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  • 30 декабря 2019, 11:25
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Быстрый мандариновый джем

Рецепт: Быстрый мандариновый джем

Делюсь еще одним рецептом мандаринового джема. Если у предыдущего джема очень яркий вкус, то этот - полная его противоположность. Нежный, я бы сказала, деликатный вкус. Он хорош сам по себе, его не нужно никуда добавлять, лучше всего его есть даже без чая, просто ложками))

Категория: Заготовки Варенье

Ингредиенты для «Быстрый мандариновый джем»:


Рецепт «Быстрый мандариновый джем»:

Тщательно вымыть мандарины, затем очистить их от кожуры (не выбрасывать!).

Мякоть нарезать на половинки, косточки вынуть.

Кожуру нарезать на очень тонкие полосочки.

Залить холодной водой, довести до кипения, слить и хорошо промыть холодной водой. Повторить 2-3 раза.

Дать хорошо стечь, отставить.

Смешать пектин с сахаром.

В чашу блендера или кухонного комбайна выложить половину мандаринов, всыпать сахар с пектином и взбить в пюре, чтобы пектин хорошо разошелся.

Выложить манадриновое пюре в кастрюлю, добавить оставшиеся мандариновые дольки.

Поставить кастрюлю на сильный огонь, помешивая, быстро довести до кипения.

Попробовать на сахар, добавить, если нужно, еще, затем добавить лимонный сок или лимонную кислоту. Попробуйте - вкус в итоге должен получится сбалансированным.

Выложить нарезанную кожуру.

Перемешать, дать еще раз закипеть.

Горячий джем разложить по банкам, закрыть крышками, перевернуть, дать остыть.

Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний фейерверк" На обед : На десерт На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: обед ужин десерт праздник

Вкусы: фруктовый сладкий приятный бесподобный мандариновый

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Быстрый мандариновый джем
Описание: Делюсь еще одним рецептом мандаринового джема. Если у предыдущего джема очень яркий вкус, то этот - полная его противоположность. Нежный, я бы сказала, деликатный вкус. Он хорош сам по себе, его не нужно никуда добавлять, лучше всего его есть даже без чая, просто ложками))
Рецепты: Заготовки -> Варенье


Комментарии и отзывы

А если корку от мандаринов измельчить в блэндере на вкус и консистенцию это сильно повлияет?
Чудесный! Так и представляю с тоненькими блинчиками!
Спасибо большое!
Замечательный рецепт Прекрасные фото! С Наступающим Новым Годом! Всего самого наилучшего
Спасибо!
Взаимно!
Леночка, просто шикарный, ароматный джем! Представляю,какой вкусный!
Благодарю, ?риша! С наступающим!
Спасибо огромное, Леночка! С наступающим Новым годом!
Елена! Замечательный рецепт
Большое спасибо, Светлана!
Этот с пектином по структуре своей вязкий должен быть. Но тот - КЛАСС! очень мне понравился с бадьяном!
Ага, они очень разные. С бадьяном я наварила и раздарила знакомым, всем понравился) А этот сами слопаем
обожаю мандариновые и апельсиновые джемы
Я тоже их люблю и с удовольствием готовлю
Нужно будет попробовать, классно!
Буду рада, если понравится
Леночка! Великолепный джем! Ароматный, солнечный, вкусный! Прекрасные фото! С Наступающим Новым Годом! Всего самого наилучшего желаю!
Спасибо большое, Юлечка!
Взаимно! Пусть все будет хорошо!
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