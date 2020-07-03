Очень люблю немецкую творожную выпечку. Сколько уже перепробовано творожников - вкусные все! Это даже не пирог, а скорее запеканка, но какая - нежная, сливочная, в меру сладкая, с творожным и ванильным слоем. Пробуем?
- 3 июля 2020, 7:10
- 5077
Немецкий творожник "Облачко"
Ингредиенты для «Немецкий творожник "Облачко"»:
Творожный слой
- Творог (брала 9%) — 450 г
- Яйцо куриное (средние) — 2 шт
- Сметана (если творог сухой,если нет, то не надо) — 1 ст. л.
- Сахар — 100 г
- Пудинг ванильный (в пачке 35 гр.Если всего одна пачка на два слоя то возьмите для творожного слоя 15 гр пудинга и 5 гр кукурузного крахмала) — 20 г
Ванильный слой
- Молоко — 220 мл
- Сахар — 60 г
- Масло сливочное — 60 г
- Пудинг ванильный (в пачке 35 гр) — 20 г
- Яйцо куриное (разделить на желтки и белки) — 3 шт
Оформление верха
- Сметана (густая ,по желанию) — 200 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2575.1 ккал
|
белки
130.6 г
|
жиры
136.4 г
|
углеводы
201.9 г
|100 г блюда
|ккал
180.1 ккал
|белки
9.1 г
|жиры
9.5 г
|углеводы
14.1 г
Рецепт «Немецкий творожник "Облачко"»:
В емкость выложить творог, пудинг, сахар, яйца, сметану и пробить блендером.
Масса не жидкая, довольно густая.
Разъемную форму на 20 смазать сливочным маслом, обсыпать дно и бока мукой, излишки стряхнуть.
Выложить в форму творожный слой.
В кастрюлю с толстым дном влить молоко, добавить сахар, всыпать пудинг и хорошо размешать венчиком.
Поставить на огонь и, постоянно мешая, довести до кипения.
Снять с огня и остудить до теплого - поставить кастрюлю в емкость с холодной водой.
Взбить миксером белки с щепоткой соли до пиков - белки с перевернутой ложки не падают.
Это ВАЖНО- если белки плохо взбились, то результат будет плохой!!!
Аккуратно ввести в ванильный слой белки - снизу вверх. Если нет навыка - вводите белки частями.
Просто мешать НЕЛЬЗЯ!
Вылить ванильный слой поверх творожного.
Духовка разогрета на 160 градусов.
Выпекать 45-50 минут - ориентируйтесь на свою духовку!
Выключить духовку.
Немного приоткрыть дверку - пирог не вынимать!
Через полчаса вынуть, аккуратно провести ножом вдоль стенок, остудить.
Не вынимая из формы, отправить на ночь в холодильник.
Достать из холодильника снять форму.
Вот такой творожник получился.
Я украсила верх сметаной - и сразу праздничный вид!
Можно украсить взбитыми сливками или просто посыпать сахарной пудрой.
А можно ничем не украшать.
Комментарии и отзывы
30 минут назад Himbeeren #
3 часа назад Людмила НК #
3 часа назад alarm clock # (автор рецепта)
5 часов назад genivivi2226 #
4 часа назад alarm clock # (автор рецепта)
5 часов назад Okoolina #
5 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
7 часов назад alenanat #
7 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
7 часов назад inna_2107 #
7 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
8 часов назад yul6100 #
7 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
8 часов назад nnutty #
7 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
8 часов назад natalyfalcon #
7 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
10 часов назад Алиева2012 #
9 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
16 часов назад АкуЛИНА2 #
9 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
16 часов назад мисс #
16 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 23:51 Ирушенька #
16 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 23:45 Anna_usa #
16 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
16 часов назад Anna_usa #
вчера в 23:37 ma-ma sveta #
9 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
7 часов назад ma-ma sveta #
вчера в 22:34 natapit #
9 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 19:24 Любовь Раменская #
вчера в 20:11 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 19:06 julika1108 #
вчера в 19:07 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 17:40 наташа лучко #
НиЗЗЗя такое аппетитное голодным показывать
вчера в 17:48 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 15:51 jannasimf #
вчера в 15:55 alarm clock # (автор рецепта)
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