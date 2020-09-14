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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 14 сентября 2020, 0:43
  • 24776

Курица по-французски 4

Рецепт: Курица по-французски 4

На сайте уже есть шесть рецептов этой курочки, все они кардинально отличаются друг от друга. Мой седьмой, но из них три под точно таким же названием, по этому я поставил цифру "четыре". Хочу предложить Вашему вниманию свой вариант, как всегда не сложный, но очень вкусный. Всех, кто любит подобные блюда, приглашаю к себе на кухню, уверяю - Вам понравится!

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Курица по-французски 4»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3146.4 ккал 		белки
216.6 г 		жиры
151.7 г 		углеводы
229.4 г
100 г блюда
ккал
129 ккал		 белки
8.9 г		 жиры
6.2 г		 углеводы
9.4 г


Рецепт «Курица по-французски 4»:

Как всегда первым делом подготовим все необходимые продукты.

Репчатый лук нарезаем полукольцами.

Картошку чистим, нарезаем кружочками толщиной примерно три миллиметра.

Помидоры черри разрезаем пополам, обычные нарезаем кружочками.

Теперь приступаем к самой вкусной части нашего рецепта. Для этого блюда лучше всего подходят бёдрышки, можно конечно взять и другие части курицы, но тогда мясо будет не таким сочным. Если у Вас филе бедра - прекрасно, нужно всего лишь снять шкурку и отставить, нам она не нужна, её можно оставить на бульон, вскормить домашним или не совсем домашним животным или просто выбросить, но лично я сразу её посыпаю солью, перцем, любимой карамельной приправой и оставляю мариноваться, потом бросаю на сковородку-гриль и наслаждаюсь самой вредной частью курицы. Если у Вас полноценное бедро, то тоже неплохо, но придётся немного повозится удаляя косточку. Затем каждое бёдрышко разрезаем на четыре части и складываем в мисочку.

Нарезанное мясо солим и перчим по вкусу, перемешиваем.

Добавляем нарезанный лук, майонез, сметану, паприку, чесночный порошок. Хорошо перемешиваем.

В идеале для приготовления этого блюда подходит толстостенная чугунная сковорода, но таковой у меня нет и я взял толстостенную глиняную, но можно и любую посуду для запекания, которую нужно смазать растительным маслом.

На дно внахлёст выкрадываем картошку, солим и перчим.

На картошку выкладываем мясо и распределяем ровным слоем.

По кругу выкладываем оставшийся картофель, по желанию солим-перчим, в центре плотно размещаем помидоры. Если выкладываете черри, то срезом вверх. Оставшиеся помидорки кладём на картофельный круг, но теперь черри срезом вниз. Помидоры не солим.

Последний штрих - всё засыпаем тёртым сыром и отправляем на 40 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.

Через 40 минут достаём, накрываем фольгой и отправляем в духовку ещё на 20 минут.

Готово. Если кто-то не уверен в своей духовке и побаивается, что картошка до конца не пропечётся, то перед выкладкой залейте её кипятком минут на пять, это будет стопроцентная гарантия готовности и мягкости. Достаём нашу вкусняшку, посыпаем любимой зеленью, накрываем стол и созываем всех к трапезе.

Друзья, блюдо в комментариях не нуждается, это нужно пробовать!!!



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Приятного аппетита!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед На ужин

Теги: второе горячее духовка

Вкусы: картофельный куриный сырный

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Курица по-французски 4
Описание: На сайте уже есть шесть рецептов этой курочки, все они кардинально отличаются друг от друга. Мой седьмой, но из них три под точно таким же названием, по этому я поставил цифру "четыре". Хочу предложить Вашему вниманию свой вариант, как всегда не сложный, но очень вкусный. Всех, кто любит подобные блюда, приглашаю к себе на кухню, уверяю - Вам понравится!


