В интернете просто огромное количество рецептов различных салатов. Но, как скажут заядлые ценители этого блюда: "Салатов много не бывает!" Предлагаю вашему вниманию новый, очень интересный по своему составу и сочетанию продуктов, вкуснейший салат - сочный, хрустящий, воздушный, даже без долгой пропитки! Он обязательно украсит ваш новогодний стол, а может быть станет одним из любимчиков! Да, кстати, по просьбе почитателей моих рецептов, в салате нет яиц и сыра!
- 27 декабря 2019, 22:47
- 11296
Салат "Новогодний переполох"
Ингредиенты для «Салат "Новогодний переполох"»:
- Баклажан (крупный) — 1 шт
- Грудка куриная (филе) — 250 г
- Фасоль (ТМ ЕКО "Фасоль белая натуральная") — 1 бан.
- Морковь (крупная) — 1 шт
- Корнишоны (ТМ ЕКО "Корнишоны маринованные деликатесные") — 6 шт
- Лук репчатый (небольшой) — 1 шт
- Лук зеленый (небольшой) — 1 пуч.
- Майонез — 4 ст. л.
- Масло растительное (для жарки)
- Уксус (бальзамический или сок лимона) — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Рецепт «Салат "Новогодний переполох"»:
Морковь натереть на крупной тёрке, слегка посолить и добавить бальзамический уксус или лимонный сок. Перемешать. Накрыть чашу и убрать в сторону.
Лук очистить, обдать кипятком, затем мелко нарезать и смешать с огурчиками. Лук пропитается маринадом и ароматом корнишонов, пока мы будем подготавливать следующие продукты.
Баклажан порезать кубиками, обжарить в небольшом количестве растительного масла. Слегка посолить. Остудить.
Теперь, собираем салат. На плоское блюдо выложить куриную грудку и промазать майонезом. Так, как курочка более суховата, майонезом надо смазать чуть больше.
Далее - выложить корнишоны, смешанные с луком. Смазать тонкой паутинкой майонеза, выдавливая его через кулинарный мешок.
Затем выложить кольцом маринованную морковь, как на фото.
Слои утрамбовывать не надо, чтобы салат получился более пышным и воздушным. Так сказать, чтобы был некий такой "переполох"!
В сочетании продуктов есть особая гармония и некая завершённость, что сразу понимаешь - всё в этом блюде сбалансировано и ничего лишнего!
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! И, ПУСТЬ ВСЕ ВАШИ МЕЧТЫ СБУДУТСЯ В НОВОМ ГОДУ!
Комментарии и отзывы
31 декабря 2019 года artamonovat58 #
30 декабря 2019 года scherbak7 #
30 декабря 2019 года elena777 # (автор рецепта)
С наступающим!
30 декабря 2019 года alenanat #
30 декабря 2019 года elena777 # (автор рецепта)
30 декабря 2019 года alenanat #
30 декабря 2019 года elena777 # (автор рецепта)
29 декабря 2019 года olga pankova00 #
30 декабря 2019 года elena777 # (автор рецепта)
29 декабря 2019 года loginovagalinag #
29 декабря 2019 года elena777 # (автор рецепта)
29 декабря 2019 года wise1288 #
29 декабря 2019 года elena777 # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года ABSatzVsem #
А, да, чуть не забыло, не " порезать", а "нарезать".
29 декабря 2019 года elena777 # (автор рецепта)
30 декабря 2019 года Ludusa #
30 декабря 2019 года elena777 # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года lavrysha #
29 декабря 2019 года elena777 # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года Демоника #
29 декабря 2019 года elena777 # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года мисс #
29 декабря 2019 года elena777 # (автор рецепта)
27 декабря 2019 года tatabilga-2015 #
28 декабря 2019 года elena777 # (автор рецепта)
27 декабря 2019 года Ирушенька #
28 декабря 2019 года elena777 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: