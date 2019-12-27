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  • 27 декабря 2019, 22:47
  • 11296

Салат "Новогодний переполох"

Рецепт: Салат Новогодний переполох

В интернете просто огромное количество рецептов различных салатов. Но, как скажут заядлые ценители этого блюда: "Салатов много не бывает!" Предлагаю вашему вниманию новый, очень интересный по своему составу и сочетанию продуктов, вкуснейший салат - сочный, хрустящий, воздушный, даже без долгой пропитки! Он обязательно украсит ваш новогодний стол, а может быть станет одним из любимчиков! Да, кстати, по просьбе почитателей моих рецептов, в салате нет яиц и сыра!

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат "Новогодний переполох"»:

Время приготовления:

Количество порций: 8


Рецепт «Салат "Новогодний переполох"»:

Морковь натереть на крупной тёрке, слегка посолить и добавить бальзамический уксус или лимонный сок. Перемешать. Накрыть чашу и убрать в сторону.

Корнишоны (маленькие огурчики) мелко порезать. У меня корнишоны маринованные деликатесные ТМ "ЕКО".

Лук очистить, обдать кипятком, затем мелко нарезать и смешать с огурчиками. Лук пропитается маринадом и ароматом корнишонов, пока мы будем подготавливать следующие продукты.

Филе куриной грудки отварить в подсоленной воде, остудить и порезать на кусочки.

Баклажан порезать кубиками, обжарить в небольшом количестве растительного масла. Слегка посолить. Остудить.

С фасоли слейте жидкость. У меня фасоль белая натуральная ТМ "ЕКО".

Теперь, собираем салат. На плоское блюдо выложить куриную грудку и промазать майонезом. Так, как курочка более суховата, майонезом надо смазать чуть больше.

Выложить обжаренные, ароматные баклажаны. Майонез тут не нужен.

Далее - выложить корнишоны, смешанные с луком. Смазать тонкой паутинкой майонеза, выдавливая его через кулинарный мешок.

Сверху выложить фасоль, промазать паутинкой майонеза.

Затем выложить кольцом маринованную морковь, как на фото.
Слои утрамбовывать не надо, чтобы салат получился более пышным и воздушным. Так сказать, чтобы был некий такой "переполох"!

В серединку морковного кольца положить порезанный зелёный лук.

Легко и непринуждённо украсить тонкой сеточкой из майонеза.

Получился вот такой вот потрясающий, удивительно вкусный, сочный и пышный "Новогодний переполох"!

В сочетании продуктов есть особая гармония и некая завершённость, что сразу понимаешь - всё в этом блюде сбалансировано и ничего лишнего!











С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! И, ПУСТЬ ВСЕ ВАШИ МЕЧТЫ СБУДУТСЯ В НОВОМ ГОДУ!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Мистерия вкуса" На обед : На закуску На праздничный стол : День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На закуску

Теги: закуска салат праздник

Вкусы: баклажановый куриный пикантный морковный

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Салат Новогодний переполох
Описание: В интернете просто огромное количество рецептов различных салатов. Но, как скажут заядлые ценители этого блюда: "Салатов много не бывает!" Предлагаю вашему вниманию новый, очень интересный по своему составу и сочетанию продуктов, вкуснейший салат - сочный, хрустящий, воздушный, даже без долгой пропитки! Он обязательно украсит ваш новогодний стол, а может быть станет одним из любимчиков! Да, кстати, по просьбе почитателей моих рецептов, в салате нет яиц и сыра!


Комментарии и отзывы

Интересненький какой салатик, просто находка. И замечательно, что без сыра и яиц. Завтра НГ, обязательно его приготовлю. Пишу, а слюнки уже текут. Спасибо за неординарный рецепт!🎄
Всегда с удовольствием читаю Ваши рецепты, почти все в моей КК,половина уже опробована - и этот обязательно отправлю к собратьям.А подача мне очень даже понравилась...
Спасибо за такие тёплые слова! Очень приятно!
С наступающим!
салат имеет место на столе, но подача не очень
На вкус и цвет...
да, вы правы, у каждого своя подача. А баклажаны я осенью заготавливаю, раньше резала свежий баклажан и в морозилку , а не очень понравился, теперь режу баклажан вдоль( как на рулетики), обжариваю, и порционно по пакетикам, вкус как только, что пожарили, а зимиой хоть в салат, хоть рулетики делать. С наступающими праздниками
Спасибо за поздравление! ? Вас - с наступающим! Отдельное спасибо за совет с обжаренными баклажанами.
Обязательно попробую; спасибо за рецепт!
И Вам спасибо!
Салат привлек внимание. Замечательный! Прекрасная подсказка для постного стола. Вместо мяса возьму грибы. Очень сбалансированный рецепт!
Спасибо! ? с грибами будет очень вкусно. Баклажаны и грибочки очень сочетаются.
Елена! Сочетание ингредиентов в салате великолепное - вкуснота
Огромное спасибо!
У вас должно быть железный ЖКТ, автор. Иначе я не представляю возможности пережить жареное вот это вот все и корнишоны ( слава скотче, не жареные).
А, да, чуть не забыло, не " порезать", а "нарезать".
Жареные только баклажаны, если вы увидело, и не забыло А вот умничать не стоило бы, цитирую толковый словарь: "В разговорной речи допустимо говорить двояко – и «порезать», и «нарезать» продукты питания на стол."
Браво! Достойный ответ! Прочитав комментарий того, которое забыло, сама хотела ответить. Но потом увидела Ваш ответ - он исчерпывающий. Молодец! А по поводу рецепта - уверена, что вкусно.
Спасибо! Держим удар за свое детище, так сказать.
Отличный салат!!! Забираю в КК!
Спасибочки!
Леночка, интересное сочетание с баклажанами
Спасибо, дорогая!
Очень красиво, вкусно, аппетитная подача С Наступающим!!!!!
Спасибо, Светочка!
Леночка ,замечательный салат
Спасибо огромное, Танечка!
Леночка, эффектный какой, очень интересный салат!
Ирочка, спасибо большое!
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