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Фотографии «Курица по-французски 4» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

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Ну, как всегда шикарно!Спасибо Роберт
Оля, Вам тоже спасибо, мне приятно знать , что опубликованные мной рецепты нравятся, готовьте на здоровье и на радость семьи!!!
Рецепт заинтриговал, есть у меня запеканки в арсенале, но эту забираю и безусловно приготовлю, как только подъедим уже приготовленное. Спасибо большое, всегда ваши рецепты радуют!
Алёна, спасибо!!! Надеюсь и этот рецепт Вас не разочарует!!!
Уверена! Роберт, делитесь и дальше своими шедеврами, всегда рады вашим рецептам, ну вкусно же!
Большое спасибо за доверие к моей стряпне, завтра утром будут два новых и как мне кажется, тоже довольно таки не плохих...
Буду рада ознакомиться) Спасибо!
Огромное СПАСИБО! Готовила в чугунной сковороде. ВКУСНООООО!
На здоровье!!! Мне приятно слышать, что рецепт Вам понравился, готовьте на здоровье!!!
Спасибо за рецепт! Я все подготовила, как на картинке, но тут выяснилось что лежат 4 патиссона которые надо срочно с’есть, так что заменила картошку патиссоном. Получилось очень вкусно!!! В следующий раз сделаю с картошкой.
Вам тоже спасибо за приятный отзыв!!! Интересная идея с заменой, как-нибудь тоже попробую! Я рад, что рецепт Вам понравился с патиссонами, надеюсь с картошкой будет не менее вкусно!!!
Расскажите пожалуйста, что за карамельная приправа? Заинтриговали
Наталья, приправа привозная, для карамельного говяжьего стейка, но она отлично подходит для любого мяса...
Никогда не слышала о такой, будем искать )
Наташа, думаю искать в наших широтах бесполезно - приправа была куплена в Канаде...
Буду в Канаде, куплю )
Тогда даю название - "Steak Seasoning"...
Спасибо
Роберт,привет! Похоже на гратен,очень вкусно. Фото аппетитные.....
Надюша, спасибочки!!!
Конечно это вкусно, готовлю что-то похожее, но сегодня строго по рецепту. Спасибо, Роберт, сытно, вкусно, ароматно!!! Фото конечно не шедевр , но как говорится - с пылу, с жару, просто на противне, одну треть уже съели....
Лариса, не скромничайте - фотка отличная, домашняя, вкусная!!! Я очень рад, что этот рецепт понравился Вашей семье и буду рад, если он будет востребован, готовьте на здоровье!!!
Добрый вечер! Принимайте отчет по приготовлению этого блюда.
Делала все точно по рецепту. Получилось все замечательно. Жесткой корочки не было, блюдо получилось очень сочным, это видно даже на фото.
Еще раз спасибо! Однозначно буду готовить его еще не раз.
Лина, в самом деле видно, что блюдо получилось сочным и вкусным!!! Я очень рад что этот рецепт Вам понравился и всё прекрасно получилось!!! Вам тоже большое спасибо за вкусную фотку и приятный комментарий, готовьте на здоровье!!!
Здравствуйте! Я считаю, что в рецепте ошибка. Мне сразу показалось странным, что посыпанное сыром блюдо 40 мин. при 200 град. в открытом виде запекается в духовке, а затем накрывается фольгой на 20 мин. Решила, что я чего то не понимаю и делать надо строго по рецепту. Так и сделала. В итоге сыр превратился в жесткую корку, которую даже прожевать сложно. Мое мнение, что надо без сыра запекать под фольгой 40 мин., а затем снять фольгу, посыпать сыром и запекать еще 20 мин. Что думает по этому поводу автор?
Нет, никакой ошибки нет, я достал из духовки ровно через 40 минут (готовлю не первый раз), на фотке всё прекрасно видно!!! Чтобы мои слова были более убедительны, скажу так - я не гражданин России, каких-то призов и материальных благ я не получаю, я здесь только ради удовольствия, по тому что мне нравится готовить и мне нравится, когда жители сайта получают такое же удовольствие от моей стряпни!!! Если у Вас не получилось, то моей вины здесь нет, причины могут быть только две - неконтролируемая духовка или плохое качество сыра!!! Попробуйте хотя бы взять нормальный сыр и у Вас всё должно получится!!!
Ответ для tcnm17
Ситуация похожая. После 40 мин. Красиво, как у автора на фото. А после 20 мин под фольгой коричневатая корочка и осело на 2 см. , оч много сока. Блюдо вкусное, мясо нежное, картошка проготовилась. Хотелось бы понять причину. У меня форма металлическая, тонкостенная и поменьше. Может для не глиняной формы что то изменить нужно? В следующий раз сделаю без фольги.
я, точно по этому рецепту, не готовила, но пока читала, уже представила жесткую корку сыра и картофель, плавающий в соке от курицы, помидоров и лука... возможно домашняя курица, приваренный картофель, дорогой сыр и другой режим запекания изменят ситуацию

