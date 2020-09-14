Курица по-французски 4

Теперь приступаем к самой вкусной части нашего рецепта. Для этого блюда лучше всего подходят бёдрышки, можно конечно взять и другие части курицы, но тогда мясо будет не таким сочным. Если у Вас филе бедра - прекрасно, нужно всего лишь снять шкурку и отставить, нам она не нужна, её можно оставить на бульон, вскормить домашним или не совсем домашним животным или просто выбросить, но лично я сразу её посыпаю солью, перцем, любимой карамельной приправой и оставляю мариноваться, потом бросаю на сковородку-гриль и наслаждаюсь самой вредной частью курицы. Если у Вас полноценное бедро, то тоже неплохо, но придётся немного повозится удаляя косточку. Затем каждое бёдрышко разрезаем на четыре части и складываем в мисочку.