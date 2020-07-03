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  • 3 июля 2020, 7:10
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Немецкий творожник "Облачко"

Рецепт: Немецкий творожник Облачко

Очень люблю немецкую творожную выпечку. Сколько уже перепробовано творожников - вкусные все! Это даже не пирог, а скорее запеканка, но какая - нежная, сливочная, в меру сладкая, с творожным и ванильным слоем. Пробуем?

Категория: Выпечка

Кухня: Немецкая

Ингредиенты для «Немецкий творожник "Облачко"»:

Творожный слой

Ванильный слой

Оформление верха

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2575.1 ккал 		белки
130.6 г 		жиры
136.4 г 		углеводы
201.9 г
100 г блюда
ккал
180.1 ккал		 белки
9.1 г		 жиры
9.5 г		 углеводы
14.1 г

Рецепт «Немецкий творожник "Облачко"»:

В емкость выложить творог, пудинг, сахар, яйца, сметану и пробить блендером.
Масса не жидкая, довольно густая.

Разъемную форму на 20 смазать сливочным маслом, обсыпать дно и бока мукой, излишки стряхнуть.
Выложить в форму творожный слой.

В кастрюлю с толстым дном влить молоко, добавить сахар, всыпать пудинг и хорошо размешать венчиком.
Поставить на огонь и, постоянно мешая, довести до кипения.
Снять с огня и остудить до теплого - поставить кастрюлю в емкость с холодной водой.

Добавить в ванильный слой сливочное масло.
Хорошо размешать

Добавить желтки.
Хорошо размешать.

Взбить миксером белки с щепоткой соли до пиков - белки с перевернутой ложки не падают.
Это ВАЖНО- если белки плохо взбились, то результат будет плохой!!!

Аккуратно ввести в ванильный слой белки - снизу вверх. Если нет навыка - вводите белки частями.
Просто мешать НЕЛЬЗЯ!

Вот такая масса получилась.

Вылить ванильный слой поверх творожного.
Духовка разогрета на 160 градусов.
Выпекать 45-50 минут - ориентируйтесь на свою духовку!

Выключить духовку.
Немного приоткрыть дверку - пирог не вынимать!
Через полчаса вынуть, аккуратно провести ножом вдоль стенок, остудить.

Не вынимая из формы, отправить на ночь в холодильник.
Достать из холодильника снять форму.
Вот такой творожник получился.

Я украсила верх сметаной - и сразу праздничный вид!
Можно украсить взбитыми сливками или просто посыпать сахарной пудрой.
А можно ничем не украшать.




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Перед употреблением охладить" На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: детям гости чаепитие выпечка

Вкусы: нежный сливочный творожный

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Немецкий творожник Облачко
Описание: Очень люблю немецкую творожную выпечку. Сколько уже перепробовано творожников - вкусные все! Это даже не пирог, а скорее запеканка, но какая - нежная, сливочная, в меру сладкая, с творожным и ванильным слоем. Пробуем?
Рецепты: Выпечка


Комментарии и отзывы

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Воздушный творожник! И правда на облачко похож. От кусочка глаз не отвести!
О, какой чудесный творожник! Обожаю творожную выпечку! Желаю удачи в конкурсе!
Спасибо на добром слове!
Очень редко, можно сказать раз-два рецепта взяла с этого сайта для себя , но ваш рецепт заинтересовал! Надо попробовать приготовить, тем более сюда не входит мука... !
Буду рада,если пригодится!
очень завлекательно! Вкусно-красиво!
Спасибо!
спасибо ,какой привлекательный творожник, вопрос-а творог лучше гладкий брать , наверное крупинками не подойдет?
у меня как раз был крупинками ,я его пробила блендером - результат видите.Гладкий чаще всего жидковат, а нижний слой нужен плотный
Алла, очень нежный творожник!!
Спасибо!
dustish ist fantastisch , очень понравился торт-творожный, благодарим за рецепт всей семьей . Нежнейший, всего в меру, у меня творожный слой не так выражен, видимо творог жидковат и я еще сметаны добавила, но это нисколько не отразилось на вкусе, только на внешнем виде. Обязательно приготовлю с более плотным творогом. Забираю в вечное пользование.
Спасибо большое за отзыв и фото!Мне очень приятно ,что все понравилось и получилось!
Аллочка, чудесный творожник! Фото - невероятная красота!
Натуля,спасибо!
Невероятно красивый и аппетитный десерт! Обязательно приготовлю, спасибо!
Буду ждать отзыв!
Какая прелесть!!!! красота!!! Нежность!!! воздушность!!!
Спасибо!
Заманчивый творожник. Спасибо!
Благодарю!
Отличный торт!
Аллочка, изумительный творожник! Нежный, красивый! Очень интересный рецепт!
Ирочка,спасибо!
прекрасный заманчивый рецепт, хочется попробовать, в связи с чем вопрос: в первом шаге пудинг добавляется в творог готовый или нет (в порошке),по фото как то не очень понятно
В творог добавляется порошок пудинга
спасибо
Аллуся, браво! Отличный торт! Если без пудинга, то сколько думаешь надо крахмала и сколько сахара?
Светик,крахмал кукурузный,1 к1, плюс обязательно ваниль,сахар по вкусу-только на вкус определить
спасибо
отлично!!!
Спасибо!
Обалденный торт!!!!
Спасибо!
Потрясающий нежный... и правда ОБЛАЧКО
Очень нежный!
Это фантастика Слюнки так комом и стали в горле
НиЗЗЗя такое аппетитное голодным показывать
так заманиваю делать!
Красота! Нежный и вкусный творожник!!!
Спасибо!
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