Очень вкусный салат - нежный и в то же время пикантный. Я сейчас крайне редко делаю слоеные майонезные салаты, но этот точно буду повторять, удачный получился экспромт!
- 24 декабря 2019, 8:59
- 18286
Слоеный салат с черносливом
Ингредиенты для «Слоеный салат с черносливом»:
- Сыр твердый (пармезан, бельфор, советский и т. п.) — 50 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Чернослив — 50 г
- Яблоко (небольшое) — 1 шт
- Майонез — 1 ст. л.
- Орехи грецкие (факультативно, для украшения)
- Гранат (факультативно, для украшения)
Количество порций: 2
Рецепт «Слоеный салат с черносливом»:
Количество ингредиентов указано на 2 порции. Я делала в двух креманках.
Первым слоем выложить в креманки половину сыра, натертого на мелкой терке.
Покрыть его майонезом. На одну креманку у меня ушло примерно 0,5 столовой ложки майонеза (по четверти ложки на слой).
Третий слой - тертое на крупной терке яблоко, которое можно сбрызнуть соком лимона, чтобы предотвратить потемнение.
Яблоко нужно брать сочное и кисло-сладкое или кислое.
Поверх яблока выложить чернослив, нарезанный на небольшие кусочки.
Чернослив предварительно нужно, конечно же, хорошо промыть, обдать кипятком и обсушить.
На слой чернослива выложить желток, натертый на мелкой терке.
Поверх желтка нанести тонкий слой майонеза.
Можно украсить верх салата гранатовыми зернами, зеленью или посыпать кусочками орехов - это на ваше усмотрение.
Комментарии и отзывы
25 декабря мисс #
25 декабря Silverina1 # (автор рецепта)
25 декабря Ирушенька #
25 декабря Silverina1 # (автор рецепта)
Еще праздник не наступил, а я уже нафоткалась со всей это новогодней мишурой на год вперед
24 декабря Алиева2012 #
25 декабря Silverina1 # (автор рецепта)
24 декабря топиарий #
24 декабря Silverina1 # (автор рецепта)
24 декабря Mary Stone #
24 декабря Silverina1 # (автор рецепта)
24 декабря yugai ludmila65 #
24 декабря Silverina1 # (автор рецепта)
24 декабря Kuss #
24 декабря Silverina1 # (автор рецепта)
24 декабря lakshmi-777 #
24 декабря Silverina1 # (автор рецепта)
24 декабря lakshmi-777 #
24 декабря tastys #
24 декабря Silverina1 # (автор рецепта)
24 декабря Людмила НК #
24 декабря Silverina1 # (автор рецепта)
24 декабря Okoolina #
24 декабря Silverina1 # (автор рецепта)
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