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Версия для печати Рецепты Заготовки Консервированные плоды
  • 1 сентября 2009, 20:40
  • 49551

Яблочные дольки в собственном соку

Рецепт: Яблочные дольки в собственном соку

Таким способом, приготовленные на зиму, яблочные дольки, очень хороши в пирогах, тортах и просто, как десерт.

Категория: Заготовки Консервированные плоды

Ингредиенты для «Яблочные дольки в собственном соку»:

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2467.8 ккал 		белки
16.4 г 		жиры
16.4 г 		углеводы
531.7 г
Порции
ккал
493.6 ккал		 белки
3.3 г		 жиры
3.3 г		 углеводы
106.3 г
100 г блюда
ккал
59.3 ккал		 белки
0.4 г		 жиры
0.4 г		 углеводы
12.8 г

Рецепт «Яблочные дольки в собственном соку»:

Сочные яблочки порезать небольшими долечками (если есть время, то лучше натереть)

В яблоки положить ванилин и корицу, перемешать. В банки накладывать яблоки, пересыпая сахаром и утрамбовывая, сверху-лимонная кислота и чуть присыпать сахаром (всего 6 ст. л. на 1 л. банку). Вот таким образом.

Литровые банки стерелизовать 45 минут, закатать, перевернуть, укутать.
Яблочки получаются с нежным ароматом ванили и корицы. Таким образом, приготовленные яблоки, очень нравятся детишкам.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: сладкий

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Яблочные дольки в собственном соку
Рецепт: Яблочные дольки в собственном соку

Таким способом, приготовленные на зиму, яблочные дольки, очень хороши в пирогах, тортах и просто, как десерт.

Ингредиенты для «Яблочные дольки в собственном соку»:

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Фотографии «Яблочные дольки в собственном соку» от приготовивших (4)

