Предлагаю вашему вниманию рецепт пирога с мясом, который не только вкусный, но и выглядит на столе очень привлекательно. Выпечка порадует мягкой воздушной текстурой теста и сытной мясной начинкой, в которую для пикантности, я добавила маринованные огурцы.
- 6 декабря 2021, 0:06
- 5733
Пирог с мясом и маринованными огурцами
Ингредиенты для «Пирог с мясом и маринованными огурцами»:
Тесто
- Молоко (теплое) — 200 мл
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Яйцо куриное (белок в тесто, жел ок для смазки) — 1 шт
- Масло растительное — 100 мл
- Мука пшеничная / Мука — 400 г
- Дрожжи (быстродействующие) — 2 ч. л.
Начинка
- Фарш мясной (свинина+говядина) — 250 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Огурец маринованный — 100 г
- Соль — 1/2 ч. л.
- Масло растительное — 4 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3183.4 ккал
|
белки
59.8 г
|
жиры
142.9 г
|
углеводы
348.8 г
|100 г блюда
|ккал
237.6 ккал
|белки
4.5 г
|жиры
10.7 г
|углеводы
26 г
Рецепт «Пирог с мясом и маринованными огурцами»:
Тесто я буду готовить в хлебопечке. В ведёрко хлебопечки влить тёплое молоко, добавить сахар, соль и растительное масло ТМ Олейна.
Фарш (у меня перкрученная свинина +говядина) обжарить на ратитительном масле (2 ст. л.) примерно 7 мин.
Тесто обмять, разделить, примерно, на 8-9 частей. Каждую часть раскатать в овал. На один край положить начинку 1.5-2 ст. л.
Полученные рулетки разложить в форме для выпечки. При необходимости форму застелить пергаментом и смазать растительным маслом. Форму накрыть пищевой плёнкой или полотенцем, оставить на 15 мин. для расстойки. Затем смазать желтком и выпекать в духовке, заранее разогретой до 180 гр., 25-30 мин, до румяности.
Пирог в разрезе
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
вчера в 18:13 poteha70 #
вчера в 21:03 МурКатеринка # (автор рецепта)
вчера в 8:37 gulj1 #
вчера в 9:43 МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера дуэт #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
позавчера OlgaBerdsk #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
8 декабря ren1746 #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
8 декабря vlada ta #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
8 декабря ssnegireva44 #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
7 декабря Хамися #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
7 декабря маля10 #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
7 декабря гошлена #
7 декабря МурКатеринка # (автор рецепта)
7 декабря sibir77 #
С рецептом дня, Катюш!
7 декабря МурКатеринка # (автор рецепта)
7 декабря Т-пушка #
7 декабря МурКатеринка # (автор рецепта)
6 декабря Людмила НК #
6 декабря МурКатеринка # (автор рецепта)
6 декабря топиарий #
6 декабря МурКатеринка # (автор рецепта)
6 декабря nelliundco #
6 декабря МурКатеринка # (автор рецепта)
6 декабря nadinhike #
Формовка знакома, очень нравится
Фотки настоль аппетитные, очень смачненько
6 декабря МурКатеринка # (автор рецепта)
6 декабря Tatanj #
6 декабря МурКатеринка # (автор рецепта)
6 декабря Himbeeren #
Очень красиво, даже празднично.
Отличный пирог, Катерина!
6 декабря МурКатеринка # (автор рецепта)
6 декабря Анастасия АГ #
6 декабря МурКатеринка # (автор рецепта)
6 декабря Dama-Lorik #
6 декабря МурКатеринка # (автор рецепта)
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