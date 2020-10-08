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  • 8 октября 2020, 0:55
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Пирог с жюльеном

Рецепт: Пирог с жюльеном Рецепт: Пирог с жюльеном

Предлагаю приготовить сочный открытый пирог с жюльеном из опят под аппетитной корочкой с сырными бортиками.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с жюльеном»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3244.3 ккал 		белки
185.7 г 		жиры
159.4 г 		углеводы
272.6 г
100 г блюда
ккал
195.4 ккал		 белки
11.2 г		 жиры
9.6 г		 углеводы
16.4 г

Рецепт «Пирог с жюльеном»:

В теплое молоко добавить дрожжи и сахар, хорошо перемешать и убрать в теплое место до появления "шапочки".

Тесто я буду замешивать в хлебопечке. В ведёрко хлебопечки вылить молоко с дрожжами, добавить соль, сахар, оливковое масло и просеять муку.

Замесить тесто.

Оставить в теплом месте для увеличения в объеме на 40 мин. Я оставляю в хлебопечке.

Пока тесто подходило, приготовим начинку. Лук почистить, помыть, нарезать полукольцами.

Грибы с луком обжарить в растительном или оливковом масле, в течение 7-10 мин. на среднем огне.

Сливки смешать с солью, перцем и мукой. Вылить в сковороду. Готовить 1-2 мин. Снять с огня.

Подошедшее тесто обмять, подсыпать муки по необходимости, раскатать на бумаге для выпечки или силиконовом коврике. Бумагу для выпечки смазать растительным маслом (1 ст. л).

На тесто положить противень на котором будете выпекать пирог (размеры 24х32). По бокам сделать надрезы.

Разложить плавленый сыр, разрезанный пополам.

Сформировать бортики, положив нарезанные полоски крест-накрест.

Получилось вот так.

Переложить на противень.

Распределить начинку.

Посыпать сыром, натертым на мелкой тёрке. Готовить в духовке, заранее разогретой до 180 гр., 25 мин, до румяности.

Готовый пирог подаём к столу



Пирог получается очень вкусный, нежное тесто с сырными бортиками и сочная начинка





❤️Приятного аппетита!!!❤️

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "ХарвестФест" от GEFEST - духовка На обед : На второе / На закуску На праздничный стол На ужин : На горячее / На закуску

Теги: закуска второе обед ужин

Вкусы: грибной сырный сливочный

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Пирог с жюльеном
Описание: Предлагаю приготовить сочный открытый пирог с жюльеном из опят под аппетитной корочкой с сырными бортиками.


Комментарии и отзывы

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Добрый день! Молока сколько взять? Подскажите пожалуйста.л
Здравствуйте! Для теста молока надо 150 мл. Спасибо за внимание
фото аппетитное
Спасибо большое
Катенька, это просто волшебный пирог! И формовка очень интересная! А, уж вкус какой чудесный, я представляю
Инна, спасибо огромное за такие приятные слова
Красивый пирог,да еще с грибочками!
Наташа, спасибо большое за внимание
Катюша, такой пирог-украшение стола и вкусовое
удовольствие!
Любочка, спасибо большое за высокую оценку Мне очень приятно
Катюша, прекрасный, очень красивый пирог!
Светочка, большущее спасибо
Катюша, бесподобный, очень красивый пирог!
Ирочка, спасибо большое
Екатерина! Оригинальное формирование пирога, вкусная начинка
Светлана, большое спасибо
Оригинально, забрала в КК. Теперь вот надо думать, когда печь, потому как план по выпечке до конца октября уже составлен
Спасибо большое Ого, у вас есть план по выпечке, я так не умею
Замечательный пирог! Захотелось приготовить. Оформление выше всяких похвал.
Готовьте на здоровье И спасибо за внимание
Катюша, замечательный пирог!!! Прямо сейчас бы рванула с работы на кухню Фото очень аппетитные!
Оля, спасибо большое за такие приятные слова Мне очень приятно
Вкусный и красивый пирог, Катя!
Жанночка, спасибо большое
ох и хорош! Катя, браво!
Людмила, спасибо большое за похвалу
Какой красивый пирог! И, без сомнения, очень вкусный!
Лена, большущее спасибо
Ах, какая красота! Ювелирная работа! Браво, Катюша!
Наташенька, спасибо большое за приятные слова
Шикарный пир , очень красиво наплетён бортик
Нелли, спасибо большое Присоединяйтесь на пир
Ах, Катя, имела ввиду пирог , спасибо за приглашение, с удовольствием полакомлюсь
очень хочется попробовать! Вкусно и красиво!
Наталья, угощайтесь
Как аппетитно!!!!
Спасибо большое
Оля, спасибо
Аппетитный пирог
Спасибо большое
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