Комментарии и отзывы

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не заморачиваюсь с банками, все в терку с сахаром провариваю, по пакета и в морозилку. Раньше делала примерно так же.
Одну баночку уже съели, открываем вторую...! Спасибо! Буду готовить еще!
Спасибо за фотоотчёт! А я в том году ещё и тёртых яблок таким способом накрутила...тоже очень вкусно - и в пироги, и пирожки.
Делала вчера, из 4 кг получилось 5 банок по 750г и 2 поллитровых, и одну поллитровую сразу же съели Всего выход, значит, немного больше 5 кг. Я делала из кислющей антоновки, поэтому сахара не жалела, раза в полтора больше, а лимонной кислоты не клала. Вкусно необыкновенно, яблочки сохраняют структуру свежих, но приобретают таакой вкус! Ближе всего это превращение к цукатам, наверное - только цукаты засохшие, а тут кусочки свежих Я стерилизую в микроволновке, поллитровые банки по 10 мин, 750 - по 15, ставлю по 4 за один сеанс, и потом объединяю содержимое банок, чтобы получались полные. Спасибо большое! Сегодня закупили еще 2 упаковки банок
Спасибо!
Ответ для Сельская Мишка
Я никогда не стерилизовала в микроволновке. Скажите, какая у вашей мощность? - ведь это важно
Лариса, у моей микроволновки - 800. Яблоки хранятся отлично!
Спасибо!
Елена, здравствуйте Делала яблочки по Вашему рецепту позавчера: и дольками, и в тёрку (как вы советовали, только на блендере). Из 3,8 кг у меня получилось 4 баночки по 0,5 - дольками, одна литровая тёртая (но вот с ней случилась беда, оторвалось у банки дно), две небольшие (где-то по 250 и 300 гр) тоже в тёрку. Одну маленькую мы попробовали Вкусно ! Теперь буду надеяться, что простоит до зимы. Вот это точно, как волшебство... именно свежие яблочки Зимушкой кушать.
Сиропа в дольках вышло немного... но я не доливала... прочитала, что вы кому-то писАли: и так стоит хорошо.
Спасибо большое за простой и полезный рецепт. Всем нам вкусных пирожков зимой !
Если у банки оторвало дно, то значит на дне не было тряпки? Или поставили в слишком горячую воду. Оторвало при стерелизации? А Вы крышки закатали перед стерелизацией? Их закатывать не надо, а то может банку разорвать.
Нет, когда стерелизую, крышкой просто покрываю, чтобы при булькании вода не попадала. Оторвало уже, когда я вынула банку, закрыла, стала ставить на полотенце - пух... и всё. Но эт я просто чего-то наделала не так погоревала немножко... но продукта много, не беда.
Жалко конечно...может баночка была чуть с лопинкой, а Вы не заметили.
Да, была такая версия. Главное, что вкусно получилось и другие баночки целы
В выпечке яблочки - потрясающие спасибо ещё раз за рецепт.
Спасибо огромное!
Сделала, сама поняла - корица и ваниль - на все яблоки, этого достаточно, вкус - невозможно оторваться. Я стерилизовала в микроволновке полчаса - уварилось вполовину, получилось как пюре, но не варенье, а именно в собственном соку. Вторую партию я стерилизовала в микроволновке 10 мин - яблоки немного просели, но остались кусочками (мягкими), и во вкусе остался привкус свежих яблок - не знаю даже, что мне больше понравилось! Это я делала из полежавших на земле грушовки, мягких. Следующую партию буду делать из недозревшей антоновки, думаю добавить сахара, а кислоту не класть. Спасибо, Елена!
И Вам спасибо! Очень рада, что Вам понравилось!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ваниль и корица даны на все 4 кг?
Да, на все 4 кг.
Здравствуйте у меня яблоки белый налив. Обязательно ли добавлять лимонную кислоту .Боюсь будут слишком кислые
Можно не добавлять, я тоже не всегда добавляю...стоят всю зиму прекрасно в подполе.
Ооочень вкусно! Я натерла на терке и они не осели, а только сок дали (так и осталась полная банка). Спасибо за рецепт.
Очень вкусные яблочки. Только они у меня утушились сильно. Получилось по пол банки пустых. Но результатом осталось довольна. Мы их и так кушаем и как начинку для пирожков используем.
Сделала по вашему рецепту яблоки! Обалденно! Я их уплетала так - очень вкусно. Мои не любят корицу. А вот шарлотка из них получилась просто обалденная, сочная и корица наоборот придает интересный вкус. Так что пирог уже уплетали всей семьей! В след. раз сделаю побольше таких яблок.
Спасибо за рецепт,будем пробовать!!!
Очень люблю яблоки. В любом виде. Спасибо!!!
Отличный вариант утилизации яблок. Бывает, что уже не знаешь куда их деть. А теперь попробуем и ВАш рецептик
Замечательный рецепт !!!
хороший рецепт!!!
У меня все руки не доходили написать комментарий! Спасибо вам огромное за этот рецепт. Яблочки получились просто чудесные, такой необычный аромат! Недавно с сожалением открыла последнюю банку, ничего не испортилось, думаю и дольше бы простояли. Делала больше, но когда поставила кипятить банки, прозевала и при сильном кипении несколько баночек перевернулись и все в воде сварилось как компот, пришлось вылить... В этом сезоне сделаю побольше. В общем спасибо большое, рейепт просто чудо!
Спасибо большое за добрые слова!!! Я так рада, что Вам понравилось!!!! Я всегда так делаю, ещё можно натереть на тёрке, сочнее будет! А у меня ещё баночки 2 осталось!
Специально слазила в погреб, гдето на 3 пальца сиропа не хватает, но стоят сердешные прекрасно!
Еще раз сделаю обязательно! Как раз борюсь с урожаем яблок
Ой, спасибо большое, успокоили! А то я уже занервничала! Еще раз большое вам спасибо за рецепт! На самом деле - классный и несложный
У меня тоже бывает так, но яблоки стоят, как свежие и ничего.Просто в следующий раз, если яблоки не очень сочные, то лучше их натрите на крупной тёрке или добавьте кипячёной воды с полстакана на банку.
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