По виду похож на картофельный гратен. Спасибо за такой вариант мяса по-французски.
Пы.Сы. для меня солёные куриные шкурочки зажаренные до хруста одно из любимых лакомств.
Ооо..., мы в этом вопросе единомышленники!!! Вам тоже спасибо!!!
Замечательный рецепт. Спасибо. Знаете что мужчине надо.
Алла, спасибо!!!
Роб, принимай огромное спасибо за наш вкуснейший ужин!!! Курочка с картошечкой получилась просто великолепно!!! Картошку я немного заранее приварила. Все остальное по рецепту. Еще раз огромное спасибо за рецепт!!!
Лилечка, отличная тарелочка, вид зашкаливает!!! Очень порадовала курочкой с картошечкой, разглядываю фотку в шесть утра и ужасно разгорается аппетит!!! Спасибо за фотку и комментарий, приятно что рецепт понравился, готовь на здоровье!!!
Вот он - самый искусный соблазнительна сайте, ну как тут устоять перед таким блюдом, да если ещё имеется хорошая керамическая форма для запекания, кстати, блюда в ней получаются.... как у нас говорят "ум отъешь". А ещё присыпать сванской солью...Вот и любимый поглядывает на рецепт, благо всё видно хорошо - вместо монитора у меня сегодня телевизор работает, и как тут не облизнуться... и написано красиво и выглядит всё красиво.... так и быть, завтра быть исполнению и рецепта и желанию.. вкусно покушать.. Эх.. мужчины...
Наташа, спасибо!!! Как бы небыло красиво преподнесено, самое главное чтобы понравилось на вкус!!! Обязательно поделитесь впечатлением!!!
Отпишусь, как приготовлю!!! Вернее - Приготовим!!!
Приготовили!!! Нам очень понравилось, тем более пока все овощи со своих грядок, сочные помидорки, свежий лучок..эх, пишу и опять захотелось сделать... Специи применили те, которые у нас котируются, картошку точно чуть обварила.... Вкус- отменный, точно не вру, пришлось Любимого заставить бёдрышки обрезать, но ничего аппетит нагулял . Спасибо Отличный рецепт, хотя я не очень мясоед, но Понравилось. Главное, Любимый остался довольным и сытым!!!
Вау..., супер!!! Овощи со своей грядки делают своё дело, это всегда вкусно даже для меня - не любителя овощей, я прям чувствую как от них исходит живая энергия земли... А Ваш любимый надеюсь не сильно на Вас в обиде за такую "беспощадную" эксплуатацию... Мне приятно слышать, что рецепт понравился Вашей семье, спасибо за отзыв, готовьте на здоровье!!!
Всё нормально, хочешь чтобы получилось вкусное - поучаствуй в процессе, ножи поточи, мясо порежь, с помидорками поработай. А то на грядках я перед помидорками "выплясывала" - то полив, то рыхление, даже каждый день новую майку надевала , а уж порезать для готовки помидорки - мужчинское дело!!! Спасибо за Хороший рецепт!!!
Вкусное блюдо. Спасибо!
Лина, спасибо!!! Буду рад если Вам понравится!!!
Как готовлю куричку - всегда делаю чипсы со шкурок, многие удивляются, как можно их есть, а оказывается есть и "единомышленники" . А к курице я бы добавила грибочков (без них у меня никак ).
Людмила, спасибо!!! Вы не представляете сколько у Вас единомышленников в этом вопросе и мне не понятно как можно это не любить!!!
Спасибочки за рецепт , сегодня обязательно приготовлю. Вечером особо не хочется заморачиваться с готовкой, а это блюдо и быстрое в приготовлении, и сытное, и вкусное
Ольга, Вам тоже спасибо за интерес к рецепту , надеюсь он понравится Вашей семье!!!
Самое вкусное что можно сделать с куриной кожей - это грибенес!
Аня, теперь буду знать название блюда, поклонником которого я являюсь уже не один десяток лет!!!
Всегда пожалуйста!
А шейку не пробовали, если уж о куриной коже?
Я ленюсь, но вкуууусно
Шеи и лапы я люблю с детства, но ел только варёные, других вариантов не знаю...
Пропорций у таких рецептов нет, всё на глаз и звучит странно, но это ну очень вкусно! Классическое блюдо бедноты, а голь как известно...
На курином жире слегка обжарить муку, лучше из мацы, но можно и обычную, посолить, а потом этой мукой нафаршировать кожу от куриной шейки (можно взять просто кусок кожи, но тогда надо это дело зашить) и потом сварить в курином бульоне. Во вкусном, хорошем курином буьоне! Важный момент, не набивайте слишком туго, мука при варке разбухает, кожа может лопнуть и все труды насмарку...Есть варианты с потрошками в начинке, некоторые любят обжаривать, но классический вариант лучше всего. Подаётся нарезанной на ломтики и без ниток Можно поперчить, можно добавить в куриный жир сливочного масла, подгоняйте под себя в общем.
Спасибо за информацию, обязательно попробую!!!
Забыла написать - концы у шейки обязательно зашить, а то вся начинка уйдёт в свободное плавание. Ну и курица нужна хорошая, что бы у жира никаких посторонних привкусов не было и бульон был действительно вкусным. Буду очень рада, если понравится.
Старая и неряшливая посуда отбивает всякий аппетит... Выглядит ужасно, хотя не буду спорить, возможно блюдо и вкусное...
Ну и зачем Вы это написали, позвольте спросить?
Не стыдно?
[Самое вкусное что можно сделать с куриной кожей - это грибенес! ]

