сентября 2009 года mylik-sv #
15 сентября 2009 года mylik-sv #
14 сентября 2009 года elena777 # (автор рецепта)
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