Приготовьте куриный крылья именно так!!! Вам обязательно понравится.
- 20 мая 2021, 14:06
- 5405
Куриные крылья в томатно-медовом соусе
Ингредиенты для «Куриные крылья в томатно-медовом соусе»:
- Крылья куриные — 1 кг
- Крахмал картофельный — 3 ст. л.
- Томатная паста — 3 ст. л.
- Мед — 2 ст. л.
- Соевый соус — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2499.2 ккал
|
белки
197.3 г
|
жиры
123.2 г
|
углеводы
159.2 г
|Порции
|ккал
416.5 ккал
|белки
32.9 г
|жиры
20.5 г
|углеводы
26.5 г
|100 г блюда
|ккал
196.8 ккал
|белки
15.5 г
|жиры
9.7 г
|углеводы
12.5 г
Рецепт «Куриные крылья в томатно-медовом соусе»:
Куриные крылья разрезать на три части. Каждый кусочек обвалять в крахмале и обжарить на растительном масле.
Комментарии и отзывы
31 мая panterka29 #
31 мая bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
27 мая oopu #
27 мая bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
27 мая oopu #
27 мая bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
27 мая Онцилла #
27 мая bystro o ede 2021 # (автор рецепта)
27 мая elenap67 #
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