Делюсь еще одним рецептом мандаринового джема. Если у предыдущего джема очень яркий вкус, то этот - полная его противоположность. Нежный, я бы сказала, деликатный вкус. Он хорош сам по себе, его не нужно никуда добавлять, лучше всего его есть даже без чая, просто ложками))
- 30 декабря 2019, 11:25
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Быстрый мандариновый джем
Ингредиенты для «Быстрый мандариновый джем»:
- Мандарин — 1 кг
- Сахар — 250 г
- Пектин — 25 г
- Сок лимонный (или лимонная кислота) — по вкусу
Рецепт «Быстрый мандариновый джем»:
Залить холодной водой, довести до кипения, слить и хорошо промыть холодной водой. Повторить 2-3 раза.
В чашу блендера или кухонного комбайна выложить половину мандаринов, всыпать сахар с пектином и взбить в пюре, чтобы пектин хорошо разошелся.
Попробовать на сахар, добавить, если нужно, еще, затем добавить лимонный сок или лимонную кислоту. Попробуйте - вкус в итоге должен получится сбалансированным.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
2 часа назад Monsieur Say #
1 января Kuss #
1 января Silverina1 # (автор рецепта)
31 декабря 2019 года мисс #
31 декабря 2019 года Silverina1 # (автор рецепта)
Взаимно!
31 декабря 2019 года Ирушенька #
31 декабря 2019 года Silverina1 # (автор рецепта)
31 декабря 2019 года Ирушенька #
30 декабря 2019 года wise1288 #
30 декабря 2019 года Silverina1 # (автор рецепта)
30 декабря 2019 года Okoolina #
30 декабря 2019 года Silverina1 # (автор рецепта)
30 декабря 2019 года tkachovasveta #
30 декабря 2019 года Silverina1 # (автор рецепта)
30 декабря 2019 года tastys #
30 декабря 2019 года Silverina1 # (автор рецепта)
30 декабря 2019 года virgola71 #
30 декабря 2019 года Silverina1 # (автор рецепта)
Взаимно! Пусть все будет хорошо!
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