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  • 6 декабря 2021, 0:06
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Пирог с мясом и маринованными огурцами

Рецепт: Пирог с мясом и маринованными огурцами

Предлагаю вашему вниманию рецепт пирога с мясом, который не только вкусный, но и выглядит на столе очень привлекательно. Выпечка порадует мягкой воздушной текстурой теста и сытной мясной начинкой, в которую для пикантности, я добавила маринованные огурцы.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с мясом и маринованными огурцами»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3183.4 ккал 		белки
59.8 г 		жиры
142.9 г 		углеводы
348.8 г
100 г блюда
ккал
237.6 ккал		 белки
4.5 г		 жиры
10.7 г		 углеводы
26 г



Рецепт «Пирог с мясом и маринованными огурцами»:

Тесто я буду готовить в хлебопечке. В ведёрко хлебопечки влить тёплое молоко, добавить сахар, соль и растительное масло ТМ Олейна.

Желток отделить от белка. Белок отправить в тесто.

Просеять муку с дрожжами.

Замесить тесто. Оставить в теплом месте на 40 мин. для подъёма. Я оставляю в хлебопечке.

Фарш (у меня перкрученная свинина +говядина) обжарить на ратитительном масле (2 ст. л.) примерно 7 мин.

Лук почистить, нарезать кубиками. Обжарить на растительном масле (2 ст. л) до золотистого цвета.

Соединить лук с мясом.

Морковь почистить, помыть, натереть на мелкой тёрке, добавить к мясу с луком.

Маринованные огурцы нарезать мелкими кубиками, добавить в сковороду. Обжарить всё вместе 2 мин.

По истечении времени тесто должно хорошо подняться.

Тесто обмять, разделить, примерно, на 8-9 частей. Каждую часть раскатать в овал. На один край положить начинку 1.5-2 ст. л.

Начинку накрыть тестом, с другого края сделать частые надрезы.

Свернуть в рулет. Проделать тоже самое с остальным тестом и начинкой.

Полученные рулетки разложить в форме для выпечки. При необходимости форму застелить пергаментом и смазать растительным маслом. Форму накрыть пищевой плёнкой или полотенцем, оставить на 15 мин. для расстойки. Затем смазать желтком и выпекать в духовке, заранее разогретой до 180 гр., 25-30 мин, до румяности.

Готовый пирог подаём к столу



Пирог в разрезе



Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Свое. Родное. Новогоднее" с маслом Олейна На обед : На второе / На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее / На закуску

Теги: второе закуска обед ужин праздник

Вкусы: мясной огуречный соленый овощной

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Пирог с мясом и маринованными огурцами
Рецепт: Пирог с мясом и маринованными огурцами

Предлагаю вашему вниманию рецепт пирога с мясом, который не только вкусный, но и выглядит на столе очень привлекательно. Выпечка порадует мягкой воздушной текстурой теста и сытной мясной начинкой, в которую для пикантности, я добавила маринованные огурцы.

Ингредиенты для «Пирог с мясом и маринованными огурцами»:

Комментарии и отзывы

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Тесто офигенное когда формировала пирог получала огромное удовольствие
Мне очень приятно Спасибо за внимание
Это я удачно зашла! раздумывая ,что готовить сегодня. Катерина, Вы мой герой. Спасибо за такую красоту. Еще утро, а я уже все знаю. Осталось приготовить. Вам
Готовьте на здоровье И спасибо большое за внимание
Красавец! Очень аппетитный пирог!
Большое спасибо
Очень интересный пирог!
Спасибо большое, Ольга
Формовка супер! Спасибо за отличную идею. Ну и пирог отличный!
И вам спасибо за внимание
Интересная задумка! Необычная форма.Очень понравилось исполнение пирога! Спасибки!
Мне очень приятно Спасибо
Спасибо, интересный рецепт!
И вам спасибо за внимание
С огурчиком начинку не пробовали , хорошая идея. Презентабельный какой пирог
Хамися, спасибо большое за внимание
Очень вкусно. Спасибо. В следующий раз ещё сыр добавлю, будет как бюргер.
Да, можно и с сыром Спасибо большое за внимание и доверие к рецепту
Шикарно!!!!
Благодарю
красивая выпечка! И начинка интересная!
С рецептом дня, Катюш!
Тоня, спасибо за внимание и поздравление
Катюша ,замечательный пирог,смотрится соблазнительно! Обязательно воспользуюсь твоим рецептом.Спасибо за соблазн и вкусную красоту! Удачи тебе,дорогая!
Виолетточка, тебе спасибо за такие приятные слова Готовь на здоровье
Катя, какой изумительный пирог!
Людмила, спасибо большое
Шикарный пирог!!!Разрезик очень аппетитный . Формовка.как всегда обалденная Катюша отличный рецепт!!!
Анечка, благодарю!!! Мне очень приятно
Катюша, восхитительный пирог ! Таким пирогом и гостей удивить можно ! Удачи в конкурсе !
Нелличка, спасибо большое за тёплые слова
Здоровский порог, Катюшик!
Формовка знакома, очень нравится
Фотки настоль аппетитные, очень смачненько
Надюш, спасибо большое за приятные слова
Катюша, чудесный пирожок!
Танюш, благодарю
Обожаю такую формовку, часто использую для булочек, пирожков и пр.
Очень красиво, даже празднично.
Отличный пирог, Катерина!
Жанночка, спасибо большое
Катюша, чудесный пирог!! Формовка отпад!!
Настя, мне очень приятно Спасибо
Катя, замечательный праздничный пирог, очень красивый и аппетитный!
Лариса, спасибо большущее
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