Предлагаю приготовить сочный открытый пирог с жюльеном из опят под аппетитной корочкой с сырными бортиками.
- 8 октября 2020, 0:55
- 2360
Пирог с жюльеном
Ингредиенты для «Пирог с жюльеном»:
Тесто
- Сахар — 1 ч. л.
- Дрожжи (свежие) — 15 г
- Соль — 3/4 ч. л.
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука (+30 гр.) — 270 г
- Молоко — 150 мл
Начинка
- Грибы (опята) — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Сливки (10%) — 200 мл
- Мука пшеничная / Мука — 1 ст. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Перец черный — 1/4 ч. л.
- Сыр твердый — 100 г
- Сыр плавленый (пластины) — 5 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3244.3 ккал
|
белки
185.7 г
|
жиры
159.4 г
|
углеводы
272.6 г
|100 г блюда
|ккал
195.4 ккал
|белки
11.2 г
|жиры
9.6 г
|углеводы
16.4 г
Рецепт «Пирог с жюльеном»:
В теплое молоко добавить дрожжи и сахар, хорошо перемешать и убрать в теплое место до появления "шапочки".
Тесто я буду замешивать в хлебопечке. В ведёрко хлебопечки вылить молоко с дрожжами, добавить соль, сахар, оливковое масло и просеять муку.
Подошедшее тесто обмять, подсыпать муки по необходимости, раскатать на бумаге для выпечки или силиконовом коврике. Бумагу для выпечки смазать растительным маслом (1 ст. л).
На тесто положить противень на котором будете выпекать пирог (размеры 24х32). По бокам сделать надрезы.
Посыпать сыром, натертым на мелкой тёрке. Готовить в духовке, заранее разогретой до 180 гр., 25 мин, до румяности.
Готовый пирог подаём к столу
Пирог получается очень вкусный, нежное тесто с сырными бортиками и сочная начинка
❤️Приятного аппетита!!!❤️
Пирог получается очень вкусный, нежное тесто с сырными бортиками и сочная начинка
❤️Приятного аппетита!!!❤️
Комментарии и отзывы
вчера в 20:22 Альбина Джавахидзе #
вчера в 20:33 МурКатеринка # (автор рецепта)
вчера в 15:45 ГАЛИНА8 #
вчера в 16:40 МурКатеринка # (автор рецепта)
вчера в 10:58 Sladkoejca #
вчера в 11:39 МурКатеринка # (автор рецепта)
вчера в 3:41 Ната 69 #
вчера в 11:13 МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера Vishnja #
удовольствие!
вчера в 11:12 МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера ma-ma sveta #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера wise1288 #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера kritikessa #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера Раиса Морогова #
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позавчера jannasimf #
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позавчера yugai ludmila65 #
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позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
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