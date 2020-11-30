Говорят, что на этот Новый год на столах праздничных будет много рыбы. Предлагаю вам замечательный салат с рыбой, который хорош и тёплым, и остывшим. Небольшой набор ингредиентов, но результат отличный, и в этом нам поможет заправка, в состав которой входит хрен со сливками, от HAAS.
- 30 ноября 2020, 13:40
- 3011
Рыбный салат с хреном
Ингредиенты для «Рыбный салат с хреном»:
Заправка
Салат
- Рыба (любая, вами любимая) — 250 г
- Рассол (250 мл) — 1 стак.
- Вода (250 мл) — 1 стак.
- Огурец маринованный (небольшие, по вкусу) — 3 шт
- Картофель (средней величины) — 3 шт
- Зелень (рубленая: укроп; петрушка; зелёный лук) — 2 ст. л.
- Перец черный (по вкусу, свежемолотый) — 0.25 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
996.9 ккал
|
белки
63.5 г
|
жиры
40.3 г
|
углеводы
89.1 г
|Порции
|ккал
332.3 ккал
|белки
21.2 г
|жиры
13.4 г
|углеводы
29.7 г
|100 г блюда
|ккал
62.3 ккал
|белки
4 г
|жиры
2.5 г
|углеводы
5.6 г
Рецепт «Рыбный салат с хреном»:
Ставим варить картофель в "мундире".
Параллельно варим рыбу для салата: 250 мл рассола из-под маринованных огурцов соединяем с водой в кастрюле, ставим на огонь, доводим до кипения и выкладываем туда рыбу. Варим рыбу до готовности. Вынимаем её на тарелку, даём остыть немного, чтобы можно было её разобрать руками от косточек, если они в ней есть.
Огурцы нарезаем произвольно, отправляем в салатник.
Картофель очищаем от кожуры и нарезаем кубиком, отправляем к огурцам.
Рыбу разбираем на волокна и сразу выкладываем в салатник.
Добавляем заправку, нарезанную зелень и перчим по вкусу свежемолотым перцем.
Комментарии и отзывы
вчера в 18:13 Lycia1 #
Не для диетиков и не для людей с жел-киш заболеваниями. Т.к. там рассольчик маринованный.
Умница и молодец Пять
вчера в 18:15 Okoolina # (автор рецепта)
вчера в 12:58 kalinka8465 #
вчера в 15:57 Okoolina # (автор рецепта)
вчера в 17:15 kalinka8465 #
вчера в 7:56 Ярослав Барышников #
вчера в 8:33 Okoolina # (автор рецепта)
1 декабря Ange77 #
2 декабря Okoolina # (автор рецепта)
1 декабря wise1288 #
1 декабря Okoolina # (автор рецепта)
1 декабря julika1108 #
1 декабря Okoolina # (автор рецепта)
1 декабря julika1108 #
1 декабря Himbeeren #
1 декабря Okoolina # (автор рецепта)
1 декабря мисс #
1 декабря Okoolina # (автор рецепта)
1 декабря мисс #
1 декабря Okoolina # (автор рецепта)
вчера в 8:31 Lisa Ali 1 #
30 ноября Ирушенька #
1 декабря Okoolina # (автор рецепта)
30 ноября Valushka2003 #
30 ноября Okoolina # (автор рецепта)
30 ноября kylman #
30 ноября Okoolina # (автор рецепта)
30 ноября golubga #
30 ноября Okoolina # (автор рецепта)
30 ноября МурКатеринка #
30 ноября Okoolina # (автор рецепта)
30 ноября yugai ludmila65 #
30 ноября Okoolina # (автор рецепта)
30 ноября yugai ludmila65 #
30 ноября nastya maanra #
30 ноября Okoolina # (автор рецепта)
30 ноября Людмила НК #
30 ноября Okoolina # (автор рецепта)
30 ноября Елена Гло #
30 ноября Okoolina # (автор рецепта)
30 ноября Елена Гло #
30 ноября Okoolina # (автор рецепта)
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