На сайте уже есть шесть рецептов этой курочки, все они кардинально отличаются друг от друга. Мой седьмой, но из них три под точно таким же названием, по этому я поставил цифру "четыре". Хочу предложить Вашему вниманию свой вариант, как всегда не сложный, но очень вкусный. Всех, кто любит подобные блюда, приглашаю к себе на кухню, уверяю - Вам понравится!
- 14 сентября 2020, 0:43
- 24776
Курица по-французски 4
Ингредиенты для «Курица по-французски 4»:
- Бедро куриное — 7 шт
- Картофель (небольшой) — 7 шт
- Лук репчатый (небольшой) — 3 шт
- Помидоры черри (примерно 15-20 штук или 2-3 небольших помидора) — 15 шт
- Сметана — 2 ст. л.
- Майонез — 2 ст. л.
- Сыр твердый (любой любимый) — 120 г
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Порошок чесночный (можно свежий) — 1 ч. л.
- Специи (соль, чёрный перец) — по вкусу
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Зелень (для посыпки) — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3146.4 ккал
|
белки
216.6 г
|
жиры
151.7 г
|
углеводы
229.4 г
|100 г блюда
|ккал
129 ккал
|белки
8.9 г
|жиры
6.2 г
|углеводы
9.4 г
Рецепт «Курица по-французски 4»:
Теперь приступаем к самой вкусной части нашего рецепта. Для этого блюда лучше всего подходят бёдрышки, можно конечно взять и другие части курицы, но тогда мясо будет не таким сочным. Если у Вас филе бедра - прекрасно, нужно всего лишь снять шкурку и отставить, нам она не нужна, её можно оставить на бульон, вскормить домашним или не совсем домашним животным или просто выбросить, но лично я сразу её посыпаю солью, перцем, любимой карамельной приправой и оставляю мариноваться, потом бросаю на сковородку-гриль и наслаждаюсь самой вредной частью курицы. Если у Вас полноценное бедро, то тоже неплохо, но придётся немного повозится удаляя косточку. Затем каждое бёдрышко разрезаем на четыре части и складываем в мисочку.
В идеале для приготовления этого блюда подходит толстостенная чугунная сковорода, но таковой у меня нет и я взял толстостенную глиняную, но можно и любую посуду для запекания, которую нужно смазать растительным маслом.
По кругу выкладываем оставшийся картофель, по желанию солим-перчим, в центре плотно размещаем помидоры. Если выкладываете черри, то срезом вверх. Оставшиеся помидорки кладём на картофельный круг, но теперь черри срезом вниз. Помидоры не солим.
Последний штрих - всё засыпаем тёртым сыром и отправляем на 40 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.
Готово. Если кто-то не уверен в своей духовке и побаивается, что картошка до конца не пропечётся, то перед выкладкой залейте её кипятком минут на пять, это будет стопроцентная гарантия готовности и мягкости. Достаём нашу вкусняшку, посыпаем любимой зеленью, накрываем стол и созываем всех к трапезе.
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Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
позавчера Olga Sokil #
позавчера Robert1 # (автор рецепта)
21 сентября Аленушка2904 #
21 сентября Robert1 # (автор рецепта)
21 сентября Аленушка2904 #
23 сентября Robert1 # (автор рецепта)
23 сентября Аленушка2904 #
21 сентября lucydanilova #
21 сентября Robert1 # (автор рецепта)
21 сентября NadiaAl #
21 сентября Robert1 # (автор рецепта)
21 сентября molotok_natalia #
21 сентября Robert1 # (автор рецепта)
23 сентября molotok_natalia #
23 сентября Robert1 # (автор рецепта)
23 сентября molotok_natalia #
23 сентября Robert1 # (автор рецепта)
3 часа назад molotok_natalia #
20 сентября красавица киса #
21 сентября Robert1 # (автор рецепта)
16 сентября Larrissa1 #
16 сентября Robert1 # (автор рецепта)
16 сентября АкуЛИНА2 #
Делала все точно по рецепту. Получилось все замечательно. Жесткой корочки не было, блюдо получилось очень сочным, это видно даже на фото.
Еще раз спасибо! Однозначно буду готовить его еще не раз.
16 сентября Robert1 # (автор рецепта)
16 сентября tcnm17 #
16 сентября Robert1 # (автор рецепта)
18 сентября Lento4ki #
20 сентября elenaozerova #
16 сентября LLiena #
По виду похож на картофельный гратен. Спасибо за такой вариант мяса по-французски.
Пы.Сы. для меня солёные куриные шкурочки зажаренные до хруста одно из любимых лакомств.
16 сентября Robert1 # (автор рецепта)
16 сентября alla martynova #
16 сентября Robert1 # (автор рецепта)
16 сентября balgur #
16 сентября Robert1 # (автор рецепта)
15 сентября Лилек3011 #
16 сентября Robert1 # (автор рецепта)
15 сентября наталия_ласточка #
15 сентября Robert1 # (автор рецепта)
15 сентября наталия_ласточка #
17 сентября наталия_ласточка #
18 сентября Robert1 # (автор рецепта)
19 сентября наталия_ласточка #
19 сентября Robert1 # (автор рецепта)
15 сентября АкуЛИНА2 #
15 сентября Robert1 # (автор рецепта)
15 сентября Ludmila R-N #
15 сентября Robert1 # (автор рецепта)
15 сентября Lento4ki #
15 сентября kostromina73 #
15 сентября Robert1 # (автор рецепта)
15 сентября Аня-1964 #
15 сентября Robert1 # (автор рецепта)
15 сентября Аня-1964 #
А шейку не пробовали, если уж о куриной коже?
Я ленюсь, но вкуууусно
15 сентября Robert1 # (автор рецепта)
16 сентября Аня-1964 #
На курином жире слегка обжарить муку, лучше из мацы, но можно и обычную, посолить, а потом этой мукой нафаршировать кожу от куриной шейки (можно взять просто кусок кожи, но тогда надо это дело зашить) и потом сварить в курином бульоне. Во вкусном, хорошем курином буьоне! Важный момент, не набивайте слишком туго, мука при варке разбухает, кожа может лопнуть и все труды насмарку...Есть варианты с потрошками в начинке, некоторые любят обжаривать, но классический вариант лучше всего. Подаётся нарезанной на ломтики и без ниток Можно поперчить, можно добавить в куриный жир сливочного масла, подгоняйте под себя в общем.
16 сентября Robert1 # (автор рецепта)
16 сентября Аня-1964 #
15 сентября uggi #
15 сентября Аня-1964 #
Не стыдно?
15 сентября Екатерина_С_Б #
Можно! И вкусно! Куриная кожа - это вообще вкусно! Но тут карамельная приправа... Очень хочется попробовать, так необычно написано...
15 сентября Аня-1964 #
15 сентября Foshizzle #
Обожаю видавшую виды посуду от бабушек. Есть у меня старинная чугунная сковорода, которой лет 100, вы б наверное в обморок упали и неделю не ели если бы ее увидели. Я ее ни за какие деньги ни продам, желающие купить были.
15 сентября ААСК #
15 сентября velpi #
15 сентября korztat #
15 сентября Robert1 # (автор рецепта)
15 сентября korztat #
15 сентября Robert1 # (автор рецепта)
16 сентября korztat #
позавчера специалист # (модератор)
позавчера korztat #
позавчера Robert1 # (автор рецепта)
15 сентября Аня-1964 #
15 сентября el coyote ua #
15 сентября АкуЛИНА2 #
20 сентября marusya leto #
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