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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/162138/]Салат "Новогодний переполох"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/162138/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2019dec/27/51/2642660_40986-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Салаты -> Салаты из птицы -> Салаты из курицы В интернете просто огромное количество рецептов различных салатов. Но, как скажут заядлые ценители этого блюда: "Салатов много не бывает!" Предлагаю вашему вниманию новый, очень интересный по своему составу и сочетанию продуктов, вкуснейший салат - сочный, хрустящий, воздушный, даже без долгой пропитки! Он обязательно украсит ваш новогодний стол, а может быть станет одним из любимчиков! Да, кстати, по просьбе почитателей моих рецептов, в салате нет яиц и сыра! Ингредиенты: Баклажан, Грудка куриная, Фасоль, Морковь, Корнишоны, Лук репчатый, Лук зеленый, Майонез, Масло растительное, Уксус. Тэги: закуска, салат, праздник.