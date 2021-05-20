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  • 20 мая 2021, 14:06
  • 5405

Куриные крылья в томатно-медовом соусе

Рецепт: Куриные крылья в томатно-медовом соусе

Приготовьте куриный крылья именно так!!! Вам обязательно понравится.

Категория: Закуски Горячие закуски

Ингредиенты для «Куриные крылья в томатно-медовом соусе»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2499.2 ккал 		белки
197.3 г 		жиры
123.2 г 		углеводы
159.2 г
Порции
ккал
416.5 ккал		 белки
32.9 г		 жиры
20.5 г		 углеводы
26.5 г
100 г блюда
ккал
196.8 ккал		 белки
15.5 г		 жиры
9.7 г		 углеводы
12.5 г


Рецепт «Куриные крылья в томатно-медовом соусе»:

Куриные крылья разрезать на три части. Каждый кусочек обвалять в крахмале и обжарить на растительном масле.

Добавить воды и довести до готовности под крышкой.

Смешать томатную пасту, мед, специи (по вкусу) и добавить к мясу. Проварить. Соус должен загустеть.

Посыпать крылья семенами кунжута.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе / На закуску На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости : На горячее / На закуску

Теги: закуска второе соус перекус

Вкусы: кисло-сладкий

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Куриные крылья в томатно-медовом соусе
Рецепт: Куриные крылья в томатно-медовом соусе

Приготовьте куриный крылья именно так!!! Вам обязательно понравится.

Ингредиенты для «Куриные крылья в томатно-медовом соусе»:

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Комментарии и отзывы

Спасибо большое за рецепт! Правда, готовила голени с бёдрышками, но сама суть та же) Получилось ну оооочень вкусно! И мне и детям очень понравилось. Спасибо огромное!
Спасибо Вам за приятные слова
Главное просто и вкусно Но есть расхождения между процессом приготовления в видео и текстовом варианте. Например, в списке ингредиентов есть соевый соус, а что с ним дальше делать - неизвестно, пока не посмотришь видео. Ну и в списке ингредиентов не указаны специи. А вообще рецепт отличный!
Я прошу прощения за расхождения. Это один из первых рецептов мной опубликованных. Учусь на своих ошибках
Ничего страшного, главное рецепт удачный. А опыт придет со временем.
Спасибо за понимание
Попробую приготовить, а то просто жареные уже слишком привычно.
Спасибо
Какая красота! Нужно обязательно приготовить. Этот рецептик близок к китайской кухне. Судя по ингредиентам будет вкусняшка.
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