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  • 30 ноября 2020, 13:40
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Рыбный салат с хреном

Рецепт: Рыбный салат с хреном

Говорят, что на этот Новый год на столах праздничных будет много рыбы. Предлагаю вам замечательный салат с рыбой, который хорош и тёплым, и остывшим. Небольшой набор ингредиентов, но результат отличный, и в этом нам поможет заправка, в состав которой входит хрен со сливками, от HAAS.

Категория: Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Рыбные салаты

Ингредиенты для «Рыбный салат с хреном»:

Заправка

Салат

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
996.9 ккал 		белки
63.5 г 		жиры
40.3 г 		углеводы
89.1 г
Порции
ккал
332.3 ккал		 белки
21.2 г		 жиры
13.4 г		 углеводы
29.7 г
100 г блюда
ккал
62.3 ккал		 белки
4 г		 жиры
2.5 г		 углеводы
5.6 г

Рецепт «Рыбный салат с хреном»:

Ставим варить картофель в "мундире".
Параллельно варим рыбу для салата: 250 мл рассола из-под маринованных огурцов соединяем с водой в кастрюле, ставим на огонь, доводим до кипения и выкладываем туда рыбу. Варим рыбу до готовности. Вынимаем её на тарелку, даём остыть немного, чтобы можно было её разобрать руками от косточек, если они в ней есть.

Делаем заправку. Майонез соединяем с хреном со сливками от HAAS.

Огурцы нарезаем произвольно, отправляем в салатник.
Картофель очищаем от кожуры и нарезаем кубиком, отправляем к огурцам.
Рыбу разбираем на волокна и сразу выкладываем в салатник.
Добавляем заправку, нарезанную зелень и перчим по вкусу свежемолотым перцем.

Аккуратно всё соединяем.
Подаём. Салат вкусен и тёплым, и остывшим.

В общем, каждый решает сам, что подать на Новогодний стол 2021. Угощение должно быть подобрано с учетом вкусовых предпочтений гостей.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новый год с HAAS". Горчица На обед : На закуску На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: салат обед ужин гости праздник

Вкусы: рыбный картофельный острый насыщенный

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Рыбный салат с хреном
Рецепт: Рыбный салат с хреном

Говорят, что на этот Новый год на столах праздничных будет много рыбы. Предлагаю вам замечательный салат с рыбой, который хорош и тёплым, и остывшим. Небольшой набор ингредиентов, но результат отличный, и в этом нам поможет заправка, в состав которой входит хрен со сливками, от HAAS.

Ингредиенты для «Рыбный салат с хреном»:

Комментарии и отзывы

Класс!!! Здорово. Я сама не додумалась. Остренько и вкусно.
Не для диетиков и не для людей с жел-киш заболеваниями. Т.к. там рассольчик маринованный.
Умница и молодец Пять
вкусный салатик!
Рыба с огурцом???
А что не устраивает? Это нужно пробовать!
Ответ для kalinka8465
Ну тогда уж и грибов надо добавить, чтобы как в стишке было.
Надо попробовать, немного неожиданно, с рассолом.
Конечно попробуйте!
Интересный и вкусный салат!
спасибо!
Наташа! Вкусный салат с пикантной заправкой
спасибо!
Никогда не варила рыбу в рассоле... очень интересно а салатик замечательный
Попробуй такой салатик сделать без отступлений! Вдруг понравится? Мне было очень вкусно!
Не сомневаюсь
Замечательный салат, Наташа!
спасибо!
Не видела такого хрена, зато у меня горчицы 5 видов Изумительное сочетание. Я тоже стала везде добавлять рассол от огурцов, даже в борщ, а сестра моя не понимает, типа, бурду варю. Я ей говорю: Ты же не пробовала даже.
Свет, меня вот одно наверное раздражает, когда люди не попробовали еду, говорят, что она бурда или невкусно.....
Я пенсионерка и не могу выбрасывать еду, поэтому всё везде пристраиваю, что осталось. А сестра говорит: ты в папу, он так делал. Папа был в оккупации на Украине во время войны, у него другое отношение к еде.
Я тоже не могу выбрасывать еду! Ещё не понимаю, когда домашнюю еду не доедают!
Я с Вами, спасибо - это уже в генах
Наташенька, интересный салат! Красивая какая сервировка!
спасибо!
Наташа, салаты с хреном всегда хороши и рыбные и мясные!
Да!
Как у Вас всё вкусно, по домашнему, чисто, красиво!
спасибо!
Интересный рецепт салата!
душевный!
Замечательный и интересный салатик
спасибо!
Вкусный салат, ещё и полезный.
очень вкусный! Рыбка-моё ВСЁ!
А какой вкус даёт рассол рыбе?
У меня острый рассол, со всеми специями, чесноком и уксусом. Мне нравится, в сочетании с огурцами из этого рассола. Для этого салата Нужно пробовать, на вкус и цвет....
Вкусно!
Я-рыбная душа! Для меня очень даже!
Здравствуйте, а жареная рыба (минтай в мучной панировке) слишком изменит конечный вкус салата? Заранее спасибо
Я здесь рыбу отваривала в рассоле разбавленном из-под огурцов. Конечно изменит, но я думаю, что вкусно будет всё-равно!
Спасибо за ответ, Наталья! Просто у меня часто остаётся минтай и что делать с этими 5-6 кусочками каждый раз думаю сегодня как раз такой случай
Конечно попробуйте! Я думаю, что не пожалеете!
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