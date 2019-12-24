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  • 24 декабря 2019, 8:59
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Слоеный салат с черносливом

Рецепт: Слоеный салат с черносливом

Очень вкусный салат - нежный и в то же время пикантный. Я сейчас крайне редко делаю слоеные майонезные салаты, но этот точно буду повторять, удачный получился экспромт!

Категория: Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из сыра

Ингредиенты для «Слоеный салат с черносливом»:

Количество порций: 2


Рецепт «Слоеный салат с черносливом»:

Количество ингредиентов указано на 2 порции. Я делала в двух креманках.

Первым слоем выложить в креманки половину сыра, натертого на мелкой терке.

Покрыть его майонезом. На одну креманку у меня ушло примерно 0,5 столовой ложки майонеза (по четверти ложки на слой).

Затем выложить слой из тертого на крупной терке белка.

Третий слой - тертое на крупной терке яблоко, которое можно сбрызнуть соком лимона, чтобы предотвратить потемнение.
Яблоко нужно брать сочное и кисло-сладкое или кислое.

Поверх яблока выложить чернослив, нарезанный на небольшие кусочки.
Чернослив предварительно нужно, конечно же, хорошо промыть, обдать кипятком и обсушить.

На слой чернослива выложить желток, натертый на мелкой терке.
Поверх желтка нанести тонкий слой майонеза.

Верхний слой - оставшийся тертый сыр.

Можно украсить верх салата гранатовыми зернами, зеленью или посыпать кусочками орехов - это на ваше усмотрение.

Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний фейерверк" На обед : На закуску На праздничный стол : 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание

Теги: обед ужин праздник

Вкусы: нежный пикантный приятный сырный яичный

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Слоеный салат с черносливом
Описание: Очень вкусный салат - нежный и в то же время пикантный. Я сейчас крайне редко делаю слоеные майонезные салаты, но этот точно буду повторять, удачный получился экспромт!


Комментарии и отзывы

с черносливом и орехами - вкусно!
Ага, классика!
Леночка, изысканный какой салат! Потрясающие фотографии! Браво!
Спасибо за комплименты, ?риша!
Еще праздник не наступил, а я уже нафоткалась со всей это новогодней мишурой на год вперед
Леночка, подача шикарная!!! Сочетание ингредиентов класс!!!
Большое спасибо, Марьямчик!
Леночка очень и очень вкусненький салатик!!! Забираю оч люблю такие салатики От меня плюсик и букетик!!!
Благодарю, Анечка! Буду рада, если рецепт пригодится
Не прохожу мимо, забираю рецепт. Уж очень он мне понравился. Спасибо, Лена!
Всегда рада поделиться, Маша!
Очень красивая подача, с черносливом и орехами - вкусно!
Большое спасибо!
Душевный салатик!
Благодарю!
Леночка, прекрасные салатики! Отличное сочетание ингредиентов!
Спасибо, Анжелочка!
Обязательно попробую!
Буду рада, если понравится!
Леночка, салат прост, но какое чудесное сочетание ингредиентов!
Благодарю, Людочка! Нам было вкусно
С черносливом уважаю салатики!
И я) Они вкусные
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