Можно! И вкусно! Куриная кожа - это вообще вкусно! Но тут карамельная приправа... Очень хочется попробовать, так необычно написано...
Для меня с грибенес ничто не сравнится - детские впечатления
Ответ для uggi
Неряшливая? Если она старая - она просто поношенная, а не неряшливая.
Обожаю видавшую виды посуду от бабушек. Есть у меня старинная чугунная сковорода, которой лет 100, вы б наверное в обморок упали и неделю не ели если бы ее увидели. Я ее ни за какие деньги ни продам, желающие купить были.
Ответ для Foshizzle
Ответ для uggi
Вы о стиле ретро никогда не слышали, позвольте поинтересоваться? А неряшливость у вас в голове, судя по всему, вернее, воспитание сильно "неряшливое" в детстве получено.
Танечка, спасибо за поддержку, но не обращай внимания на такие выпады - это либо от глупости, либо от злости, в любом случае они не стоят внимания!!!
Роберт, да достали уже такие "спИциалисты"- то "хачапури по мегрельски" с моцареллой , то вчера бисквит мой любимый, где 91 отчет имеется , недорецептом обозвали, то здесь бывалая глиняная посуда не угодила, че-т вот я и завелась и никак не остановлюсь, "всем сестрам по серьгам "и навешала!
Вот по этому и не стоит обращать внимания, твоя реакция только подзадоривает этих "спИциалистов"...
Ответ для korztat
Тань! уффф) хорошо, что ты нарочито изменила одну букву, а то я уж встрепенулась: не про меня ли там написано?)))
Вот в голову даже это бы не пришло, если б не прочитала сейчас! Так вот врагов , бывает, и наживаешь, случайно совершенно!
Ответ для специалист
Ответ для korztat
Прекрасно сформулировано
Ответ для uggi
Стесняюсь спросить, а с чего Вы взяли, что посуда "старая и неряшливая"? у нас, н-р, уже года 2-3 как продают такого плана "состаренную" посуду - сейчас даже мода на такую
Ответ для uggi
Это же глиняная сковорода и вовсе не неряшливая! А не нравится, не смотрите.
Ответ для uggi
Посуда не старая, а винтажная. А насчёт неряшливой... У Вас прям всегда всё идеально?
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