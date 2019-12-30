Быстрый мандариновый джем

Делюсь еще одним рецептом мандаринового джема. Если у предыдущего джема очень яркий вкус, то этот - полная его противоположность. Нежный, я бы сказала, деликатный вкус. Он хорош сам по себе, его не нужно никуда добавлять, лучше всего его есть даже без чая, просто ложками))